https://ria.ru/20220319/paramonov-1778875151.html

Алексей Парамонов: борьба со всем русским в Европе граничит с расизмом

Алексей Парамонов: борьба со всем русским в Европе граничит с расизмом - РИА Новости, 19.03.2022

Алексей Парамонов: борьба со всем русским в Европе граничит с расизмом

Москва надеется, что остервенелая русофобская кампания в Европе уступит место взвешенной работе по обеспечению общей безопасности на континенте, заявил РИА... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:30

2022-03-19T10:30

2022-03-19T11:29

интервью

алексей парамонов

россия

европа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778871559_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_195386e3ab7003636bd61ff6de7ed4fb.jpg

Москва надеется, что остервенелая русофобская кампания в Европе уступит место взвешенной работе по обеспечению общей безопасности на континенте, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов. В эксклюзивном интервью дипломат также рассказал о том, будет ли РФ перекрывать поставки энергоносителей в Италию, объяснил, чем грозит закрытие голландского филиала Эрмитажа, и оценил перспективы контактов Москвы и Ватикана по Украине.– В 2020 году Россия оказала Италии масштабную помощь в борьбе с пандемией коронавируса: в северные области страны были направлены специальная техника, аппараты ИВЛ, маски, защитные костюмы. Сейчас Рим – в авангарде стран ЕС, принявших санкции против России. Как вы можете это прокомментировать?– Действительно, в соответствии с договоренностью, достигнутой на уровне президента России и председателя Совета министров Италии в марте-апреле 2020 года, Италии была оказана значительная помощь по линии Минобороны, Минпромторга и Минздрава России. Кстати, запрос о содействии в адрес российской стороны направлялся тогда также министром обороны Италии Лоренцо Гуэрини, который сейчас является одним из главных "ястребов" и вдохновителей антироссийской кампании в правительстве Италии.Хотелось бы отметить, что, направляя гуманитарную миссию на Апеннины, в России руководствовались не стремлением получить репутационные или внешнеполитические дивиденды, а чувством сострадания, желанием прийти на помощь итальянскому народу в один из самых сложных периодов его послевоенной истории.Удручает, что сейчас на фоне антироссийской истерии итальянские власти в одночасье забыли обо всем – о действующих двусторонних договорах и соглашениях, особом характере наших связей, богатой многовековой истории отношений и прочных традициях, успешном опыте сотрудничества, значительном накопленном капитале взаимного доверия – и подключились к остервенелой русофобской кампании.Рассчитываем, что в Риме, как и в других европейских столицах, все-таки придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов, о мирных и уважительных константах своих внешнеполитических устремлений. А захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место трезвым и взвешенным шагам, направленным на поиск путей обеспечения безопасности и процветания всего европейского континента, а не только одной его части.– Собирается ли Россия в качестве ответной меры на санкции Запада, к которым присоединился Рим, перекрывать поставки углеводородов в Италию?– Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством РФ. Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления. Российские энергетические компании всегда в полном объеме выполняли взятые на себя обязательства. Продолжают это делать и сейчас. Знаем, что на Апеннинах весьма озабочены будущим этих поставок. С учетом значительной зависимости Рима от российских углеводородов, достигающей 40-45%, отказ от сложившихся за многие десятилетия надежных механизмов транспортировки энергоносителей имел бы крайне негативные последствия для экономики Италии и для всех итальянцев.Санкции – не наш выбор. Не хотели бы, чтобы логика высказываний министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который объявил России "тотальную финансовую и экономическую войну", нашла последователей в Италии и вызвала череду соответствующих необратимых последствий.– Недавно министр культуры Франции Розлин Башло сообщила в Twitter о сворачивании контактов в сфере культуры с Россией. Как это соотносится с богатейшими традициями российско-французского культурного сотрудничества, и каковы его перспективы в нынешних условиях?– Да, мы видели этот твит французского министра и были немало удивлены. В отношениях между Россией и Францией бывали непростые времена, мы нередко глубоко расходились в оценках различных мировых процессов, причин и истоков кризисных ситуаций, в том числе и нынешнего серьезнейшего осложнения отношений между Россией и коллективным Западом. Но связи в сфере культуры были всегда тем страховочным ремнем, который помогал сохранить широкий диалог, амортизировать шок от внешнеполитических потрясений, сберечь наработанные десятилетиями контакты и связи.И вот теперь мы видим странное противоречие. С одной стороны, президент Франции Эммануэль Макрон говорит о необходимости продолжать и поддерживать контакты между людьми и гуманитарные связи. С другой, его министр Башло анонсирует приостановку всех культурных обменов, призывает российских деятелей искусства осудить политику своей страны.Считаем, что если Башло выразила позицию французского правительства, то это поставило под угрозу весь потенциал двустороннего гуманитарного сотрудничества. Под вопросом оказывается и будущее инициированного французской стороной и лично президентом Франции российско-французского Форума гражданских обществ "Трианонский диалог". А ведь в момент его создания в 2017 году Макрон говорил, что его целью является "предоставление нашей молодежи, деятелям экономики и культуры, мыслителям возможности вести диалог, сблизиться и преодолеть непонимание". Складывается впечатление, что интерес к такому сотрудничеству у французской стороны пропал. Что же, будем делать из этого собственные выводы.– Одним из последних громких событий в Нидерландах стало заявление голландского музея "Эрмитаж на Амстеле" в Амстердаме о разрыве отношений с Государственным Эрмитажем. Как вы можете прокомментировать это решение?– В Нидерландах мы наблюдаем маниакальное рвение вытеснить все, что связано с нашей страной, с позиции мнимого превосходства "наказать" Россию везде, где только возможно – в экономике, в судах, в культуре, даже на бытовом уровне.Что касается "Эрмитажа на Амстеле", то этот музей создавался в 2009 году как филиал Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Выбор пал именно на Амстердам, так как царь Петр I бывал в этом городе и любил Нидерланды, с которыми нашу страну связывает многовековая история. Именно власти Нидерландов просили нас об этой инициативе. Музей был открыт с большим позитивным резонансом, на церемонии присутствовала королева Нидерландов Беатрикс. В период пандемии население Амстердама методом краудфандинга собрало более миллиона евро, чтобы поддержать это учреждение, вынудив в конечном итоге подключиться к этому и правительство. И надо сказать, что "Эрмитаж на Амстеле" был по сути одним из лучших музеев королевства. За непродолжительный период существования его посетили около 10 миллионов человек.Нам не следует горевать, ибо, задраивая это "окно" в Россию, голландцы наказывают лишь себя и теряют огромную возможность, которая им была щедро дарована нашей страной, отказываются от совместных мероприятий, приуроченных к 350-летию со дня рождения Петра I, разрушают результаты многолетнего плодотворного сотрудничества между музеями.Но нет худа без добра – пусть приезжают к нам, если хотят. Голландцам также стоит помнить, что разорвать отношения легко, а восстановить прежний уровень будет уже не так просто.– В связи с ситуацией на Украине министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила об увеличении испанского контингента на латвийской военной базе Адажи, в 120 километрах от российской границы, в рамках участия в натовской миссии "усиленное передовое присутствие".– Внимательно отслеживаем данный сюжет. Указанный шаг Мадрида вызывает невольные ассоциации с решением испанцев о формировании в годы Второй мировой войны "Голубой дивизии", которая воевала в рядах вермахта и участвовала в осаде Ленинграда. Кстати, нынешнее руководство Испании ни разу не ставило под сомнение тот факт, что участие испанцев во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии – позорная страница в истории страны. Надеюсь, Мадрид и на этот раз испытает "исторический стыд" за свои необдуманные и весьма опасные решения.– В последнее время в Португалии муссируются слухи о якобы готовящемся разрыве дипломатических отношений с Россией. В частности, о таком развитии событий говорит украинский посол в Лиссабоне Инна Огнивец. Какова позиция португальских властей?– Прискорбно, что португальский информационный мейнстрим подхватывает тезисы украинских чиновников среднего ранга, имеющих самое приблизительное представление о профессиональной этике и дипломатических приличиях, готовых униженно лебезить перед кем угодно ради достижения своих антироссийских и неонацистских целей.Не думаю, что разрыв отношений с Россией был бы в русле португальской внешней политики, которая всегда характеризовалась сбалансированностью, дальновидностью и учетом мнений всех сторон. Ведь неспроста именно представитель Португалии, которого мы в свое время поддержали, находится у руля ООН в качестве генерального секретаря всемирной организации.К тому же, португальцам следует помнить и уроки своей недавней истории. В частности, тот факт, что эта страна только в 1974 году освободилась от жесткой профашистской диктатуры Антониу ди Салазара. Вряд ли португальцам импонировал бы тот факт, что, солидаризируясь с пронацистским и русофобским режимом в Киеве, они тем самым предают память о многолетней борьбе своих соотечественников с диктатурой, принесшей многочисленные страдания португальскому народу.– В связи с ситуацией на Украине посольство России в Ватикане в конце февраля лично посетил папа Римский Франциск. О чем он побеседовал с российским послом? Какие договорённости были достигнуты?– Визит Папы Римского в российское посольство – беспрецедентный жест, которым понтифик продемонстрировал особое внимание к украинскому вопросу. В то же время, и это важно, видим в этом подтверждение со стороны папы Франциска дружественного и доверительного характера отношений между Россией и Святым Престолом.Показательно, что понтифик, в отличие от многих лидеров западных стран, не стал сразу высказывать поспешные суждения, поскольку, как он сказал, они могли бы быть неточными, проявил искреннюю заинтересованность разобраться, насколько это возможно, в ситуации на Украине и составить собственное мнение. Посол Александр Авдеев подробно рассказал папе Франциску о глубинных причинах украинского конфликта, о созданной новыми киевскими властями гуманитарной катастрофе на востоке Украины, о геноциде жителей региона. И это за то, что люди просят культурную и административную автономию, право говорить на родном языке. Разговор шел также о легализованных на Украине неонацистских организациях, которые имеют свои военизированные отряды, и о планах украинских властей создать ядерное оружие.На данном этапе контакты с Ватиканом продолжаются. Ценим неоднократно поступавшие от наших ватиканских партнеров предложения о посреднических услугах в любом формате в диалоге России с украинскими властями. Хотел бы отметить, что благодаря своевременно полученным от ватиканского руководства сведениям, 10 марта проведена гуманитарная операция по эвакуации более 50 детей-сирот из детского дома в пригороде Киева. Важно и то, что Ватикан не стесняется требовать от Киева прекратить блокирование открытия новых гуманитарных коридоров и препятствовать выводу гражданских лиц из зон боестолкновений.– В списке недружественных стран помимо прочих оказались и традиционно нейтральные Мальта, Сан-Марино, Монако и Андорра.– Понимаем, что Мальта как член Евросоюза присоединилась к введенным ЕС антироссийским санкциям скорее вынужденно. Обратили внимание на то, что Валлетта не стала инициативно выдумывать новые рестрикции, ограничившись принятием общеесовских. При этом становится очевидным, что членство Мальты в ЕС, подразумевающее следование "генеральной линии" Брюсселя, все больше расходится с ее конституционным принципом нейтралитета.Что касается Сан-Марино, Монако и Андорры, то нейтралитет позволил этим странам пронести через историю свой суверенитет, образ жизни и мышления. Именно он позволил им пережить феодальные и две мировые войны. Известно, как, например, санмаринцы гордятся тем, что живут в старейшем демократическом государстве Европы и проводят самостоятельный курс во внешней политике. Монегаски смогли сохранить свой язык и идентичность, несмотря на соседство с Францией и Италией.В последние годы взаимодействие с ними развивалось крайне динамично. В мае прошлого года состоялся первый за длительное время визит в Россию министра по иностранным и европейским делам Мальты Эвариста Бартоло. В 2019 и 2021 годах обменялись с Сан-Марино официальными визитами министров иностранных дел. В декабре 2020 года с Сан-Марино подписано соглашение об отмене визовых формальностей, а с Монако – о взаимном признании образования; в декабре 2019 года с Андоррой – об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан обеих стран.В нынешней ситуации руководство Сан-Марино, Монако и Андорры уступило нагнетаемому Западом информационному давлению и ввело против нас санкции. К сожалению, со стороны лидеров этих стран не было проявлено желание разобраться в российской позиции, причинах сегодняшних событий на Украине, что привело к нарушению собственных конституционных и политико-дипломатических принципов.Вся ответственность за последствия и нереализованные возможности сотрудничества лежит полностью на руководстве этих стран.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778442970.html

https://ria.ru/20220317/publikatsiya-1778682892.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/italiya-1778069266.html

https://ria.ru/20220317/ermitazh-1778714981.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777080204.html

https://ria.ru/20220316/evropa-1778387463.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, алексей парамонов, россия, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)