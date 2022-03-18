https://ria.ru/20220318/ukraina-1778775333.html

Экс-офицер СБУ рассказал, сколько украинских силовиков остаются в Мариуполе

Экс-офицер СБУ рассказал, сколько украинских силовиков остаются в Мариуполе - РИА Новости, 18.03.2022

Экс-офицер СБУ рассказал, сколько украинских силовиков остаются в Мариуполе

В Мариуполе остается около 15 тысяч украинских силовиков, относящихся как к националистическим батальонам, так и к армии и другим подразделениям, заявил... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:38

2022-03-18T08:38

2022-03-18T09:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

александр семенов

донецкая народная республика

волновахский район

вооруженные силы рф

россия

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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. В Мариуполе остается около 15 тысяч украинских силовиков, относящихся как к националистическим батальонам, так и к армии и другим подразделениям, заявил экс-подполковник СБ Украины Василий Прозоров.По его словам, в Мариуполь отступили также украинские части, разгромленные в городе Волноваха к югу от Донецка и селе Гранитное Волновахского района. "Они откатывались к Мариуполю... Город в кольце, они уже не сбегут. А прорываться сквозь наши порядки при полном нашем господстве в воздухе - они понимают, что это самоубийство", - сказал Прозоров.При этом, сказал он, националисты сдаваться не намерены. "Тот же "Азов" - там многие люди прекрасно понимают, что у них никакого шанса, если сдадутся. Они будут драться до конца", - заключил собеседник агентства.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью Василия Прозорова >>

https://ria.ru/20220317/bayden-1778747502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, александр семенов, донецкая народная республика, волновахский район, вооруженные силы рф, россия, признание днр и лнр в россии