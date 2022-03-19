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Украинские военные прикрывались жилыми домами, рассказал гражданин ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
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Украинские военные прикрывались жилыми домами, рассказал гражданин ДНР
Украинские военные прикрывались жилыми домами, рассказал гражданин ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
Украинские военные прикрывались жилыми домами, рассказал гражданин ДНР
Военные с западной Украины прикрывались в Донецкой области жилыми домами и не выпускали людей из подвалов, рассказал РИА Новости местный житель Василий... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T03:24
2022-03-19T13:23
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ОЛЬГИНКА (Донецкая обл.), 19 мар — РИА Новости. Военные с западной Украины прикрывались в Донецкой области жилыми домами и не выпускали людей из подвалов, рассказал РИА Новости местный житель Василий Павлишин."Как действовали украинские военные? Сидели пять дней. Как они заступили сюда, я им сказал: "Что вы ставите "Грады" и танки мне под самый двор? Если вы такие вояки, воюйте, в поле выезжайте, если вы такие спецы", — рассказал собеседник агентства.По его словам, пять дней пришлось сидеть в погребе, а при попытке выйти украинские военные открывали стрельбу.Он добавил, что после этого пришлось еще пять дней жить в подвале школы, где нулевая температура и нет света, а в их доме все "перерыли", выбили двери и окна, повредили крышу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Житель Ольгинки о том, как солдаты ВСУ прикрывались домами мирных жителей и грабили их
Житель Ольгинки рассказал как солдаты ВСУ с Западной Украины прикрывались домами мирных жителей, не выпускали их из подвалов, а уходя разграбили и уничтожили имущество
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
03:24 19.03.2022 (обновлено: 13:23 19.03.2022)
 
Украинские военные прикрывались жилыми домами, рассказал гражданин ДНР

Житель ДНР: украинские военные прикрывались жилыми домами и не выпускали людей из подвалов

Читать ria.ru в
ОЛЬГИНКА (Донецкая обл.), 19 мар — РИА Новости. Военные с западной Украины прикрывались в Донецкой области жилыми домами и не выпускали людей из подвалов, рассказал РИА Новости местный житель Василий Павлишин.
"Как действовали украинские военные? Сидели пять дней. Как они заступили сюда, я им сказал: "Что вы ставите "Грады" и танки мне под самый двор? Если вы такие вояки, воюйте, в поле выезжайте, если вы такие спецы", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, пять дней пришлось сидеть в погребе, а при попытке выйти украинские военные открывали стрельбу.
"Невозможно было выйти. Мне вот так до хаты с подвала — я не могу выйти. Он так с автомата "фигарит" по мне, но, может, не по мне, а по земле. Я ему: дай мне хоть воды, говорю, попить", — вспоминает мужчина.
Он добавил, что после этого пришлось еще пять дней жить в подвале школы, где нулевая температура и нет света, а в их доме все "перерыли", выбили двери и окна, повредили крышу.
Военнослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
00:47
ВСУ остаются в жилых домах на окраине Рубежного в ЛНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
"Азовцы просто прятались за нами". Беженцы покидают Мариуполь
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.

Люди в Мариуполе
1 из 12

После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.

Автомобиль с беженцами на выезде из Мариуполя
2 из 12

Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.

Местные жители везут тележку с продуктами возле магазина Metro в Мариуполе
3 из 12

Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.

Беженцы на дороге из Мариуполя
4 из 12

"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.

Народная милиция ДНР в Мариуполе
5 из 12

У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".

Беженцы на дороге из Мариуполя
6 из 12

Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.

Военнослужащий НА ДНР указывает дорогу беженцам на автомобиле покидающим Мариуполь
7 из 12

Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.

Военнослужащие народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из Мариуполя
8 из 12

Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

Военнослужащий НА ДНР общается с беженцами на выезде из Мариуполя
9 из 12

Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.

Женщина в автомобиле на выезде из Мариуполя
10 из 12

Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.

Мужчина везет тележку с продуктами на дороге в Мариуполе
11 из 12

"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.

Собака в багажнике автомобиля беженцев покидающих Мариуполь
12 из 12

Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 12

Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 12

"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 12

У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 12

Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 12

Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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