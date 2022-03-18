https://ria.ru/20220318/tekhnika-1778952402.html

LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию

LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию - РИА Новости, 18.03.2022

LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию

Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics сообщил о приостановке всех поставок в Россию. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T22:25

2022-03-18T22:25

2022-03-18T22:25

экономика

сеул

lg electronics

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics сообщил о приостановке всех поставок в Россию."LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию", - говорится в релизе на сайте компании.Компания отмечает, что будет следить за развитием ситуации.LG Electronics выпускает бытовую электронику и мобильные телефоны, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.

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россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, сеул, lg electronics, россия