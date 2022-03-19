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"Рассмешит до смерти?" В США высмеяли угрозы Байдена в адрес Китая - РИА Новости, 19.03.2022
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Американцев повеселили угрозы Байдена в адрес Китая
"Рассмешит до смерти?" В США высмеяли угрозы Байдена в адрес Китая - РИА Новости, 19.03.2022
Американцев повеселили угрозы Байдена в адрес Китая
Читатели американского портала Breitbart резко отреагировали на новость о переговорах президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:29
2022-03-19T15:08
в мире
владимир путин
россия
сша
вашингтон (город)
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart резко отреагировали на новость о переговорах президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.В числе прочего американский лидер предупредил китайского коллегу о последствиях, которые могут возникнуть, если выяснится, что Пекин поддерживает спецоперацию России на Украине.Многие пользователи выразили мнение, что подобные угрозы нисколько не пугают Китай, да и в способность Вашингтона на кого-либо повлиять в мире верят все меньше."Реальность такова, что большая часть всего, что мы сегодня покупаем "здесь", производится "там". Страшно подумать", — отметил joenov."Последствия? Вы имеете в виду пустые угрозы вроде тех, что так хорошо подействовали на Путина?" — задался вопросом TWP."Он попытается рассмешить их до смерти?" — сыронизировал BigDog."Это говорит человек, позволивший России взять на себя инициативу в переговорах с Ираном", — написал SF2OAK."Вместо того, чтобы мы изолировали кого-то от мира, весь мир скоро начнет самоизолироваться от Байдена", — считает ROL."Китаю наплевать на то, что говорит администрация Байдена. Прямо перед началом спецоперации они заключили контракты на поставки нефти, газа и продовольствия с Россией. Кроме того, они активно стремятся заменить доллар в международных платежах. Когда это произойдет, США окончательно облажаются", — подчеркнул Uncle Nobby."Если бы мы были энергетически независимы и наша южная граница была в безопасности, то у нас были бы рычаги воздействия. А так мы слабы, и они это знают", — подытожили читатели.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
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в мире, владимир путин, россия, сша, вашингтон (город), китай, си цзиньпин
10:29 19.03.2022 (обновлено: 15:08 19.03.2022)
 
"Рассмешит до смерти?" В США высмеяли угрозы Байдена в адрес Китая

Читатели Breitbart сочли пустыми угрозы Байдена в адрес Китая за поддержку России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart резко отреагировали на новость о переговорах президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.
В числе прочего американский лидер предупредил китайского коллегу о последствиях, которые могут возникнуть, если выяснится, что Пекин поддерживает спецоперацию России на Украине.
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"Реальность такова, что большая часть всего, что мы сегодня покупаем "здесь", производится "там". Страшно подумать", — отметил joenov.
"Последствия? Вы имеете в виду пустые угрозы вроде тех, что так хорошо подействовали на Путина?" — задался вопросом TWP.
"Он попытается рассмешить их до смерти?" — сыронизировал BigDog.
"Это говорит человек, позволивший России взять на себя инициативу в переговорах с Ираном", — написал SF2OAK.
"Вместо того, чтобы мы изолировали кого-то от мира, весь мир скоро начнет самоизолироваться от Байдена", — считает ROL.
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"Китаю наплевать на то, что говорит администрация Байдена. Прямо перед началом спецоперации они заключили контракты на поставки нефти, газа и продовольствия с Россией. Кроме того, они активно стремятся заменить доллар в международных платежах. Когда это произойдет, США окончательно облажаются", — подчеркнул Uncle Nobby.
"Если бы мы были энергетически независимы и наша южная граница была в безопасности, то у нас были бы рычаги воздействия. А так мы слабы, и они это знают", — подытожили читатели.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
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В миреВладимир ПутинРоссияСШАВашингтон (город)КитайСи Цзиньпин
 
 
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