05:35 19.03.2022 (обновлено: 07:35 19.03.2022)
США не хотят, чтобы Китай поддержал спецоперацию на Украине, заявил Остин
Глава Пентагона Остин: Китаю лучше не поддерживать российскую спецоперацию на Украине
© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. США ясно дали понять, что поддерживать российскую операцию на Украине — "плохой выбор", заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN.
"Не хочу спекулировать или вдаваться в гипотетические рассуждения. Я надеюсь, что Китай не будет поддерживать", — сказал Остин.
Ранее состоялся разговор президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина. Главы государств около двух часов беседовали по видеосвязи. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Байден во время беседы с Си Цзиньпином не выдвигал каких-либо требований, а лишь изложил видение Вашингтона относительно текущей ситуации вокруг Украины. При этом официальный представитель американской администрации Джен Псаки предупредила, что любая помощь России со стороны Китая на фоне событий на Украине будет иметь "последствия".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.