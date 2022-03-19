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МИД обвинил Европу в расизме по отношению ко всему русскому
МИД обвинил Европу в расизме по отношению ко всему русскому - РИА Новости, 19.03.2022
МИД обвинил Европу в расизме по отношению ко всему русскому
Захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Алексей... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T03:33
2022-03-19T03:33
2022-03-19T11:31
москва
россия
европа
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей парамонов
италия
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.В частности, дипломат указал на события в Италии.Дипломат подчеркнул, что на фоне антироссийской истерии власти Италии в одночасье забыли о действующих двусторонних договорах и соглашениях, особом характере связей с Россией, успешном опыте сотрудничества и вместо этого подключились к "остервенелой русофобской кампании", что не может не удручать.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, европа, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей парамонов, италия
03:33 19.03.2022 (обновлено: 11:31 19.03.2022)
МИД обвинил Европу в расизме по отношению ко всему русскому
Директор департамента МИД Парамонов: борьба со всем русским в Европе граничит с расизмом