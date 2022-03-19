https://ria.ru/20220319/bosch-1778979656.html

СМИ: Bosch остановил производство запчастей для грузовиков в России

СМИ: Bosch остановил производство запчастей для грузовиков в России - РИА Новости, 19.03.2022

СМИ: Bosch остановил производство запчастей для грузовиков в России

Немецкая компания Bosch остановила поставки запчастей в Россию и производство в стране в связи с событиями на Украине, идет проверка о возможном использовании... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T09:36

2022-03-19T09:36

2022-03-19T09:36

экономика

дмитрий кулеба

москва

россия

санкт-петербург

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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Немецкая компания Bosch остановила поставки запчастей в Россию и производство в стране в связи с событиями на Украине, идет проверка о возможном использовании данных деталей для военных нужд, сообщило агентство dpa.Компания, в частности, прекратила поставки деталей для грузовиков в Россию и российским клиентам, проверка касается якобы имевшем место использовании данных деталей "в негражданских целях", пишет агентство. В начале недели в Bosch отвергли обвинение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в том, что компания поставляла комплектующие для российских машин пехоты.Упомянутые комплектующие не поставлялись Bosch, даже если они были частью собственного производства Bosch, сообщили в компании."Конечно, мы соблюдаем все предыдущие и будущие юридические и законные требования, включая санкции", — приводит dpa цитату из заявления компании.Помимо деталей для автомобильной промышленности, Bosch также производит бытовую технику, электроинструменты, промышленную и строительную технику. Согласно годовому отчету за 2020 год, компания имеет несколько офисов в России, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.

https://ria.ru/20220319/sanktsii-1778979498.html

москва

россия

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, дмитрий кулеба, москва, россия, санкт-петербург