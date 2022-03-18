https://ria.ru/20220318/spetsoperatsiya-1778841482.html

Путин обсудил с членами Совбеза спецоперацию на Украине

Путин обсудил с членами Совбеза спецоперацию на Украине - РИА Новости, 18.03.2022

Путин обсудил с членами Совбеза спецоперацию на Украине

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ход спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:55

2022-03-18T13:55

2022-03-18T15:17

политика

совет безопасности рф

владимир путин

дмитрий песков

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россия

ситуация в днр и лнр

николай патрушев

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ход спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря, Путин подробно проинформировал членов Совбеза о своих многочисленных международных телефонных контактах.В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.Двадцать первого февраля Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республикНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220318/voennye-1778821106.html

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Владимир Лаврентьев

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