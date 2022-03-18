11:13 18.03.2022 (обновлено: 11:34 18.03.2022)
В RT назвали решение Ofcom отозвать лицензию на вещание политическим
В RT не сомневаются, что решение Ofcom отозвать лицензию на вещание политическое
Офис телеканала RT
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нет никаких сомнений в том, что решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание - политическое, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании, это решение вступает в силу немедленно.
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"Нет никаких сомнений в том, что решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание политическое. Много лет в Великобритании искали формальный повод закрыть RT, но пытались сохранить видимость свободы слова. Теперь маски сброшены", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что "все эти дни британские политики грубо вмешивались в работу якобы "независимого" регулятора Ofcom".
"В результате всего за две недели медиарегулятор начал более 20-ти расследований в отношении "должной беспристрастности" телеканала RT. При этом Ofcom не подвергает сомнению однобокое освещение ситуации на Украине британскими каналами. Нам запретили работать по одной причине — сейчас на Западе любая точка зрения, отличная от официальной, просто не имеет права на существование", - заключили в RT.
Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС. Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. Позже стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.
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