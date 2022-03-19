https://ria.ru/20220319/minirovanie-1778965439.html

Вучич назвал виновных в сообщениях о "минировании" самолетов в Россию

Вучич назвал виновных в сообщениях о "минировании" самолетов в Россию - РИА Новости, 19.03.2022

Вучич назвал виновных в сообщениях о "минировании" самолетов в Россию

Президент Сербии Александр Вучич обвинил в эфире TV PRVA иностранные спецслужбы в том, что они шлют сообщения о взрывных устройствах на бортах самолетов... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T01:42

2022-03-19T01:42

2022-03-19T01:46

в мире

россия

москва

украина

санкции в отношении россии

александр вучич

сербия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обвинил в эфире TV PRVA иностранные спецслужбы в том, что они шлют сообщения о взрывных устройствах на бортах самолетов национального авиаперевозчика из аэропортов республики в Россию.Ранее сигналы о взрывном устройстве на борту самолета из Белграда в Москву поступали по электронной почте с территории Украины, 16 марта неизвестные из Польши также сообщили о "минировании" борта, отправлявшегося в Санкт-Петербург. Одни самолеты вернулись в аэропорт "Никола Тесла", другие прошли противодиверсионный досмотр перед вылетом. МВД сообщило, что все сигналы оказались ложными.Сербская авиакомпания сообщила 9 марта, что из-за ограничений в работе банковских карт Visa и Mastercard в России билеты можно приобрести у фирмы-партнера в Москве, а также, что из-за изменения маршрута рейсы в Москву и Санкт-Петербург длятся дольше. В СМИ несколько раз появлялись предположения об отказе перевозчика летать в Россию.Вучич 12 марта заявил, что страна подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с Россией и вынуждена будет сократить число вылетов с двух до одного в сутки.

https://ria.ru/20220319/standarty-1778963000.html

россия

москва

украина

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, москва, украина, санкции в отношении россии, александр вучич, сербия