https://ria.ru/20220319/sanktsii-1778979498.html

Санкции против России вызовут череду необратимых последствий, заявили в МИД

Санкции против России вызовут череду необратимых последствий, заявили в МИД - РИА Новости, 19.03.2022

Санкции против России вызовут череду необратимых последствий, заявили в МИД

Москва прорабатывает ответ на самые масштабные в истории санкции со стороны западных стран, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T09:33

2022-03-19T09:33

2022-03-19T11:33

экономика

санкции в отношении россии

брюно ле мэр

дмитрий биричевский

дмитрий песков

россия

москва

сша

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Москва прорабатывает ответ на самые масштабные в истории санкции со стороны западных стран, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов."Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством", — сказал он.При этом Парамонов отметил, что речь идет о вынужденном ответе."Санкции не наш выбор. Не хотели бы, чтобы логика высказываний министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который объявил России "тотальную финансовую и экономическую войну", нашла последователей в Италии и вызвала череду соответствующих необратимых последствий", — подчеркнул он.Западные страны ввели против Москвы масштабные санкции после начала российской военной операции на Украине. Также о завершении или приостановке деятельности в России объявили многие крупные компании. В Кремле признали, что ограничения "весьма серьезные", но, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, к ним власти готовились заблаговременно.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский ранее заявил РИА Новости, что реакция Москвы будет "оперативной и чувствительной". Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб самим европейцам.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/sanktsii-1778973121.html

https://ria.ru/20220319/neft-1778965769.html

россия

москва

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкции в отношении россии, брюно ле мэр, дмитрий биричевский, дмитрий песков, россия, москва, сша, евросоюз