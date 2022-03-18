https://ria.ru/20220318/prazdnovanie-1778869322.html

Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией

Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2022

Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:18

2022-03-18T17:18

2022-03-18T19:02

фото

день воссоединения крыма с россией

общество

республика крым

севастополь

москва

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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Празднования в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией — в фотоленте Ria.ru.

республика крым

севастополь

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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