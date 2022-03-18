https://ria.ru/20220318/sk-1778946906.html

СК возбудил два дела из-за обстрелов националистами жителей Донбасса

СК возбудил два дела из-за обстрелов националистами жителей Донбасса - РИА Новости, 18.03.2022

СК возбудил два дела из-за обстрелов националистами жителей Донбасса

Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела в связи с массированными обстрелами украинскими националистами жителей Донбасса, сообщается в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T22:48

2022-03-18T22:48

2022-03-18T22:48

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела в связи с массированными обстрелами украинскими националистами жителей Донбасса, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным ведомства, в понедельник военнослужащие ВСУ произвели обстрел Ворошиловского района Донецка с применением ракетного комплекса "Точка-У", а также массированные артиллерийские и минометные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь. От попаданий и разрыва снарядов в Петровском районе города Донецка повреждены здание больницы, хозяйственные постройки и жилые дома. Кроме того, четыре мирных жителя получили ранения, четыре женщины погибли."По указанным фактам Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено два уголовных дела по признакам преступления ... жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия