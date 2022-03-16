https://ria.ru/20220316/chernigov-1778545831.html

Минобороны: кадры погибших гражданских в Чернигове — очередной фейк СБУ

Минобороны: кадры погибших гражданских в Чернигове — очередной фейк СБУ - РИА Новости, 16.03.2022

Минобороны: кадры погибших гражданских в Чернигове — очередной фейк СБУ

Российские военнослужащие не имеют отношения к публикуемым в сети видео погибших в Чернигове мирных жителей, заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T20:00

2022-03-16T20:00

2022-03-16T21:06

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие не имеют отношения к публикуемым в сети видео погибших в Чернигове мирных жителей, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Он отметил, что сегодня одновременно на всех пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены кадры погибших в Чернигове мирных жителей, которые якобы были "расстреляны российскими военнослужащими". При этом указывалось, что все погибшие якобы стояли в очереди за хлебом."Все погибшие люди — жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры — очередная постановка СБУ", — уточнил генерал.Конашенков подчеркнул, что в Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Все подразделения находятся за пределами города, блокируя дороги, и никаких наступательных действий.Он добавил, что на видеокадрах, тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов, все окна в близлежащих зданиях целы, повреждений стен, других следов взрыва на земле нет.Конашенков обратил внимание, что одновременно с украинскими интернет-ресурсами данный фейк без какой-либо проверки и получения доказательств был опубликован на официальных страницах посольства США на Украине в социальных сетях."При этом само посольство, как известно, давно находится даже не в Киеве, а во Львове. И в упор не замечает, как российские военнослужащие доставляют и раздают жителям Черниговской области сотни тонн гуманитарной помощи в населенных пунктах, освобождённых от националистов", — сказал он.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

https://ria.ru/20220312/kanada-1777849099.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220316/foto-1778523767.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, служба безопасности украины, чернигов, украина, ситуация в днр и лнр, россия