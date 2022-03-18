11:06 18.03.2022 (обновлено: 12:06 18.03.2022)
Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании
Медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании
Логотип телеканала RT (Russia Today)
ЛОНДОН, 18 мар — РИА Новости. Британский медиарегулятор Ofcom сообщил об отзыве лицензии у телеканала RT.
"Мы отозвали лицензию RT на вещание в Великобритании, решение вступает в силу немедленно", — говорится в заявлении регулятора в твиттере.
В пресс-службе телеканала, комментируя ситуацию, подчеркнули, что это политическое решение.
"Нет никаких сомнений в том, что решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание политическое. Много лет в Великобритании искали формальный повод закрыть RT, но пытались сохранить видимость свободы слова. Теперь маски сброшены", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что британские политики грубо вмешивались в работу якобы независимого регулятора, в результате чего Ofcom начал более 20 расследований в отношении "должной беспристрастности" телеканала RT.
"При этом Ofcom не подвергает сомнению однобокое освещение ситуации на Украине британскими каналами. Нам запретили работать по одной причине — сейчас на Западе любая точка зрения, отличная от официальной, просто не имеет права на существование", — заключили в RT.
После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины о блокировке работы некоторых российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В числе запрещенных она назвала RT, Sputnik и их дочерние структуры.
Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва не ожидала, что Запад введет санкции против журналистов, спортсменов и представителей культуры.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ. Западные политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не привели никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.