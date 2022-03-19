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Вучич назвал виновных в сообщениях о "минировании" самолетов в Россию - РИА Новости, 19.03.2022
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Вучич назвал виновных в сообщениях о "минировании" самолетов в Россию
Вучич назвал виновных в сообщениях о "минировании" самолетов в Россию - РИА Новости, 19.03.2022
Вучич назвал виновных в сообщениях о "минировании" самолетов в Россию
Президент Сербии Александр Вучич обвинил в эфире TV PRVA иностранные спецслужбы в том, что они шлют сообщения о взрывных устройствах на бортах самолетов... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T01:42
2022-03-19T01:46
в мире
россия
москва
украина
санкции в отношении россии
александр вучич
сербия
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БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обвинил в эфире TV PRVA иностранные спецслужбы в том, что они шлют сообщения о взрывных устройствах на бортах самолетов национального авиаперевозчика из аэропортов республики в Россию.Ранее сигналы о взрывном устройстве на борту самолета из Белграда в Москву поступали по электронной почте с территории Украины, 16 марта неизвестные из Польши также сообщили о "минировании" борта, отправлявшегося в Санкт-Петербург. Одни самолеты вернулись в аэропорт "Никола Тесла", другие прошли противодиверсионный досмотр перед вылетом. МВД сообщило, что все сигналы оказались ложными.Сербская авиакомпания сообщила 9 марта, что из-за ограничений в работе банковских карт Visa и Mastercard в России билеты можно приобрести у фирмы-партнера в Москве, а также, что из-за изменения маршрута рейсы в Москву и Санкт-Петербург длятся дольше. В СМИ несколько раз появлялись предположения об отказе перевозчика летать в Россию.Вучич 12 марта заявил, что страна подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с Россией и вынуждена будет сократить число вылетов с двух до одного в сутки.
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в мире, россия, москва, украина, санкции в отношении россии, александр вучич, сербия
01:42 19.03.2022 (обновлено: 01:46 19.03.2022)
 
Вучич назвал виновных в сообщениях о "минировании" самолетов в Россию

Вучич обвинил иностранные спецслужбы в "минировании" самолетов из Сербии в Россию

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обвинил в эфире TV PRVA иностранные спецслужбы в том, что они шлют сообщения о взрывных устройствах на бортах самолетов национального авиаперевозчика из аэропортов республики в Россию.
Ранее сигналы о взрывном устройстве на борту самолета из Белграда в Москву поступали по электронной почте с территории Украины, 16 марта неизвестные из Польши также сообщили о "минировании" борта, отправлявшегося в Санкт-Петербург. Одни самолеты вернулись в аэропорт "Никола Тесла", другие прошли противодиверсионный досмотр перед вылетом. МВД сообщило, что все сигналы оказались ложными.

"В печенках у меня уже эти самолеты. Что будем делать, если каждый раз вынуждены возвращать самолет из Суботицы в Белград. Ложные сигналы о взрывных устройствах отправляют иностранные спецслужбы", — заявил Вучич.

Сербская авиакомпания сообщила 9 марта, что из-за ограничений в работе банковских карт Visa и Mastercard в России билеты можно приобрести у фирмы-партнера в Москве, а также, что из-за изменения маршрута рейсы в Москву и Санкт-Петербург длятся дольше. В СМИ несколько раз появлялись предположения об отказе перевозчика летать в Россию.
Вучич 12 марта заявил, что страна подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с Россией и вынуждена будет сократить число вылетов с двух до одного в сутки.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
00:34
Вучич обвинил Запад в двойных стандартах
 
В миреРоссияМоскваУкраинаСанкции в отношении РоссииАлександр ВучичСербия
 
 
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