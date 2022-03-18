Судья по новому делу Навального пошла на повышение
Судью по новому делу Навального Маргариту Котову назначили судьей Мосгорсуда
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова, рассматривающая сейчас новое дело Алексея Навального, пошла на повышение - назначена судьей Мосгорсуда. До ухода на новое место она должна будет довести этот процесс до приговора и, в целом, завершить все текущие дела.
Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, судьями Мосгорсуда стали экс-председатель Басманного суда Ирина Вырышева (сейчас в статусе и.о.), уже работавшая в городской инстанции, и Вероника Зудинова из Королевского суда Подмосковья.
"Назначить ... судьями Московского городского суда Вырышеву Ирину Владимировну, Зудинову Веронику Сергеевну, Котову Маргариту Николаевну", - сказано в указе.
Новым председателем Басманного суда в свою очередь может стать председатель гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону Владимир Голованов, который подал ранее соответствующую заявку. Указа о назначении, однако, на данный момент не публиковалось.
Уголовное дело против Навального о мошенничестве и оскорблении суда Котова рассматривает на выездных заседаниях прямо в колонии во Владимирской области, где тот уже отбывает срок.
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Прокуратура ранее попросила приговорить блогера с учетом прошлых приговоров к 13 годам лишения свободы и сменить режим колонии на строгий (сейчас он отбывает 3,5 года в колонии общего режима).
Басманный суд за последние годы арестовал несколько губернаторов (Никиту Белых, Сергея Фургала), отправил под домашний арест тогда еще действующего министра Алексея Улюкаева и в СИЗО - бывшего министра Михаила Абызова.
Он же решал вопрос о мере пресечения для американского инвестора Майкла Калви. Суд арестовал всех обвиняемых в убийстве политика Бориса Немцова, а также фигурантов других громких уголовных дел.
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