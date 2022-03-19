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Тамбов отметил годовщину воссоединения Крыма и РФ масштабным концертом - РИА Новости, 19.03.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220319/kontsert-1779068698.html
Тамбов отметил годовщину воссоединения Крыма и РФ масштабным концертом
Тамбов отметил годовщину воссоединения Крыма и РФ масштабным концертом - РИА Новости, 19.03.2022
Тамбов отметил годовщину воссоединения Крыма и РФ масштабным концертом
Тамбовская область вместе со всей страной отмечает восьмую годовщину Крымской весны. В регионе проходят различные акции и мероприятия, приуроченные ко Дню... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T21:32
2022-03-19T21:37
тамбовская область
общество
максим егоров
россия
тамбовская область
севастополь
день воссоединения крыма с россией
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Тамбовская область вместе со всей страной отмечает восьмую годовщину Крымской весны. В регионе проходят различные акции и мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает пресс-служба обладминистрации.Центральным событием стал концерт у ледового дворца спорта "Кристалл", который прошёл под девизом "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!". В нём приняли участие порядка 15 тысяч человек."Мы собрались сегодня, чтобы сказать: мы едины в своей поддержке армии великой России. Россия, как мы знаем из истории - страна, больше всех в мире пострадавшая от войн, включая самую страшную войну с нацизмом, Великую Отечественную войну. Россия - страна, которая всегда выступает за мир, которая не хочет воевать. Но именно потому, что русские люди не хотят воевать и ценят мир, они знают, что бывает такое время, когда надо взяться за оружие, чтобы защитить свою Родину", - поздравил тамбовчан с праздником глава региона Максим Егоров.Он также отметил, что решение президента России о проведении спецоперации на Украине было вынужденным и своевременным. Нужно было остановить ядерную и бактериологическую угрозу, созданную нацистами и для народа Украины, и для Донбасса, и для России, и для всего мира.Акции, посвященные Крымской весне, проходят сегодня во всех городах и районах областиМОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Тамбовская область вместе со всей страной отмечает восьмую годовщину Крымской весны. В регионе проходят различные акции и мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает пресс-служба обладминистрации.Центральным событием стал концерт у ледового дворца спорта "Кристалл", который прошёл под девизом "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!". В нём приняли участие порядка 15 тысяч человек."Мы собрались сегодня, чтобы сказать: мы едины в своей поддержке армии великой России. Россия, как мы знаем из истории - страна, больше всех в мире пострадавшая от войн, включая самую страшную войну с нацизмом, Великую Отечественную войну. Россия - страна, которая всегда выступает за мир, которая не хочет воевать. Но именно потому, что русские люди не хотят воевать и ценят мир, они знают, что бывает такое время, когда надо взяться за оружие, чтобы защитить свою Родину", - поздравил тамбовчан с праздником глава региона Максим Егоров.Он также отметил, что решение президента России о проведении спецоперации на Украине было вынужденным и своевременным. Нужно было остановить ядерную и бактериологическую угрозу, созданную нацистами и для народа Украины, и для Донбасса, и для России, и для всего мира.Акции, посвященные Крымской весне, проходят сегодня во всех городах и районах области
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россия
тамбовская область
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Выступление Владимира Путина в Лужниках. Полная версия
Владимир Путин выступил на митинге-концерте в Лужниках в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Полная версия.
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общество, максим егоров, россия, тамбовская область, севастополь, день воссоединения крыма с россией
21:32 19.03.2022 (обновлено: 21:37 19.03.2022)
 

Тамбов отметил годовщину воссоединения Крыма и РФ масштабным концертом

© пресс-служба правительства Тамбовской областиТамбов отметил годовщину воссоединения Крыма и РФ масштабным концертом
Тамбов отметил годовщину воссоединения Крыма и РФ масштабным концертом
© пресс-служба правительства Тамбовской области
Тамбов отметил годовщину воссоединения Крыма и РФ масштабным концертом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Тамбовская область вместе со всей страной отмечает восьмую годовщину Крымской весны. В регионе проходят различные акции и мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Центральным событием стал концерт у ледового дворца спорта "Кристалл", который прошёл под девизом "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!". В нём приняли участие порядка 15 тысяч человек.
"Мы собрались сегодня, чтобы сказать: мы едины в своей поддержке армии великой России. Россия, как мы знаем из истории - страна, больше всех в мире пострадавшая от войн, включая самую страшную войну с нацизмом, Великую Отечественную войну. Россия - страна, которая всегда выступает за мир, которая не хочет воевать. Но именно потому, что русские люди не хотят воевать и ценят мир, они знают, что бывает такое время, когда надо взяться за оружие, чтобы защитить свою Родину", - поздравил тамбовчан с праздником глава региона Максим Егоров.
Он также отметил, что решение президента России о проведении спецоперации на Украине было вынужденным и своевременным. Нужно было остановить ядерную и бактериологическую угрозу, созданную нацистами и для народа Украины, и для Донбасса, и для России, и для всего мира.
Салют в Симферополе по случаю празднования годовщины Крымской весны - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 02:06
День воссоединения Крыма с Россией
Акции, посвященные Крымской весне, проходят сегодня во всех городах и районах области
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Тамбовская область вместе со всей страной отмечает восьмую годовщину Крымской весны. В регионе проходят различные акции и мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Центральным событием стал концерт у ледового дворца спорта "Кристалл", который прошёл под девизом "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!". В нём приняли участие порядка 15 тысяч человек.
"Мы собрались сегодня, чтобы сказать: мы едины в своей поддержке армии великой России. Россия, как мы знаем из истории - страна, больше всех в мире пострадавшая от войн, включая самую страшную войну с нацизмом, Великую Отечественную войну. Россия - страна, которая всегда выступает за мир, которая не хочет воевать. Но именно потому, что русские люди не хотят воевать и ценят мир, они знают, что бывает такое время, когда надо взяться за оружие, чтобы защитить свою Родину", - поздравил тамбовчан с праздником глава региона Максим Егоров.
Он также отметил, что решение президента России о проведении спецоперации на Украине было вынужденным и своевременным. Нужно было остановить ядерную и бактериологическую угрозу, созданную нацистами и для народа Украины, и для Донбасса, и для России, и для всего мира.
Акции, посвященные Крымской весне, проходят сегодня во всех городах и районах области

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Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин приехал на митинг-концерт в "Лужниках" по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией
1 из 14

Президент Владимир Путин приехал на митинг-концерт в "Лужниках" по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На митинг-концерт в "Лужники" пришло более 200 тысяч человек.

Девушки фотографируются на стадионе Лужники перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией
2 из 14

На митинг-концерт в "Лужники" пришло более 200 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Большую арену спорткомплекса разделили на несколько сцен, с которых выступали политические и общественные деятели. Ведущие концерта-митинга — журналисты Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.

Люди у большой спортивной арены Лужники в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией
3 из 14

Большую арену спорткомплекса разделили на несколько сцен, с которых выступали политические и общественные деятели. Ведущие концерта-митинга — журналисты Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В "Лужниках" выступили Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", Тимати, Николай Расторгуев и группа "Любэ", а также другие артисты из России, Украины и Донецкой Народной Республики.

Люди собираются у большой спортивной арены Лужники в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией
4 из 14

В "Лужниках" выступили Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", Тимати, Николай Расторгуев и группа "Любэ", а также другие артисты из России, Украины и Донецкой Народной Республики.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем поздравлении назвал этот день праздником новой России, которая своих не бросает, и заявил, что Россия сильна своими патриотами.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на митинге-концерте в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией
5 из 14

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем поздравлении назвал этот день праздником новой России, которая своих не бросает, и заявил, что Россия сильна своими патриотами.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Зрители пришли на праздник с российскими флагами и патриотическими лозунгами. На трибунах люди разных возрастов. Приехали и семьи из Донбасса. Со сцены прозвучали патриотические песни, обращения жителей Одессы, включения из Крыма и Севастополя.

Участники собрались на трибунах стадиона Лужника на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
6 из 14

Зрители пришли на праздник с российскими флагами и патриотическими лозунгами. На трибунах люди разных возрастов. Приехали и семьи из Донбасса. Со сцены прозвучали патриотические песни, обращения жителей Одессы, включения из Крыма и Севастополя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Певица Полина Гагарина на митинге-концерте в "Лужниках".

Певица Полина Гагарина выступает на митинге-концерте в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией
7 из 14

Певица Полина Гагарина на митинге-концерте в "Лужниках".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На митинг-концерт в "Лужники" приехало рекордное число зрителей за последние пять лет, столько не было даже во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Люди собираются у большой спортивной арены Лужники в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией
8 из 14

На митинг-концерт в "Лужники" приехало рекордное число зрителей за последние пять лет, столько не было даже во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Инициаторами мероприятия выступили Федерация независимых профсоюзов и Общественная палата России.

Волонтеры перед началом митинга-концерта в Лужниках, посвященного воссоединению Крыма с Россией
9 из 14

Инициаторами мероприятия выступили Федерация независимых профсоюзов и Общественная палата России.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

На Комсомольской площади Якутска прошел концерт-митинг "Крымская весна". Участников поздравил глава региона Айсен Николаев. Он подчеркнул, что День воссоединения Крыма с Россией служит символом национального единения.

Участники патриотической акции в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Якутске
10 из 14

На Комсомольской площади Якутска прошел концерт-митинг "Крымская весна". Участников поздравил глава региона Айсен Николаев. Он подчеркнул, что День воссоединения Крыма с Россией служит символом национального единения.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Участники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском.

Участники патриотической акции Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента! в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией
11 из 14

Участники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Сотни людей — горожане, представители общественных организаций и кадетских корпусов — собрались на митинге-концерте в Петропавловске-Камчатском. Держали плакаты "Zа мир без нацизма", "Сила V правде".

Участники патриотической акции Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента! в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией
12 из 14

Сотни людей — горожане, представители общественных организаций и кадетских корпусов — собрались на митинге-концерте в Петропавловске-Камчатском. Держали плакаты "Zа мир без нацизма", "Сила V правде".

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На главной городской площади в Краснодаре прошла торжественная церемония поднятия флага.

Казак почетного караула Кубанского казачьего войска на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Краснодаре
13 из 14

На главной городской площади в Краснодаре прошла торжественная церемония поднятия флага.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Представители молодежных общественных организаций Краснодара развернули государственный флаг в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией.

Представители молодежных общественных организаций развернули государственный флаг России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией у Выставочного зала Боевой славы в Краснодаре
14 из 14

Представители молодежных общественных организаций Краснодара развернули государственный флаг в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
1 из 14

Президент Владимир Путин приехал на митинг-концерт в "Лужниках" по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
2 из 14

На митинг-концерт в "Лужники" пришло более 200 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
3 из 14

Большую арену спорткомплекса разделили на несколько сцен, с которых выступали политические и общественные деятели. Ведущие концерта-митинга — журналисты Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В "Лужниках" выступили Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", Тимати, Николай Расторгуев и группа "Любэ", а также другие артисты из России, Украины и Донецкой Народной Республики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем поздравлении назвал этот день праздником новой России, которая своих не бросает, и заявил, что Россия сильна своими патриотами.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 14

Зрители пришли на праздник с российскими флагами и патриотическими лозунгами. На трибунах люди разных возрастов. Приехали и семьи из Донбасса. Со сцены прозвучали патриотические песни, обращения жителей Одессы, включения из Крыма и Севастополя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 14

Певица Полина Гагарина на митинге-концерте в "Лужниках".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 14

На митинг-концерт в "Лужники" приехало рекордное число зрителей за последние пять лет, столько не было даже во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
9 из 14

Инициаторами мероприятия выступили Федерация независимых профсоюзов и Общественная палата России.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
10 из 14

На Комсомольской площади Якутска прошел концерт-митинг "Крымская весна". Участников поздравил глава региона Айсен Николаев. Он подчеркнул, что День воссоединения Крыма с Россией служит символом национального единения.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
11 из 14

Участники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
12 из 14

Сотни людей — горожане, представители общественных организаций и кадетских корпусов — собрались на митинге-концерте в Петропавловске-Камчатском. Держали плакаты "Zа мир без нацизма", "Сила V правде".

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
13 из 14

На главной городской площади в Краснодаре прошла торжественная церемония поднятия флага.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
14 из 14

Представители молодежных общественных организаций Краснодара развернули государственный флаг в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тамбовская областьОбществоМаксим ЕгоровРоссияТамбовская областьСевастопольДень воссоединения Крыма с Россией
 
 
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