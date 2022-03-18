https://ria.ru/20220318/rossiya-1778871391.html

Авиакомпания "Россия" отменила масочный режим на московских рейсах

Авиакомпания "Россия" отменила масочный режим на московских рейсах - РИА Новости, 18.03.2022

Авиакомпания "Россия" отменила масочный режим на московских рейсах

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") отменила масочный режим на всех рейсах, вылетающих из Москвы и прибывающих в столицу, сообщает перевозчик. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:15

2022-03-18T16:15

2022-03-18T17:44

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") отменила масочный режим на всех рейсах, вылетающих из Москвы и прибывающих в столицу, сообщает перевозчик."Пассажиры могут находиться во время всего полета без защитных масок", — говорится в релизе.В компании напомнили, что при посадке в аэропортах городов, где обязательное ношение средств защиты не отменено, необходимо соблюдать действующие правила. "Другие профилактические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции остаются без изменений", — отмечает перевозчик.По состоянию на 18 марта масочный режим отменен в следующих городах маршрутной сети "России": Москва, Грозный, Красноярск.

https://ria.ru/20220317/yuteyr-1778618565.html

москва

красноярск

грозный

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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