https://ria.ru/20220319/akkaunt-1778973854.html

Twitter восстановил аккаунт зампостпреда России при ООН Полянского

Twitter восстановил аккаунт зампостпреда России при ООН Полянского - РИА Новости, 19.03.2022

Twitter восстановил аккаунт зампостпреда России при ООН Полянского

Twitter восстановил заблокированный ранее аккаунт первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, сообщил дипломат в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T08:01

2022-03-19T08:01

2022-03-19T08:01

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

twitter

дмитрий полянский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_7c7b020b4bfa02607473ed899e596898.jpg

ООН, 19 мар — РИА Новости. Twitter восстановил заблокированный ранее аккаунт первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, сообщил дипломат в своем Telegram-канале.Ранее дипломат сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт из-за записи, разоблачающей фейк о якобы гибели мирных граждан от удара российских военных по роддому в Мариуполе. Twitter требовал удалить твит от 9 марта, в котором Полянский информировал, что за два дня до этого в ходе заседания СБ Россия предупреждала о том, что роддом в Мариуполе, по которому российскими войсками якобы был нанесен удар, вызвавший человеческие жертвы, был задолго до этого превращен украинскими националистами в огневую точку.По словам Полянского, Twitter счел, что его твит нарушает правила, запрещающие "участвовать в целенаправленной травле, подстрекать других к участию в ней, включая пожелания физического ущерба".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/posolstvo-1777565900.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, twitter, дмитрий полянский