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Меган Маркл и принца Гарри высмеяли за "помощь Украине"
Меган Маркл и принца Гарри высмеяли за "помощь Украине" - РИА Новости, 19.03.2022
Меган Маркл и принца Гарри высмеяли за "помощь Украине"
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл пожертвовали деньги "для поддержки Украины", сообщает Daily Mail, однако читатели издания раскритиковали деятельность... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T07:27
2022-03-19T07:27
2022-03-19T07:40
в мире
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл пожертвовали деньги "для поддержки Украины", сообщает Daily Mail, однако читатели издания раскритиковали деятельность пары.Как отмечает издание, супруги передали средства украинским СМИ и нескольким благотворительным организациям. Сумма пожертвований не уточняется.Пользователи Twitter и читатели издания высказали сомнения в эффективности и искренности действий Гарри и Маркл. Некоторых возмутило, что эта пара решила показать свои действия напоказ, при том что сами они ранее заявляли, что хотели бы избежать публичности их частной жизни.Другой юзер соцсети с ником Caution назвал действия Гарри и Маркл шуткой, с иронией добавив, что Россия "испугается" их помощи Украине. С сомнением о пожертвованиях высказался и пользователь с псевдонимом SAG, пошутивший, что российские военные "немедленно отправятся обратно в казармы" из-за поддержки парой Киева."Почему им так надо объявлять обо всем, что они делают", — поинтересовался mattyic."Это все входит в их просьбу оставить их в покое", — предположил в ответ Aliundy.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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в мире, украина, россия, меган маркл, принц гарри
07:27 19.03.2022 (обновлено: 07:40 19.03.2022)
Меган Маркл и принца Гарри высмеяли за "помощь Украине"
Читатели Daily Mail высмеяли Меган Маркл и принца Гарри за помощь Украине
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл пожертвовали деньги "для поддержки Украины", сообщает Daily Mail
, однако читатели издания раскритиковали деятельность пары.
Как отмечает издание, супруги передали средства украинским СМИ и нескольким благотворительным организациям. Сумма пожертвований не уточняется.
Пользователи Twitter и читатели издания высказали сомнения в эффективности и искренности действий Гарри и Маркл. Некоторых возмутило, что эта пара решила показать свои действия напоказ, при том что сами они ранее заявляли, что хотели бы избежать публичности их частной жизни.
"Только не говорите мне, что что они на самом деле заботятся о ком-то еще, кроме себя", — написал Total metalhead.
Другой юзер соцсети с ником Caution назвал действия Гарри и Маркл шуткой, с иронией добавив, что Россия "испугается" их помощи Украине. С сомнением о пожертвованиях высказался и пользователь с псевдонимом SAG, пошутивший, что российские военные "немедленно отправятся обратно в казармы" из-за поддержки парой Киева.
"Почему им так надо объявлять обо всем, что они делают", — поинтересовался mattyic.
"Это все входит в их просьбу оставить их в покое", — предположил в ответ Aliundy.
"Что они пожертвовали, чашку кофе из Starbucks?" — задался вопросом dogfancy, усомнившийся в размере пожертвования.
Россия
начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.