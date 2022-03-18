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Судья по новому делу Навального пошла на повышение - РИА Новости, 18.03.2022
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Судья по новому делу Навального пошла на повышение
Судья по новому делу Навального пошла на повышение - РИА Новости, 18.03.2022
Судья по новому делу Навального пошла на повышение
Судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова, рассматривающая сейчас новое дело Алексея Навального, пошла на повышение - назначена судьей Мосгорсуда. До... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:24
2022-03-18T18:24
происшествия
москва
московский городской суд
россия
общество
алексей навальный
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова, рассматривающая сейчас новое дело Алексея Навального, пошла на повышение - назначена судьей Мосгорсуда. До ухода на новое место она должна будет довести этот процесс до приговора и, в целом, завершить все текущие дела.Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, судьями Мосгорсуда стали экс-председатель Басманного суда Ирина Вырышева (сейчас в статусе и.о.), уже работавшая в городской инстанции, и Вероника Зудинова из Королевского суда Подмосковья."Назначить ... судьями Московского городского суда Вырышеву Ирину Владимировну, Зудинову Веронику Сергеевну, Котову Маргариту Николаевну", - сказано в указе.Новым председателем Басманного суда в свою очередь может стать председатель гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону Владимир Голованов, который подал ранее соответствующую заявку. Указа о назначении, однако, на данный момент не публиковалось.Уголовное дело против Навального о мошенничестве и оскорблении суда Котова рассматривает на выездных заседаниях прямо в колонии во Владимирской области, где тот уже отбывает срок.Прокуратура ранее попросила приговорить блогера с учетом прошлых приговоров к 13 годам лишения свободы и сменить режим колонии на строгий (сейчас он отбывает 3,5 года в колонии общего режима).В целом, Лефортовский суд Москвы традиционно рассматривает ходатайства от центрального аппарата ФСБ, а Басманный - от центрального аппарата Следственного комитета, поэтому там чаще проходят аресты по самым громким делам.Басманный суд за последние годы арестовал несколько губернаторов (Никиту Белых, Сергея Фургала), отправил под домашний арест тогда еще действующего министра Алексея Улюкаева и в СИЗО - бывшего министра Михаила Абызова.Он же решал вопрос о мере пресечения для американского инвестора Майкла Калви. Суд арестовал всех обвиняемых в убийстве политика Бориса Немцова, а также фигурантов других громких уголовных дел.
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происшествия, москва, московский городской суд, россия, общество, алексей навальный
18:24 18.03.2022
 
Судья по новому делу Навального пошла на повышение

Судью по новому делу Навального Маргариту Котову назначили судьей Мосгорсуда

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова, рассматривающая сейчас новое дело Алексея Навального, пошла на повышение - назначена судьей Мосгорсуда. До ухода на новое место она должна будет довести этот процесс до приговора и, в целом, завершить все текущие дела.
Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Кроме того, судьями Мосгорсуда стали экс-председатель Басманного суда Ирина Вырышева (сейчас в статусе и.о.), уже работавшая в городской инстанции, и Вероника Зудинова из Королевского суда Подмосковья.
"Назначить ... судьями Московского городского суда Вырышеву Ирину Владимировну, Зудинову Веронику Сергеевну, Котову Маргариту Николаевну", - сказано в указе.
Новым председателем Басманного суда в свою очередь может стать председатель гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону Владимир Голованов, который подал ранее соответствующую заявку. Указа о назначении, однако, на данный момент не публиковалось.
Уголовное дело против Навального о мошенничестве и оскорблении суда Котова рассматривает на выездных заседаниях прямо в колонии во Владимирской области, где тот уже отбывает срок.
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В целом, Лефортовский суд Москвы традиционно рассматривает ходатайства от центрального аппарата ФСБ, а Басманный - от центрального аппарата Следственного комитета, поэтому там чаще проходят аресты по самым громким делам.
Басманный суд за последние годы арестовал несколько губернаторов (Никиту Белых, Сергея Фургала), отправил под домашний арест тогда еще действующего министра Алексея Улюкаева и в СИЗО - бывшего министра Михаила Абызова.
Он же решал вопрос о мере пресечения для американского инвестора Майкла Калви. Суд арестовал всех обвиняемых в убийстве политика Бориса Немцова, а также фигурантов других громких уголовных дел.
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