20:00 16.03.2022 (обновлено: 21:06 16.03.2022)
Минобороны: кадры погибших гражданских в Чернигове — очередной фейк СБУ
Минобороны: кадры погибших гражданских в Чернигове могут быть очередной постановкой СБУ
Военнослужащий ВСУ
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие не имеют отношения к публикуемым в сети видео погибших в Чернигове мирных жителей, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что сегодня одновременно на всех пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены кадры погибших в Чернигове мирных жителей, которые якобы были "расстреляны российскими военнослужащими". При этом указывалось, что все погибшие якобы стояли в очереди за хлебом.
"Все погибшие люди — жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры — очередная постановка СБУ", — уточнил генерал.
Конашенков подчеркнул, что в Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Все подразделения находятся за пределами города, блокируя дороги, и никаких наступательных действий.
Он добавил, что на видеокадрах, тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов, все окна в близлежащих зданиях целы, повреждений стен, других следов взрыва на земле нет.
"При этом само посольство, как известно, давно находится даже не в Киеве, а во Львове. И в упор не замечает, как российские военнослужащие доставляют и раздают жителям Черниговской области сотни тонн гуманитарной помощи в населенных пунктах, освобождённых от националистов", — сказал он.
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Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.