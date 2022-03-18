13:55 18.03.2022 (обновлено: 15:17 18.03.2022)
Путин обсудил с членами Совбеза спецоперацию на Украине
Президент Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ход спецоперации на Украине
© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ход спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На совещании обсуждалась текущая международная ситуация, продолжился обмен мнениями по продолжающейся специальной операции Вооруженных сил России на Украине", — сказал он.
По словам пресс-секретаря, Путин подробно проинформировал членов Совбеза о своих многочисленных международных телефонных контактах.
В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Двадцать первого февраля Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республикНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.