Рейтинг@Mail.ru
МИД обвинил Европу в расизме по отношению ко всему русскому - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220319/rasizm-1778968220.html
МИД обвинил Европу в расизме по отношению ко всему русскому
МИД обвинил Европу в расизме по отношению ко всему русскому - РИА Новости, 19.03.2022
МИД обвинил Европу в расизме по отношению ко всему русскому
Захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Алексей... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T03:33
2022-03-19T11:31
москва
россия
европа
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей парамонов
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:0:2849:1604_1920x0_80_0_0_f30bcef5b709c970cdca2edd1f5bca27.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.В частности, дипломат указал на события в Италии.Дипломат подчеркнул, что на фоне антироссийской истерии власти Италии в одночасье забыли о действующих двусторонних договорах и соглашениях, особом характере связей с Россией, успешном опыте сотрудничества и вместо этого подключились к "остервенелой русофобской кампании", что не может не удручать.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html
москва
россия
европа
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_790654379cc60b0d38687ad3cfe9197f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, европа, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей парамонов, италия
03:33 19.03.2022 (обновлено: 11:31 19.03.2022)
 
МИД обвинил Европу в расизме по отношению ко всему русскому

Директор департамента МИД Парамонов: борьба со всем русским в Европе граничит с расизмом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.
В частности, дипломат указал на события в Италии.

"Рассчитываем, что в Риме, как и в других европейских столицах, все-таки придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов. <...> А захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место <...> взвешенным шагам, направленным на поиск путей обеспечения безопасности и процветания всего европейского континента, а не только одной его части", — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что на фоне антироссийской истерии власти Италии в одночасье забыли о действующих двусторонних договорах и соглашениях, особом характере связей с Россией, успешном опыте сотрудничества и вместо этого подключились к "остервенелой русофобской кампании", что не может не удручать.
Читайте полный текст интервью >>
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 08:00
Путин зафиксировал поражение Запада
 
МоскваРоссияЕвропаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей ПарамоновИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала