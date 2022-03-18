https://ria.ru/20220318/vkontakte-1778873932.html

"ВКонтакте" и Telegram "выиграли" из-за блокировки нескольких платформ

"ВКонтакте" и Telegram "выиграли" из-за блокировки нескольких платформ - РИА Новости, 18.03.2022

"ВКонтакте" и Telegram "выиграли" из-за блокировки нескольких платформ

Социальная сеть "ВКонтакте", мессенджер Telegram и соцсеть "Одноклассники" стали основными "выгодоприобретателями" из-за блокировки Facebook, Instagram и... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:49

2022-03-18T15:49

2022-03-18T15:50

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте", мессенджер Telegram и соцсеть "Одноклассники" стали основными "выгодоприобретателями" из-за блокировки Facebook, Instagram и Twitter, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics.Brand Analytics представил актуальные данные по изменению медиапотребления русскоязычного контента на платформах соцмедиа. При составлении статистики учитывалось число активных русскоязычных авторов за день, которые опубликовали хотя бы одно сообщение, комментарий или репост в день. Подчеркивается, что в исследовании исключена активность спам-ботов на платформе Telegram, которая составляет более 30% трафика платформы. В интересах исследования было проанализировано более 3,9 миллиарда сообщений соцмедиа за период с 1 февраля по 17 марта."За минувшую неделю случились важные события в "жизни платформ". К ранее заблокированным в России Facebook и Twitter, добавился Instagram – вторая платформа в русскоязычных соцмедиа по числу активных авторов и третья по объему публикуемого контента согласно данным Brand Analytics от 11 марта 2022 года", - говорится в исследовании.Отмечается, что мнения экспертов относительно миграции пользователей разнились. Кто-то ставил на то, что аудитория останется на площадках META, используя VPN. Кто-то полагал, "всем дорога" в Telegram и высказывал сомнения, что "ВКонтакте" и "Одноклассники" достаточно технологичны, чтобы привлечь новую аудиторию. Другие начали "осматриваться по сторонам" в поиске новых платформ, куда могли бы перейти пользователи. Подчеркивается, что реальность оказалось иной.В частности, за указанный период изменился состав первой тройки платформ по объему публикуемого контента – в связи с существенным снижением у Instagram и таким же существенным ростом у "Одноклассников" последние обошли по данному показателю Instagram и вошли в тройку платформ по объему публикуемого контента.По данным Brand Analytics, тройка лидеров по объему контента на 17 марта 2022 года: "ВКонтакте" (14,2 миллиона сообщений в день); Telegram (7,5 миллиона сообщений), "Одноклассники" (3,2 миллиона сообщений). Отмечается, что у всей тройки положительный тренд на дальнейший рост."Сильнее всех за последнюю неделю вырос "ВКонтакте", показавший практически взрывной рост с 10 марта 2022 года", - отмечается в исследовании.Добавляется, что с активными авторами на платформах ситуация схожая, однако первая тройка осталась неизменной. Согласно исследованию, лидеры по числу авторов на 17 марта 2022 года следующие: "ВКонтакте" (4,2 миллиона активных авторов в день), Instagram (986,7 тысячи), Telegram: 911,8 (тысячи). Однако Telegram вместе с "Одноклассниками" вплотную приблизился к Instagram, и можно ожидать, что на следующей неделе тройка лидеров изменится: "а вот кто будет третьим – Telegram или ОК – еще надо посмотреть"."Можно констатировать, что основными "выгодоприобретателями" миграции являются "ВКонтакте", Telegram и ОК. Если говорить о трендах на рост, то на 17 марта самый сильный тренд и по активным авторам, и по контенту у "ВКонтакте", вторые по силе тренда – ОК, третий – Telegram", - подчеркнули в Brand Analytics.Отмечается, что "ВКонтакте" воспринимается как наиболее универсальная платформа и для личного присутствия, и для присутствия брендов. Однако блогеры ранее не рассматривали соцсеть как основную для себя площадку. Блогерам понятнее Telegram, но он не предназначен для привычного общения пользователей в стиле соцсетей и не имеет развитых рекламных инструментов.В начале марта Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. 14 марта ведомство по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничило доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.

https://ria.ru/20220318/vkontakte-1778848341.html

https://ria.ru/20220316/vkontakte-1778429995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, одноклассники, twitter, facebook, telegram (приложение), вконтакте