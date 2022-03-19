https://ria.ru/20220319/rasizm-1778968220.html

МИД обвинил Европу в расизме по отношению ко всему русскому

МИД обвинил Европу в расизме по отношению ко всему русскому - РИА Новости, 19.03.2022

МИД обвинил Европу в расизме по отношению ко всему русскому

Захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Алексей... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T03:33

2022-03-19T03:33

2022-03-19T11:31

москва

россия

европа

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей парамонов

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:0:2849:1604_1920x0_80_0_0_f30bcef5b709c970cdca2edd1f5bca27.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.В частности, дипломат указал на события в Италии.Дипломат подчеркнул, что на фоне антироссийской истерии власти Италии в одночасье забыли о действующих двусторонних договорах и соглашениях, особом характере связей с Россией, успешном опыте сотрудничества и вместо этого подключились к "остервенелой русофобской кампании", что не может не удручать.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

москва

россия

европа

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

москва, россия, европа, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей парамонов, италия