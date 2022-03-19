https://ria.ru/20220319/kombinezony-1779048324.html

"Роскосмос" объяснил цвет комбинезонов космонавтов аналогией с гербом МГТУ

"Роскосмос" объяснил цвет комбинезонов космонавтов аналогией с гербом МГТУ - РИА Новости, 19.03.2022

"Роскосмос" объяснил цвет комбинезонов космонавтов аналогией с гербом МГТУ

Желтые комбинезоны с синими полосами были сшиты для российских космонавтов давно, цвета были выбраны исходя из аналогии с гербом МГТУ имени Баумана, который... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T18:25

2022-03-19T18:25

2022-03-19T19:49

денис матвеев

дмитрий рогозин

олег артемьев

мгту имени баумана

международная космическая станция (мкс)

россия

роскосмос

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МОСКВА,19 мар — РИА Новости. Желтые комбинезоны с синими полосами были сшиты для российских космонавтов давно, цвета были выбраны исходя из аналогии с гербом МГТУ имени Баумана, который окончили все три члена экипажа корабля "Союз МС-21", сообщил в субботу руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.Корабль "Союз МС-21" пристыковался к Международной космической станции вечером 18 марта. На нем прибыли трое россиян — выпускников МГТУ имени Баумана: Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев."Летные костюмы нового экипажа выполнены в цветах эмблемы МГТУ имени Баумана, выпускниками которого являются все трое космонавтов. Дизайн формы был согласован задолго до текущих событий. Видеть везде и во всем украинский флаг — это уже клиника", — написал Струговец в Telegram-канале.Он напомнил, что Артемьев уже использовал аналогичный костюм, когда летал в космос первый раз в 2014 году.Сам Артемьев рассказывал о причинах выбора цвета, как только прибыл на станцию в ночь на 19 марта. Он объяснил, что скопилось много желтого материала, который не использовался для костюмов других космонавтов, поэтому такие комбинезоны пошили именно для экипажа "Союз МС-21".Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, в свою очередь, назвал "бандеровскими недобитками и их англосаксонскими спонсорами" те СМИ, которые написали о комбинезонах космонавтов как о повторяющих цвета украинского флага."Наши космонавты в гробу видали украинских нациков. Но отказываться от каких-то цветов в исполнении герба Бауманского университета или в цветовой гамме стартового комплекса "Союз-2" мы не собираемся. Мы лучше свидомых укронациков догола разденем, чем в чем-то им уступим", — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220319/oneweb-1779000101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

денис матвеев, дмитрий рогозин, олег артемьев, мгту имени баумана, международная космическая станция (мкс), россия, роскосмос