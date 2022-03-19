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Россия никогда не использовала энергопоставки для давления, заявили в МИД - РИА Новости, 19.03.2022
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Россия никогда не использовала энергопоставки для давления, заявили в МИД
Россия никогда не использовала энергопоставки для давления, заявили в МИД - РИА Новости, 19.03.2022
Россия никогда не использовала энергопоставки для давления, заявили в МИД
Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления, российские энергетические компании всегда в полном объеме... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T09:51
2022-03-19T11:30
дмитрий биричевский
дмитрий песков
владимир путин
сша
москва
россия
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления, российские энергетические компании всегда в полном объеме выполняли взятые на себя обязательства, продолжают это делать и сейчас, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов."Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления. Российские энергетические компании всегда в полном объеме выполняли взятые на себя обязательства. Продолжают это делать и сейчас", - сказал он.По его словам, в Италии весьма озабочены будущим этих поставок."С учетом значительной зависимости Рима от российских углеводородов, достигающей 40-45%, отказ от сложившихся за многие десятилетия надежных механизмов транспортировки энергоносителей имел бы крайне негативные последствия для экономики Италии и для всех итальянцев", - предупредил дипломат.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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https://ria.ru/20220319/sanktsii-1778979498.html
сша
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дмитрий биричевский, дмитрий песков, владимир путин, сша, москва, россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
09:51 19.03.2022 (обновлено: 11:30 19.03.2022)
 
Россия никогда не использовала энергопоставки для давления, заявили в МИД

МИД об ответе на санкции: Россия никогда не использовала энергопоставки для давления

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления, российские энергетические компании всегда в полном объеме выполняли взятые на себя обязательства, продолжают это делать и сейчас, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления. Российские энергетические компании всегда в полном объеме выполняли взятые на себя обязательства. Продолжают это делать и сейчас", - сказал он.
По его словам, в Италии весьма озабочены будущим этих поставок.
"С учетом значительной зависимости Рима от российских углеводородов, достигающей 40-45%, отказ от сложившихся за многие десятилетия надежных механизмов транспортировки энергоносителей имел бы крайне негативные последствия для экономики Италии и для всех итальянцев", - предупредил дипломат.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
06:52
Трасс заявила, что санкции против российских бизнесменов не снимут
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Читайте полный текст интервью >>
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
09:33
Санкции против России вызовут череду необратимых последствий, заявили в МИД
 
Дмитрий БиричевскийДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАМоскваРоссияЕвросоюзЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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