09:51 19.03.2022 (обновлено: 11:30 19.03.2022)
Россия никогда не использовала энергопоставки для давления, заявили в МИД
МИД об ответе на санкции: Россия никогда не использовала энергопоставки для давления
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления, российские энергетические компании всегда в полном объеме выполняли взятые на себя обязательства, продолжают это делать и сейчас, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления. Российские энергетические компании всегда в полном объеме выполняли взятые на себя обязательства. Продолжают это делать и сейчас", - сказал он.
По его словам, в Италии весьма озабочены будущим этих поставок.
"С учетом значительной зависимости Рима от российских углеводородов, достигающей 40-45%, отказ от сложившихся за многие десятилетия надежных механизмов транспортировки энергоносителей имел бы крайне негативные последствия для экономики Италии и для всех итальянцев", - предупредил дипломат.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.