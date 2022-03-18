https://ria.ru/20220318/rt-1778799351.html

Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании

Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании - РИА Новости, 18.03.2022

Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании

Британский медиарегулятор Ofcom сообщил об отзыве лицензии у телеканала RT. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:06

2022-03-18T11:06

2022-03-18T12:06

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ЛОНДОН, 18 мар — РИА Новости. Британский медиарегулятор Ofcom сообщил об отзыве лицензии у телеканала RT.В пресс-службе телеканала, комментируя ситуацию, подчеркнули, что это политическое решение."Нет никаких сомнений в том, что решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание политическое. Много лет в Великобритании искали формальный повод закрыть RT, но пытались сохранить видимость свободы слова. Теперь маски сброшены", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что британские политики грубо вмешивались в работу якобы независимого регулятора, в результате чего Ofcom начал более 20 расследований в отношении "должной беспристрастности" телеканала RT.После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины о блокировке работы некоторых российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В числе запрещенных она назвала RT, Sputnik и их дочерние структуры.Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва не ожидала, что Запад введет санкции против журналистов, спортсменов и представителей культуры.В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ. Западные политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не привели никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220316/veschanie-1778568314.html

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Ольга Маркова

в мире, телеканал rt, ofcom, великобритания, тереза рибейру, валерий фадеев, сергей лавров, сша, франция, россия, еврокомиссия, европарламент, tiktok