01:42 19.03.2022 (обновлено: 01:46 19.03.2022)
Вучич назвал виновных в сообщениях о "минировании" самолетов в Россию
Вучич обвинил иностранные спецслужбы в "минировании" самолетов из Сербии в Россию
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обвинил в эфире TV PRVA иностранные спецслужбы в том, что они шлют сообщения о взрывных устройствах на бортах самолетов национального авиаперевозчика из аэропортов республики в Россию.
Ранее сигналы о взрывном устройстве на борту самолета из Белграда в Москву поступали по электронной почте с территории Украины, 16 марта неизвестные из Польши также сообщили о "минировании" борта, отправлявшегося в Санкт-Петербург. Одни самолеты вернулись в аэропорт "Никола Тесла", другие прошли противодиверсионный досмотр перед вылетом. МВД сообщило, что все сигналы оказались ложными.
"В печенках у меня уже эти самолеты. Что будем делать, если каждый раз вынуждены возвращать самолет из Суботицы в Белград. Ложные сигналы о взрывных устройствах отправляют иностранные спецслужбы", — заявил Вучич.
Сербская авиакомпания сообщила 9 марта, что из-за ограничений в работе банковских карт Visa и Mastercard в России билеты можно приобрести у фирмы-партнера в Москве, а также, что из-за изменения маршрута рейсы в Москву и Санкт-Петербург длятся дольше. В СМИ несколько раз появлялись предположения об отказе перевозчика летать в Россию.
Вучич 12 марта заявил, что страна подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с Россией и вынуждена будет сократить число вылетов с двух до одного в сутки.