https://ria.ru/20220318/zhaloby-1778945488.html

Посольство в Лондоне призвало Ofcom расследовать жалобы на британские СМИ

Посольство в Лондоне призвало Ofcom расследовать жалобы на британские СМИ - РИА Новости, 18.03.2022

Посольство в Лондоне призвало Ofcom расследовать жалобы на британские СМИ

Британский медиарегулятор Ofcom, отозвавший лицензию телеканала RT, должен расследовать и жалобы в отношении британских СМИ, заявили в посольстве РФ в Лондоне. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T21:20

2022-03-18T21:20

2022-03-18T21:20

в мире

ofcom

великобритания

россия

телеканал rt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg

ЛОНДОН, 18 мар – РИА Новости. Британский медиарегулятор Ofcom, отозвавший лицензию телеканала RT, должен расследовать и жалобы в отношении британских СМИ, заявили в посольстве РФ в Лондоне.Ofcom в пятницу отозвал лицензию телеканала Russia Today на вещание в Великобритании, решение вступило в силу немедленно. На телеканале заявили об отсутствии сомнений в том, что решение Ofcom – политическое: "в Великобритании искали формальный повод закрыть RT, но пытались сохранить видимость свободы слова", а "теперь маски сброшены"."Если Ofcom действительно обеспокоен количеством жалоб на RT, он должен быть последовательным в своём принятии решений и тщательно расследовать многочисленные жалобы на спонсируемые государством СМИ Великобритании, например, Би-би-си и, возможно, также рассмотреть вопрос об отзыве лицензии", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.Ранее постпреды стран Евросоюза одобрили запрет на вещание в ЕС Sputnik и RT. Это решение осудили во многих зарубежных СМИ. Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. Позже стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220318/internet-1778898214.html

https://ria.ru/20220318/rt-1778856219.html

https://ria.ru/20220316/veschanie-1778568314.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ofcom, великобритания, россия, телеканал rt