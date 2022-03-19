https://ria.ru/20220319/kontsert-1779068698.html

Тамбов отметил годовщину воссоединения Крыма и РФ масштабным концертом

Тамбов отметил годовщину воссоединения Крыма и РФ масштабным концертом - РИА Новости, 19.03.2022

Тамбов отметил годовщину воссоединения Крыма и РФ масштабным концертом

Тамбовская область вместе со всей страной отмечает восьмую годовщину Крымской весны. В регионе проходят различные акции и мероприятия, приуроченные ко Дню... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T21:32

2022-03-19T21:32

2022-03-19T21:37

тамбовская область

общество

максим егоров

россия

тамбовская область

севастополь

день воссоединения крыма с россией

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Тамбовская область вместе со всей страной отмечает восьмую годовщину Крымской весны. В регионе проходят различные акции и мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает пресс-служба обладминистрации.Центральным событием стал концерт у ледового дворца спорта "Кристалл", который прошёл под девизом "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!". В нём приняли участие порядка 15 тысяч человек."Мы собрались сегодня, чтобы сказать: мы едины в своей поддержке армии великой России. Россия, как мы знаем из истории - страна, больше всех в мире пострадавшая от войн, включая самую страшную войну с нацизмом, Великую Отечественную войну. Россия - страна, которая всегда выступает за мир, которая не хочет воевать. Но именно потому, что русские люди не хотят воевать и ценят мир, они знают, что бывает такое время, когда надо взяться за оружие, чтобы защитить свою Родину", - поздравил тамбовчан с праздником глава региона Максим Егоров.Он также отметил, что решение президента России о проведении спецоперации на Украине было вынужденным и своевременным. Нужно было остановить ядерную и бактериологическую угрозу, созданную нацистами и для народа Украины, и для Донбасса, и для России, и для всего мира.Акции, посвященные Крымской весне, проходят сегодня во всех городах и районах областиМОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Тамбовская область вместе со всей страной отмечает восьмую годовщину Крымской весны. В регионе проходят различные акции и мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает пресс-служба обладминистрации.Центральным событием стал концерт у ледового дворца спорта "Кристалл", который прошёл под девизом "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!". В нём приняли участие порядка 15 тысяч человек."Мы собрались сегодня, чтобы сказать: мы едины в своей поддержке армии великой России. Россия, как мы знаем из истории - страна, больше всех в мире пострадавшая от войн, включая самую страшную войну с нацизмом, Великую Отечественную войну. Россия - страна, которая всегда выступает за мир, которая не хочет воевать. Но именно потому, что русские люди не хотят воевать и ценят мир, они знают, что бывает такое время, когда надо взяться за оружие, чтобы защитить свою Родину", - поздравил тамбовчан с праздником глава региона Максим Егоров.Он также отметил, что решение президента России о проведении спецоперации на Украине было вынужденным и своевременным. Нужно было остановить ядерную и бактериологическую угрозу, созданную нацистами и для народа Украины, и для Донбасса, и для России, и для всего мира.Акции, посвященные Крымской весне, проходят сегодня во всех городах и районах области

https://ria.ru/20220318/vossoedinenie-1778422504.html

россия

тамбовская область

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Владимира Путина в Лужниках. Полная версия Владимир Путин выступил на митинге-концерте в Лужниках в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Полная версия. 2022-03-19T21:32 true PT6M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, максим егоров, россия, тамбовская область, севастополь, день воссоединения крыма с россией