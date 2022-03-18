Посольство в Лондоне призвало Ofcom расследовать жалобы на британские СМИ
Посольство в Лондоне призвало медиарегулятор Ofcom расследовать жалобы на британские СМИ
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании
ЛОНДОН, 18 мар – РИА Новости. Британский медиарегулятор Ofcom, отозвавший лицензию телеканала RT, должен расследовать и жалобы в отношении британских СМИ, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
Ofcom в пятницу отозвал лицензию телеканала Russia Today на вещание в Великобритании, решение вступило в силу немедленно. На телеканале заявили об отсутствии сомнений в том, что решение Ofcom – политическое: "в Великобритании искали формальный повод закрыть RT, но пытались сохранить видимость свободы слова", а "теперь маски сброшены".
"Если Ofcom действительно обеспокоен количеством жалоб на RT, он должен быть последовательным в своём принятии решений и тщательно расследовать многочисленные жалобы на спонсируемые государством СМИ Великобритании, например, Би-би-си и, возможно, также рассмотреть вопрос об отзыве лицензии", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Ранее постпреды стран Евросоюза одобрили запрет на вещание в ЕС Sputnik и RT. Это решение осудили во многих зарубежных СМИ. Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. Позже стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.