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США не хотят, чтобы Китай поддержал спецоперацию на Украине, заявил Остин - РИА Новости, 19.03.2022
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США не хотят, чтобы Китай поддержал спецоперацию на Украине, заявил Остин
США не хотят, чтобы Китай поддержал спецоперацию на Украине, заявил Остин - РИА Новости, 19.03.2022
США не хотят, чтобы Китай поддержал спецоперацию на Украине, заявил Остин
США ясно дали понять, что поддерживать российскую операцию на Украине — "плохой выбор", заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T05:35
2022-03-19T07:35
в мире
си цзиньпин
джо байден
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
вашингтон
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. США ясно дали понять, что поддерживать российскую операцию на Украине — "плохой выбор", заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN.Он заявил, что США ясно дали понять Китаю, что поддержка России "будет плохим выбором".Ранее состоялся разговор президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина. Главы государств около двух часов беседовали по видеосвязи. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Байден во время беседы с Си Цзиньпином не выдвигал каких-либо требований, а лишь изложил видение Вашингтона относительно текущей ситуации вокруг Украины. При этом официальный представитель американской администрации Джен Псаки предупредила, что любая помощь России со стороны Китая на фоне событий на Украине будет иметь "последствия".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/geopolitika-1778153974.html
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в мире, си цзиньпин, джо байден, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, вашингтон, ллойд остин, китай, сша
05:35 19.03.2022 (обновлено: 07:35 19.03.2022)
 
США не хотят, чтобы Китай поддержал спецоперацию на Украине, заявил Остин

Глава Пентагона Остин: Китаю лучше не поддерживать российскую спецоперацию на Украине

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. США ясно дали понять, что поддерживать российскую операцию на Украине — "плохой выбор", заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN.

"Не хочу спекулировать или вдаваться в гипотетические рассуждения. Я надеюсь, что Китай не будет поддерживать", — сказал Остин.

Он заявил, что США ясно дали понять Китаю, что поддержка России "будет плохим выбором".
Ранее состоялся разговор президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина. Главы государств около двух часов беседовали по видеосвязи. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Байден во время беседы с Си Цзиньпином не выдвигал каких-либо требований, а лишь изложил видение Вашингтона относительно текущей ситуации вокруг Украины. При этом официальный представитель американской администрации Джен Псаки предупредила, что любая помощь России со стороны Китая на фоне событий на Украине будет иметь "последствия".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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В миреСи ЦзиньпинДжо БайденВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФВашингтонЛлойд ОстинКитайСША
 
 
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