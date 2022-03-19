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СМИ: Bosch остановил производство запчастей для грузовиков в России - РИА Новости, 19.03.2022
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СМИ: Bosch остановил производство запчастей для грузовиков в России
СМИ: Bosch остановил производство запчастей для грузовиков в России - РИА Новости, 19.03.2022
СМИ: Bosch остановил производство запчастей для грузовиков в России
Немецкая компания Bosch остановила поставки запчастей в Россию и производство в стране в связи с событиями на Украине, идет проверка о возможном использовании... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T09:36
2022-03-19T09:36
экономика
дмитрий кулеба
москва
россия
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Немецкая компания Bosch остановила поставки запчастей в Россию и производство в стране в связи с событиями на Украине, идет проверка о возможном использовании данных деталей для военных нужд, сообщило агентство dpa.Компания, в частности, прекратила поставки деталей для грузовиков в Россию и российским клиентам, проверка касается якобы имевшем место использовании данных деталей "в негражданских целях", пишет агентство. В начале недели в Bosch отвергли обвинение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в том, что компания поставляла комплектующие для российских машин пехоты.Упомянутые комплектующие не поставлялись Bosch, даже если они были частью собственного производства Bosch, сообщили в компании."Конечно, мы соблюдаем все предыдущие и будущие юридические и законные требования, включая санкции", — приводит dpa цитату из заявления компании.Помимо деталей для автомобильной промышленности, Bosch также производит бытовую технику, электроинструменты, промышленную и строительную технику. Согласно годовому отчету за 2020 год, компания имеет несколько офисов в России, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.
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экономика, дмитрий кулеба, москва, россия, санкт-петербург
09:36 19.03.2022
 
СМИ: Bosch остановил производство запчастей для грузовиков в России

Dpa: Bosch остановил поставки запчастей для грузовиков и их производство в России

© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкГрузовики
Грузовики - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Немецкая компания Bosch остановила поставки запчастей в Россию и производство в стране в связи с событиями на Украине, идет проверка о возможном использовании данных деталей для военных нужд, сообщило агентство dpa.
Компания, в частности, прекратила поставки деталей для грузовиков в Россию и российским клиентам, проверка касается якобы имевшем место использовании данных деталей "в негражданских целях", пишет агентство. В начале недели в Bosch отвергли обвинение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в том, что компания поставляла комплектующие для российских машин пехоты.
Упомянутые комплектующие не поставлялись Bosch, даже если они были частью собственного производства Bosch, сообщили в компании.
"Конечно, мы соблюдаем все предыдущие и будущие юридические и законные требования, включая санкции", — приводит dpa цитату из заявления компании.
Помимо деталей для автомобильной промышленности, Bosch также производит бытовую технику, электроинструменты, промышленную и строительную технику. Согласно годовому отчету за 2020 год, компания имеет несколько офисов в России, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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ЭкономикаДмитрий КулебаМоскваРоссияСанкт-Петербург
 
 
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