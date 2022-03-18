https://ria.ru/20220318/zagreb-1778869881.html

Премьер Хорватии заявил, что упавший беспилотник нес авиабомбу

Премьер Хорватии заявил, что упавший беспилотник нес авиабомбу - РИА Новости, 18.03.2022

Премьер Хорватии заявил, что упавший беспилотник нес авиабомбу

Упавший в Загребе беспилотник был дроном-разведчиком, модернизированным для ношения авиабомбы, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:34

2022-03-18T15:34

2022-03-18T15:34

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БЕЛГРАД, 18 мар – РИА Новости. Упавший в Загребе беспилотник был дроном-разведчиком, модернизированным для ношения авиабомбы, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.Летательный аппарат упал в ночь на 11 марта в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. Обломки беспилотника извлекали из воронки, а также "черный ящик", записи которого предстоит расшифровать. Согласно заявлениям из минобороны страны, авиабомба, которую нес упавший беспилотник, советского производства, она весила 120 килограммов и содержала 40 килограммов взрывчатки, заряд был кумулятивный, она взорвалась после падения в воронке от удара."Летательный аппарат был вооружен, произошел взрыв, речь, вероятнее всего, идет о авиабомбе, детали обнародуем, когда целый процесс будет завершен. Важно, что мы это знаем, найдены детонатор, осколки, недвусмысленно установлено, что беспилотник, предназначенный для разведки, в данном случае был доработан так, чтобы нести вооружение", - сказал глава правительства Хорватии на брифинге после встречи с руководством силовых ведомств.По словам Пленковича, БПЛА в процессе полета до Загреба дал слабый сигнал на радарах в Румынии, Венгрии и Хорватии и не был воспринят как опасный объект. "В данный момент мы знаем точку, в которой дрон появился на радарах Румынии. Румынские радары глубже всего покрывают украинскую территорию. Но в момент, когда он обнаружен, не значит, что там же и запущен. Поэтому я и сказал – возможно, речь об ошибке, о саботаже или о намерении. Ответа пока нет", - уточнил хорватский премьер.Пленкович в минувшую субботу на месте происшествия заявил, что падение БПЛА в Загребе стало отчетливой угрозой для всех стран-членов НАТО. Глава правительства Хорватии напомнил, что в пятницу официально обратился к лидерам стран ЕС, главам Совета ЕС Шарлю Мишелю, Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом усилить сотрудничество для повышения готовности к подобным инцидентам.По стечению обстоятельств около 21.00 (23.00 мск) 10 марта премьер Хорватии заявил о необходимости модернизировать воздушную оборону страны, приобрести в 2023-2025 годах системы ПВО ближнего действия. Ранее Загреб приобрел у Франции эскадрилью из 12 самолетов Rafale за 1,2 миллиарда евро с учетом налогов.

https://ria.ru/20220312/khorvatiya-1777837624.html

https://ria.ru/20220315/bespilotnik-1778265920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, хорватия, нато, украина, совет ес, еврокомиссия