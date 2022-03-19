https://ria.ru/20220319/mks-1778964640.html
Космонавты "Бауманского старта" перешли с корабля "Союз МС-21" на МКС
Космонавты "Бауманского старта" перешли с корабля "Союз МС-21" на МКС - РИА Новости, 19.03.2022
Космонавты "Бауманского старта" перешли с корабля "Союз МС-21" на МКС
Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков открыли переходные люки и перешли со своего корабля "Союз МС-21" на Международную... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T01:05
2022-03-19T01:05
2022-03-19T01:11
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
антон шкаплеров
петр дубров
земля
мгту имени баумана
международная космическая станция (мкс)
байконур (космодром)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков открыли переходные люки и перешли со своего корабля "Союз МС-21" на Международную космическую станцию, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Ракета с кораблем стартовала в 18.55 мск с космодрома Байконур и через несколько минут вывела его на орбиту. Экипажу пришлось перейти на ручной режим сближения и стыковки. Корабль пристыковался к станции в 22.12 мск, это была первая стыковка с новым российским модулем "Причал". После этого экипаж ждал выравнивания давления и проводил подготовительные операции.Все трое космонавтов — выпускники МГТУ имени Баумана. В честь этого их полет в отрасли назвали "Бауманским стартом", а ракету украсили гербом университета. Корабль, доставивший экипаж на станцию, назвали "Сергей Королев" в честь 115-летия со дня рождения великого советского конструктора, тоже выпускника Бауманки.Артемьев прибыл на МКС уже третий раз, остальные оказались в космосе впервые. Ожидается, кто "Союз МС-21" вернется на Землю 30 сентября.На станции вновь прибывших космонавтов встречают россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".
https://ria.ru/20220317/proton-1778714607.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, антон шкаплеров, петр дубров, земля, мгту имени баумана, международная космическая станция (мкс), байконур (космодром), москва, россия
01:05 19.03.2022 (обновлено: 01:11 19.03.2022)
Космонавты "Бауманского старта" перешли с корабля "Союз МС-21" на МКС
"Роскосмоса": трое россиян-бауманцев перешли с корабля "Союз МС-21" на МКС