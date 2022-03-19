15:41 19.03.2022 (обновлено: 16:55 19.03.2022)
Видеообращение Зеленского "из центра Киева" оказалось фейком
Проект "Война с фейками": видеообращение Зеленского из Киева снято с хромакеем
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, сделанное, как заявлялось, в центре Киева, на самом деле было снято с помощью хромакея, сообщил телеграм-канал "Война с фейками".
По словам авторов поста, фон и сама фигура Зеленского отличаются как по освещению, так и по качеству изображения.
"Фон "живет своей жизнью", там сплошная статика, нет ни одного объекта в динамике. Занижено качество видеоряда, чтобы скрыть недочеты постпродакшена. <...> Освещение на слоях не совпадает. Объект в холодном свете, фон — в теплом. Возможно, объект подсвечивали дополнительными источниками света", — отметили они.
Также заметно, что в самом начале ролика часть левого плеча Зеленского "пропадает", сквозь нее проглядывает искусственный фон; звук в ролике при этом слишком "чистый", не слышен интершум, характерный для съемки на улице, не учтены погодные условия. По словам авторов телеграм-канала, вечером в Киеве холодно, но пар изо рта у Зеленского не идет.
Украинская сторона регулярно занимается распространением фейков. Ранее бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель уличили в попытке выдать в соцсетях снимок пожарных из Австралии за украинцев. Также Минобороны России указало на постановку СБУ, в которой демонстрировались "расстрелянные российскими военнослужащими" жители Чернигова. Генерал-майор Игорь Конашенков подчеркивал, что российских военных нет в городе, а на самих кадрах есть признаки подделки.