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Санкции против России вызовут череду необратимых последствий, заявили в МИД - РИА Новости, 19.03.2022
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Санкции против России вызовут череду необратимых последствий, заявили в МИД
Санкции против России вызовут череду необратимых последствий, заявили в МИД - РИА Новости, 19.03.2022
Санкции против России вызовут череду необратимых последствий, заявили в МИД
Москва прорабатывает ответ на самые масштабные в истории санкции со стороны западных стран, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T09:33
2022-03-19T11:33
экономика
санкции в отношении россии
брюно ле мэр
дмитрий биричевский
дмитрий песков
россия
москва
сша
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Москва прорабатывает ответ на самые масштабные в истории санкции со стороны западных стран, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов."Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством", — сказал он.При этом Парамонов отметил, что речь идет о вынужденном ответе."Санкции не наш выбор. Не хотели бы, чтобы логика высказываний министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который объявил России "тотальную финансовую и экономическую войну", нашла последователей в Италии и вызвала череду соответствующих необратимых последствий", — подчеркнул он.Западные страны ввели против Москвы масштабные санкции после начала российской военной операции на Украине. Также о завершении или приостановке деятельности в России объявили многие крупные компании. В Кремле признали, что ограничения "весьма серьезные", но, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, к ним власти готовились заблаговременно.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский ранее заявил РИА Новости, что реакция Москвы будет "оперативной и чувствительной". Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб самим европейцам.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220319/sanktsii-1778973121.html
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экономика, санкции в отношении россии, брюно ле мэр, дмитрий биричевский, дмитрий песков, россия, москва, сша, евросоюз
09:33 19.03.2022 (обновлено: 11:33 19.03.2022)
 
Санкции против России вызовут череду необратимых последствий, заявили в МИД

МИД России: правительство прорабатывает ответ на санкции США и Евросоюза

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Москва прорабатывает ответ на самые масштабные в истории санкции со стороны западных стран, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.
"Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством", — сказал он.
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При этом Парамонов отметил, что речь идет о вынужденном ответе.
"Санкции не наш выбор. Не хотели бы, чтобы логика высказываний министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который объявил России "тотальную финансовую и экономическую войну", нашла последователей в Италии и вызвала череду соответствующих необратимых последствий", — подчеркнул он.
Западные страны ввели против Москвы масштабные санкции после начала российской военной операции на Украине. Также о завершении или приостановке деятельности в России объявили многие крупные компании. В Кремле признали, что ограничения "весьма серьезные", но, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, к ним власти готовились заблаговременно.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский ранее заявил РИА Новости, что реакция Москвы будет "оперативной и чувствительной". Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб самим европейцам.
Читайте полный текст интервью >>
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ЭкономикаСанкции в отношении РоссииБрюно Ле МэрДмитрий БиричевскийДмитрий ПесковРоссияМоскваСШАЕвросоюз
 
 
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