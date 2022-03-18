https://ria.ru/20220318/tekhnika-1778952402.html
LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию
LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию - РИА Новости, 18.03.2022
LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию
Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics сообщил о приостановке всех поставок в Россию. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T22:25
2022-03-18T22:25
2022-03-18T22:25
экономика
сеул
lg electronics
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics сообщил о приостановке всех поставок в Россию."LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию", - говорится в релизе на сайте компании.Компания отмечает, что будет следить за развитием ситуации.LG Electronics выпускает бытовую электронику и мобильные телефоны, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
сеул
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сеул, lg electronics, россия
LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию
Производитель бытовой электроники LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию