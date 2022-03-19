https://ria.ru/20220319/sanktsii-1778981056.html

Россия никогда не использовала энергопоставки для давления, заявили в МИД

Россия никогда не использовала энергопоставки для давления, заявили в МИД - РИА Новости, 19.03.2022

Россия никогда не использовала энергопоставки для давления, заявили в МИД

Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления, российские энергетические компании всегда в полном объеме... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T09:51

2022-03-19T09:51

2022-03-19T11:30

дмитрий биричевский

дмитрий песков

владимир путин

сша

москва

россия

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления, российские энергетические компании всегда в полном объеме выполняли взятые на себя обязательства, продолжают это делать и сейчас, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов."Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления. Российские энергетические компании всегда в полном объеме выполняли взятые на себя обязательства. Продолжают это делать и сейчас", - сказал он.По его словам, в Италии весьма озабочены будущим этих поставок."С учетом значительной зависимости Рима от российских углеводородов, достигающей 40-45%, отказ от сложившихся за многие десятилетия надежных механизмов транспортировки энергоносителей имел бы крайне негативные последствия для экономики Италии и для всех итальянцев", - предупредил дипломат.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Читайте полный текст интервью >>

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https://ria.ru/20220319/sanktsii-1778979498.html

сша

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дмитрий биричевский, дмитрий песков, владимир путин, сша, москва, россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии