Twitter восстановил аккаунт зампостпреда России при ООН Полянского
Twitter восстановил заблокированный ранее аккаунт зампостпреда России при ООН Полянского
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 19 мар — РИА Новости. Twitter восстановил заблокированный ранее аккаунт первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, сообщил дипломат в своем Telegram-канале.
"Менее чем через 24 часа после того, как я отказался удалить непонравившуюся администрации Твиттера запись и пообщался по этому поводу с прессой, доступ в мой аккаунт был восстановлен, причем без всяких уведомлений на этот счет. Похоже, Твиттер на этот раз решил не связываться. Посмотрим, надолго ли его хватит", — написал Полянский.
Ранее дипломат сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт из-за записи, разоблачающей фейк о якобы гибели мирных граждан от удара российских военных по роддому в Мариуполе. Twitter требовал удалить твит от 9 марта, в котором Полянский информировал, что за два дня до этого в ходе заседания СБ Россия предупреждала о том, что роддом в Мариуполе, по которому российскими войсками якобы был нанесен удар, вызвавший человеческие жертвы, был задолго до этого превращен украинскими националистами в огневую точку.
По словам Полянского, Twitter счел, что его твит нарушает правила, запрещающие "участвовать в целенаправленной травле, подстрекать других к участию в ней, включая пожелания физического ущерба".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.