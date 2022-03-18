Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией
Президент Владимир Путин приехал на митинг-концерт в "Лужниках" по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Президент Владимир Путин приехал на митинг-концерт в "Лужниках" по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией.
На митинг-концерт в "Лужники" пришло более 200 тысяч человек.
На митинг-концерт в "Лужники" пришло более 200 тысяч человек.
Большую арену спорткомплекса разделили на несколько сцен, с которых выступали политические и общественные деятели. Ведущие концерта-митинга — журналисты Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.
Большую арену спорткомплекса разделили на несколько сцен, с которых выступали политические и общественные деятели. Ведущие концерта-митинга — журналисты Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.
В "Лужниках" выступили Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", Тимати, Николай Расторгуев и группа "Любэ", а также другие артисты из России, Украины и Донецкой Народной Республики.
В "Лужниках" выступили Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", Тимати, Николай Расторгуев и группа "Любэ", а также другие артисты из России, Украины и Донецкой Народной Республики.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем поздравлении назвал этот день праздником новой России, которая своих не бросает, и заявил, что Россия сильна своими патриотами.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем поздравлении назвал этот день праздником новой России, которая своих не бросает, и заявил, что Россия сильна своими патриотами.
Зрители пришли на праздник с российскими флагами и патриотическими лозунгами. На трибунах люди разных возрастов. Приехали и семьи из Донбасса. Со сцены прозвучали патриотические песни, обращения жителей Одессы, включения из Крыма и Севастополя.
Зрители пришли на праздник с российскими флагами и патриотическими лозунгами. На трибунах люди разных возрастов. Приехали и семьи из Донбасса. Со сцены прозвучали патриотические песни, обращения жителей Одессы, включения из Крыма и Севастополя.
Певица Полина Гагарина на митинге-концерте в "Лужниках".
Певица Полина Гагарина на митинге-концерте в "Лужниках".
На митинг-концерт в "Лужники" приехало рекордное число зрителей за последние пять лет, столько не было даже во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
На митинг-концерт в "Лужники" приехало рекордное число зрителей за последние пять лет, столько не было даже во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Инициаторами мероприятия выступили Федерация независимых профсоюзов и Общественная палата России.
Инициаторами мероприятия выступили Федерация независимых профсоюзов и Общественная палата России.
На Комсомольской площади Якутска прошел концерт-митинг "Крымская весна". Участников поздравил глава региона Айсен Николаев. Он подчеркнул, что День воссоединения Крыма с Россией служит символом национального единения.
На Комсомольской площади Якутска прошел концерт-митинг "Крымская весна". Участников поздравил глава региона Айсен Николаев. Он подчеркнул, что День воссоединения Крыма с Россией служит символом национального единения.
Участники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском.
Участники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском.
Сотни людей — горожане, представители общественных организаций и кадетских корпусов — собрались на митинге-концерте в Петропавловске-Камчатском. Держали плакаты "Zа мир без нацизма", "Сила V правде".
Сотни людей — горожане, представители общественных организаций и кадетских корпусов — собрались на митинге-концерте в Петропавловске-Камчатском. Держали плакаты "Zа мир без нацизма", "Сила V правде".
На главной городской площади в Краснодаре прошла торжественная церемония поднятия флага.
На главной городской площади в Краснодаре прошла торжественная церемония поднятия флага.
Представители молодежных общественных организаций Краснодара развернули государственный флаг в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией.
Представители молодежных общественных организаций Краснодара развернули государственный флаг в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией.