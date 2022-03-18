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В RT назвали решение Ofcom отозвать лицензию на вещание политическим - РИА Новости, 18.03.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220318/rt-1778800672.html
В RT назвали решение Ofcom отозвать лицензию на вещание политическим
В RT назвали решение Ofcom отозвать лицензию на вещание политическим - РИА Новости, 18.03.2022
В RT назвали решение Ofcom отозвать лицензию на вещание политическим
Нет никаких сомнений в том, что решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание - политическое, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:13
2022-03-18T11:34
медиавойны
телеканал rt
в мире
россия
ofcom
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нет никаких сомнений в том, что решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание - политическое, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.Британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании, это решение вступает в силу немедленно."Нет никаких сомнений в том, что решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание политическое. Много лет в Великобритании искали формальный повод закрыть RT, но пытались сохранить видимость свободы слова. Теперь маски сброшены", - говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что "все эти дни британские политики грубо вмешивались в работу якобы "независимого" регулятора Ofcom"."В результате всего за две недели медиарегулятор начал более 20-ти расследований в отношении "должной беспристрастности" телеканала RT. При этом Ofcom не подвергает сомнению однобокое освещение ситуации на Украине британскими каналами. Нам запретили работать по одной причине — сейчас на Западе любая точка зрения, отличная от официальной, просто не имеет права на существование", - заключили в RT.Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС. Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. Позже стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220316/rt-1778569482.html
https://ria.ru/20220313/blokirovka-1777912200.html
https://ria.ru/20220211/tv-1772363292.html
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телеканал rt, в мире, россия, ofcom, еврокомиссия, санкции в отношении россии
11:13 18.03.2022 (обновлено: 11:34 18.03.2022)
 
В RT назвали решение Ofcom отозвать лицензию на вещание политическим

В RT не сомневаются, что решение Ofcom отозвать лицензию на вещание политическое

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нет никаких сомнений в том, что решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание - политическое, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании, это решение вступает в силу немедленно.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 23:28
Власти Канады запретили вещание телеканалов RT и RT France
"Нет никаких сомнений в том, что решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание политическое. Много лет в Великобритании искали формальный повод закрыть RT, но пытались сохранить видимость свободы слова. Теперь маски сброшены", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что "все эти дни британские политики грубо вмешивались в работу якобы "независимого" регулятора Ofcom".
"В результате всего за две недели медиарегулятор начал более 20-ти расследований в отношении "должной беспристрастности" телеканала RT. При этом Ofcom не подвергает сомнению однобокое освещение ситуации на Украине британскими каналами. Нам запретили работать по одной причине — сейчас на Западе любая точка зрения, отличная от официальной, просто не имеет права на существование", - заключили в RT.
Стенд МИА Россия сегодня и студия радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме — 2021 - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 11:47
Евродепутат подняла вопрос о правовых основаниях блокировки RT и Sputnik
Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС. Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. Позже стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 19:17
FP: Россия "затмила" США в освещении темы Украины в испаноязычном сегменте
 
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