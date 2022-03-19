https://ria.ru/20220319/prints-1778972550.html

Меган Маркл и принца Гарри высмеяли за "помощь Украине"

Меган Маркл и принца Гарри высмеяли за "помощь Украине" - РИА Новости, 19.03.2022

Меган Маркл и принца Гарри высмеяли за "помощь Украине"

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл пожертвовали деньги "для поддержки Украины", сообщает Daily Mail, однако читатели издания раскритиковали деятельность... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T07:27

2022-03-19T07:27

2022-03-19T07:40

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россия

меган маркл

принц гарри

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл пожертвовали деньги "для поддержки Украины", сообщает Daily Mail, однако читатели издания раскритиковали деятельность пары.Как отмечает издание, супруги передали средства украинским СМИ и нескольким благотворительным организациям. Сумма пожертвований не уточняется.Пользователи Twitter и читатели издания высказали сомнения в эффективности и искренности действий Гарри и Маркл. Некоторых возмутило, что эта пара решила показать свои действия напоказ, при том что сами они ранее заявляли, что хотели бы избежать публичности их частной жизни.Другой юзер соцсети с ником Caution назвал действия Гарри и Маркл шуткой, с иронией добавив, что Россия "испугается" их помощи Украине. С сомнением о пожертвованиях высказался и пользователь с псевдонимом SAG, пошутивший, что российские военные "немедленно отправятся обратно в казармы" из-за поддержки парой Киева."Почему им так надо объявлять обо всем, что они делают", — поинтересовался mattyic."Это все входит в их просьбу оставить их в покое", — предположил в ответ Aliundy.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220319/zapad-1778971826.html

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в мире, украина, россия, меган маркл, принц гарри