https://ria.ru/20220318/tekhnika-1778822363.html
Крупная бытовая техника в России подорожала на 50%, показало исследование
Крупная бытовая техника в России подорожала на 50%, показало исследование - РИА Новости, 18.03.2022
Крупная бытовая техника в России подорожала на 50%, показало исследование
Крупная бытовая техника в России за три недели подорожала в среднем на 50%, а спрос на нее увеличился в 2,3 раза, следует из исследования рынка, проведенного... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:46
2022-03-18T12:46
2022-03-18T12:46
цены
экономика
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Крупная бытовая техника в России за три недели подорожала в среднем на 50%, а спрос на нее увеличился в 2,3 раза, следует из исследования рынка, проведенного сервисом сравнения товаров и цен Price.ru.Анализ проводился на основе сравнения цен в российских онлайн-магазинах по состоянию на 24 февраля и 14 марта, а также числа интернет-запросов по определенным категориям в этот период."Цены на бытовую технику среди российских интернет-покупателей в период с 24 февраля по 14 марта 2022 года выросли в среднем на 50%, а спрос увеличился на 123%", - говорится в исследовании.Его авторы отмечают, что наибольший рост цены и спроса показывает крупная техника для кухни. К примеру, холодильники от российских и белорусских производителей "Бирюса" и "Атлант" подорожали в среднем на 57%. А цена на их немецкий аналог KGV 36NW1AR от Bosch выросла на 105% (с 22 157 рублей до 45 519 рублей)."Также значительно подорожали посудомоечные машины и варочные панели. Цены на посудомойки в среднем выросли на 48%, на варочные панели – на 91%. Спрос на эти товары тоже возрос: интерес россиян к посудомоечным машинам увеличился на 108,3%, а к варочным поверхностям – на 177,6%. Микроволновые печи показывают рост цен на 44% и рост спроса – 175,2%", - отмечается в исследовании.Кроме того, выросла цена и на стиральные машины. "Средняя цена модели WLP20265 от Bosch выросла на 86% (с 25 596 рублей до 47 590 рублей), модели F-1096SD3 от LG – на 76% (с 22 044 рублей до 38 854 рублей), IWUB 4085 от Indesit – на 46% (с 15 614 рублей до 22 865 рублей). При этом спрос на стиральные машины вырос на 254,3%", - выяснили в Price.ru.Помимо этого на 239,5% увеличился спрос на кондиционеры, а цена некоторых моделей выросла на 52%.
https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html
https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html
https://ria.ru/20220317/torgovlya-1778750155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены, экономика, россия
Крупная бытовая техника в России подорожала на 50%, показало исследование
Price.ru: крупная бытовая техника в России за три недели подорожала в среднем на 50%
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Крупная бытовая техника в России за три недели подорожала в среднем на 50%, а спрос на нее увеличился в 2,3 раза, следует из исследования рынка, проведенного сервисом сравнения товаров и цен Price.ru.
Анализ проводился на основе сравнения цен в российских онлайн-магазинах по состоянию на 24 февраля и 14 марта, а также числа интернет-запросов по определенным категориям в этот период.
"Цены на бытовую технику среди российских интернет-покупателей в период с 24 февраля по 14 марта 2022 года выросли в среднем на 50%, а спрос увеличился на 123%", - говорится в исследовании.
Его авторы отмечают, что наибольший рост цены и спроса показывает крупная техника для кухни. К примеру, холодильники от российских и белорусских производителей "Бирюса" и "Атлант" подорожали в среднем на 57%. А цена на их немецкий аналог KGV 36NW1AR от Bosch выросла на 105% (с 22 157 рублей до 45 519 рублей).
"Также значительно подорожали посудомоечные машины и варочные панели. Цены на посудомойки в среднем выросли на 48%, на варочные панели – на 91%. Спрос на эти товары тоже возрос: интерес россиян к посудомоечным машинам увеличился на 108,3%, а к варочным поверхностям – на 177,6%. Микроволновые печи показывают рост цен на 44% и рост спроса – 175,2%", - отмечается в исследовании.
Кроме того, выросла цена и на стиральные машины. "Средняя цена модели WLP20265 от Bosch выросла на 86% (с 25 596 рублей до 47 590 рублей), модели F-1096SD3 от LG – на 76% (с 22 044 рублей до 38 854 рублей), IWUB 4085 от Indesit – на 46% (с 15 614 рублей до 22 865 рублей). При этом спрос на стиральные машины вырос на 254,3%", - выяснили в Price.ru.
Помимо этого на 239,5% увеличился спрос на кондиционеры, а цена некоторых моделей выросла на 52%.