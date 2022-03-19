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Украинские военные прикрывались жилыми домами, рассказал гражданин ДНР

Украинские военные прикрывались жилыми домами, рассказал гражданин ДНР - РИА Новости, 19.03.2022

Украинские военные прикрывались жилыми домами, рассказал гражданин ДНР

Военные с западной Украины прикрывались в Донецкой области жилыми домами и не выпускали людей из подвалов, рассказал РИА Новости местный житель Василий... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T03:24

2022-03-19T03:24

2022-03-19T13:23

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ОЛЬГИНКА (Донецкая обл.), 19 мар — РИА Новости. Военные с западной Украины прикрывались в Донецкой области жилыми домами и не выпускали людей из подвалов, рассказал РИА Новости местный житель Василий Павлишин."Как действовали украинские военные? Сидели пять дней. Как они заступили сюда, я им сказал: "Что вы ставите "Грады" и танки мне под самый двор? Если вы такие вояки, воюйте, в поле выезжайте, если вы такие спецы", — рассказал собеседник агентства.По его словам, пять дней пришлось сидеть в погребе, а при попытке выйти украинские военные открывали стрельбу.Он добавил, что после этого пришлось еще пять дней жить в подвале школы, где нулевая температура и нет света, а в их доме все "перерыли", выбили двери и окна, повредили крышу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/rubezhnoe-1778963516.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Житель Ольгинки о том, как солдаты ВСУ прикрывались домами мирных жителей и грабили их Житель Ольгинки рассказал как солдаты ВСУ с Западной Украины прикрывались домами мирных жителей, не выпускали их из подвалов, а уходя разграбили и уничтожили имущество 2022-03-19T03:24 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия