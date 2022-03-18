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LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию - РИА Новости, 18.03.2022
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LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию
LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию - РИА Новости, 18.03.2022
LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию
Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics сообщил о приостановке всех поставок в Россию. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T22:25
2022-03-18T22:25
экономика
сеул
lg electronics
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics сообщил о приостановке всех поставок в Россию."LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию", - говорится в релизе на сайте компании.Компания отмечает, что будет следить за развитием ситуации.LG Electronics выпускает бытовую электронику и мобильные телефоны, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
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экономика, сеул, lg electronics, россия
22:25 18.03.2022
 
LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию

Производитель бытовой электроники LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию

© AP Photo / Lee Jin-manЛоготип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея
Логотип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Логотип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics сообщил о приостановке всех поставок в Россию.
"LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию", - говорится в релизе на сайте компании.
Компания отмечает, что будет следить за развитием ситуации.
LG Electronics выпускает бытовую электронику и мобильные телефоны, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
 
ЭкономикаСеулLG ElectronicsРоссия
 
 
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