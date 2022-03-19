https://ria.ru/20220319/kitay-1778970621.html

США не хотят, чтобы Китай поддержал спецоперацию на Украине, заявил Остин

США не хотят, чтобы Китай поддержал спецоперацию на Украине, заявил Остин - РИА Новости, 19.03.2022

США не хотят, чтобы Китай поддержал спецоперацию на Украине, заявил Остин

США ясно дали понять, что поддерживать российскую операцию на Украине — "плохой выбор", заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T05:35

2022-03-19T05:35

2022-03-19T07:35

в мире

си цзиньпин

джо байден

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

вашингтон

ллойд остин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. США ясно дали понять, что поддерживать российскую операцию на Украине — "плохой выбор", заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN.Он заявил, что США ясно дали понять Китаю, что поддержка России "будет плохим выбором".Ранее состоялся разговор президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина. Главы государств около двух часов беседовали по видеосвязи. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Байден во время беседы с Си Цзиньпином не выдвигал каких-либо требований, а лишь изложил видение Вашингтона относительно текущей ситуации вокруг Украины. При этом официальный представитель американской администрации Джен Псаки предупредила, что любая помощь России со стороны Китая на фоне событий на Украине будет иметь "последствия".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/geopolitika-1778153974.html

https://ria.ru/20220319/konflikt-1778970017.html

россия

вашингтон

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, си цзиньпин, джо байден, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, вашингтон, ллойд остин, китай, сша