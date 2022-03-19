https://ria.ru/20220319/mks-1778964640.html

Космонавты "Бауманского старта" перешли с корабля "Союз МС-21" на МКС

Космонавты "Бауманского старта" перешли с корабля "Союз МС-21" на МКС - РИА Новости, 19.03.2022

Космонавты "Бауманского старта" перешли с корабля "Союз МС-21" на МКС

Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков открыли переходные люки и перешли со своего корабля "Союз МС-21" на Международную... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T01:05

2022-03-19T01:05

2022-03-19T01:11

хочу стать космонавтом

космос - риа наука

антон шкаплеров

петр дубров

земля

мгту имени баумана

международная космическая станция (мкс)

байконур (космодром)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков открыли переходные люки и перешли со своего корабля "Союз МС-21" на Международную космическую станцию, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Ракета с кораблем стартовала в 18.55 мск с космодрома Байконур и через несколько минут вывела его на орбиту. Экипажу пришлось перейти на ручной режим сближения и стыковки. Корабль пристыковался к станции в 22.12 мск, это была первая стыковка с новым российским модулем "Причал". После этого экипаж ждал выравнивания давления и проводил подготовительные операции.Все трое космонавтов — выпускники МГТУ имени Баумана. В честь этого их полет в отрасли назвали "Бауманским стартом", а ракету украсили гербом университета. Корабль, доставивший экипаж на станцию, назвали "Сергей Королев" в честь 115-летия со дня рождения великого советского конструктора, тоже выпускника Бауманки.Артемьев прибыл на МКС уже третий раз, остальные оказались в космосе впервые. Ожидается, кто "Союз МС-21" вернется на Землю 30 сентября.На станции вновь прибывших космонавтов встречают россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".

https://ria.ru/20220317/proton-1778714607.html

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москва

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

космос - риа наука, антон шкаплеров, петр дубров, земля, мгту имени баумана, международная космическая станция (мкс), байконур (космодром), москва, россия