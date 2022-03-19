https://ria.ru/20220319/meditatsiya-1778897717.html

"Мозг остается жив". Тибетские монахи указали на источник бессмертия

"Мозг остается жив". Тибетские монахи указали на источник бессмертия - РИА Новости, 19.03.2022

"Мозг остается жив". Тибетские монахи указали на источник бессмертия

"Транс длиною несколько веков" — так исследователи называют феномен "посмертной медитации". Тибетская практика не дает покоя ученым в силу необычного поведения... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T08:00

2022-03-19T08:00

2022-03-19T08:06

религия

индия

улан-удэ

российская академия наук

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Олег Налисник. "Транс длиною несколько веков" — так исследователи называют феномен "посмертной медитации". Тибетская практика не дает покоя ученым в силу необычного поведения организма. Например, тела буддийских монахов, навечно застывших в позе лотоса, не разлагаются. А мозг, по всей видимости, умирает гораздо дольше, чем у обычных людей. О большой загадке для науки — в материале РИА Новости."Все как у живого"Особо значимая для десятков миллионов буддистов святыня находится в Бурятии. Ежегодно верующие со всего мира стекаются в Иволгинский дацан под Улан-Удэ увидеть главное чудо: нетленное тело монаха в одном из дуганов (храмов)."Это Пандито Хамбо-лама Даши Итигэлов, живший тут сто лет назад. В 1927-м он, чувствуя скорую кончину, собрал учеников и завещал им проверять его могилу каждые 25 лет. Затем сел в позу лотоса и принялся медитировать", — рассказывает насельник дацана.В таком положении его и поместили в кедровый гроб. Тело обнаружили лишь в 2002-м. "Ощущение, будто он умер пару дней назад: ни малейших признаков разложения!" — уверяет местный монах. — Даже волосы не изменились".Подтвердили это и специалисты Российского центра судмедэкспертизы. По их словам, волосяной покров по свойствам идентичен живому. Хотя сам организм считается умершим: температура тела всего двадцать градусов.За почти 20 лет исследований ученые так и не объяснили, как такое возможно. Более того, феномен Итигэлова не единственный. Похожие "монашеские мумии" есть и в других странах."Мы думали иначе"Семь лет назад в монгольском монастыре нашли тело монаха, скончавшегося в 1852-м. "Судя по всему, он умер, пребывая в медитации. Это так называемый тукдам: вокруг ламы собираются ученики и как бы поглощают его энергию. При этом сам человек, по сути, умирает телом — за три недели духовной практики организм значительно сжимается, в нем почти не остается влаги. Однако мозг работает и сознание сохраняется", — говорит антрополог Ганхугийн Пуревбата.Разгорелись споры. Одни специалисты утверждают, что монах еще жив — температура тела хоть и ниже нормы, но незначительно. Другие разводят руками — быть того не может.Согласно буддийским представлениям, в тукдаме человек сам контролирует сознание. В таком состоянии некоторые ламы пребывают неделю, месяц или несколько лет, как бы оттягивая окончательную смерть.По мнению некоторых ученых, это полностью меняет представления о кончине. "Западная медицина рассматривает бинарное состояние: либо жив, либо мертв. Однако, как видим, биологические процессы — это не система "включено — выключено", — указывает американский психолог Ричард Дэвинсон."Сознание не уходит"Отсюда гипотеза: человеческое сознание какое-то время "живет" после остановки всех биологических механизмов. Вполне возможно, что тибетские монахи узнали об этом еще много веков назад и научились "управлять умиранием".Команда Дэвинсона исследовала несколько десятков буддистов, пребывавших в тукдаме. Замеряли основные показатели организма как в процессе медитации, так и после смерти. Выяснилось, что тело в таком состоянии действительно разлагается куда медленнее.Другое дело — мозг. Электроэнцефалография 13 покойников не выявила никаких импульсов.Правда, в научном сообществе обратили внимание на важную деталь: монахов изучали спустя 26 часов после кончины."К сожалению, большинство буддийских монастырей в Индии находится в труднодоступных местах, — отмечает антрополог Дилан Лотт. — Однако косвенные данные свидетельствуют: после того как жизненно важные органы перестают работать, мозг посылает сигналы еще несколько часов. И в этот период сознание, видимо, не уходит".Разные версииИменно первые минуты после остановки сердца интересуют ученых. Все потому, что наука бьется над вопросами о природе сознания: что это и где оно находится? Вот специалисты и обратились к многовековым религиозным практикам.Одними из первых так поступили российские ученые. Два года назад Институт мозга РАН договорился с Далай-ламой XIV, духовным лидером тибетского буддизма, создать два исследовательских центра в монастырях на юге Индии. Лам изучали в том числе и в глубокой медитации.Установили, что во время "погружения" организм в разы меньше реагирует на сигналы внешнего мира. Причем происходит это на автомате, без участия сознания.Наиболее отчетлив этот феномен при тукдаме. Тело умершего выглядит так, будто он заснул: никаких признаков разложения, кожа эластична."Любой нормальный человек, когда он входит в комнату с покойником, испытывает некую отстраненность, нежелание приближаться, дискомфорт. Но ничего этого нет при тукдаме — даже возникает ощущение какого-то спокойствия", — говорит глава Института мозга РАН академик Святослав Медведев.Почему так, достоверно неизвестно. Возможно, тонус организма после смерти поддерживается мозгом, в котором сохраняется какая-то деятельность."Другая версия: под влиянием медитации при умирании выделяются какие-то вещества, которые предохраняют клетки от разложения", — добавляет ученый.Но пока ответов на эти вопросы нет. Исследования феномена "посмертной медитации" продолжатся.

https://ria.ru/20210424/smert-1729696992.html

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индия, улан-удэ, российская академия наук