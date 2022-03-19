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Зеленский заявил об эвакуации девяти тысяч жителей Мариуполя в пятницу

Зеленский заявил об эвакуации девяти тысяч жителей Мариуполя в пятницу - РИА Новости, 19.03.2022

Зеленский заявил об эвакуации девяти тысяч жителей Мариуполя в пятницу

В пятницу из Мариуполя удалось вывезти более 9 тысяч человек, всего по гумкоридорам за время их работы — свыше 180 тысяч, заявил Владимир Зеленский. В... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T02:28

2022-03-19T02:28

2022-03-19T02:28

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В пятницу из Мариуполя удалось вывезти более 9 тысяч человек, всего по гумкоридорам за время их работы — свыше 180 тысяч, заявил Владимир Зеленский. В Минобороны России ранее заявляли, что Киев призывает националистов использовать 200 тысяч жителей Мариуполя как "живой щит".В пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что Киев призывает националистов, блокированных в Мариуполе, стать "мучениками" и использовать для этого 200 тысяч жителей города в качестве "живого щита".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Никита Стома

в мире, михаил мизинцев, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, владимир зеленский