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Правительство утвердило меры поддержки телеком-отрасли - РИА Новости, 19.03.2022
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Правительство утвердило меры поддержки телеком-отрасли
Правительство утвердило меры поддержки телеком-отрасли - РИА Новости, 19.03.2022
Правительство утвердило меры поддержки телеком-отрасли
Правительство утвердило все предложенные Минцифры меры поддержки телеком-отрасли за исключением моратория на перенос объектов и сооружений связи, сообщили в... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:29
2022-03-19T13:54
правительство рф
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство утвердило все предложенные Минцифры меры поддержки телеком-отрасли за исключением моратория на перенос объектов и сооружений связи, сообщили в пресс-службе министерства."В настоящий момент правительство утвердило все предложенные меры за исключением моратория на перенос, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти, так как он касается Роспотребнодзора и обсуждается дополнительно", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, данный пункт будет включен после проработки в следующий пакет мер поддержки телеком-отрасли.Меры поддержкиВ марте Минцифры направило в правительство пакет мер поддержки телеком-отрасли, который министерство подготовило вместе операторами связи.Среди предложений - приостановка требования постановления правительства об увеличении емкости хранения информации на 15% и обязанности хранить видеотрафик на год, ввод механизма справедливой индексации тарифов операторов связи с учетом роста потребительских цен. Министерство также предложило не использовать институт коллективного доминирования при анализе возможных нарушений при установке тарифов отдельными операторами.Кроме того, было предложено ввести мораторий на исполнение дополнительных обременений для владельцев частот для мобильной связи в стандарте LTE (4G), в том числе по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов до нормализации ситуации с поставкой оборудования.К предложениям также относится обеспечение возможности совместного использования операторами инфраструктуры сети связи, установление до 31 декабря 2024 года налоговой ставки по налогу на прибыль для операторов связи в размере 3%, установление до 31 декабря 2024 года моратория на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания, обеспечение предоставления операторам льготных кредитов по ставке не более 3% на покупку телеком-оборудования, пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи.Минцифры в том числе предложило установить мораторий на переносы, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти и перенести плановые проверки операторов связи с 2022 года на 2023 год.
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правительство рф, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
10:29 19.03.2022 (обновлено: 13:54 19.03.2022)
 
Правительство утвердило меры поддержки телеком-отрасли

Правительство утвердило почти все предложенные меры поддержки телеком-отрасли

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дом правительства Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство утвердило все предложенные Минцифры меры поддержки телеком-отрасли за исключением моратория на перенос объектов и сооружений связи, сообщили в пресс-службе министерства.
"В настоящий момент правительство утвердило все предложенные меры за исключением моратория на перенос, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти, так как он касается Роспотребнодзора и обсуждается дополнительно", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, данный пункт будет включен после проработки в следующий пакет мер поддержки телеком-отрасли.

Меры поддержки

В марте Минцифры направило в правительство пакет мер поддержки телеком-отрасли, который министерство подготовило вместе операторами связи.
Среди предложений - приостановка требования постановления правительства об увеличении емкости хранения информации на 15% и обязанности хранить видеотрафик на год, ввод механизма справедливой индексации тарифов операторов связи с учетом роста потребительских цен. Министерство также предложило не использовать институт коллективного доминирования при анализе возможных нарушений при установке тарифов отдельными операторами.
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Кроме того, было предложено ввести мораторий на исполнение дополнительных обременений для владельцев частот для мобильной связи в стандарте LTE (4G), в том числе по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов до нормализации ситуации с поставкой оборудования.
К предложениям также относится обеспечение возможности совместного использования операторами инфраструктуры сети связи, установление до 31 декабря 2024 года налоговой ставки по налогу на прибыль для операторов связи в размере 3%, установление до 31 декабря 2024 года моратория на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания, обеспечение предоставления операторам льготных кредитов по ставке не более 3% на покупку телеком-оборудования, пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи.
Минцифры в том числе предложило установить мораторий на переносы, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти и перенести плановые проверки операторов связи с 2022 года на 2023 год.
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