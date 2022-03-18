https://ria.ru/20220318/rossiya-1778871391.html
Авиакомпания "Россия" отменила масочный режим на московских рейсах
Авиакомпания "Россия" отменила масочный режим на московских рейсах - РИА Новости, 18.03.2022
Авиакомпания "Россия" отменила масочный режим на московских рейсах
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") отменила масочный режим на всех рейсах, вылетающих из Москвы и прибывающих в столицу, сообщает перевозчик. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:15
2022-03-18T16:15
2022-03-18T17:44
туризм
москва
россия (авиакомпания)
новости - туризм
медицинские маски
туризм
пассажиры
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") отменила масочный режим на всех рейсах, вылетающих из Москвы и прибывающих в столицу, сообщает перевозчик."Пассажиры могут находиться во время всего полета без защитных масок", — говорится в релизе.В компании напомнили, что при посадке в аэропортах городов, где обязательное ношение средств защиты не отменено, необходимо соблюдать действующие правила. "Другие профилактические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции остаются без изменений", — отмечает перевозчик.По состоянию на 18 марта масочный режим отменен в следующих городах маршрутной сети "России": Москва, Грозный, Красноярск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия (авиакомпания), новости - туризм, медицинские маски, туризм, пассажиры, коронавирус covid-19, аэропорт, красноярск, грозный
16:15 18.03.2022 (обновлено: 17:44 18.03.2022)
Авиакомпания "Россия" отменила масочный режим на московских рейсах
"Россия" отменила маски на всех московских рейсах на фоне улучшения эпидобстановки
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") отменила масочный режим на всех рейсах, вылетающих из Москвы и прибывающих в столицу, сообщает перевозчик.
"Пассажиры могут находиться во время всего полета без защитных масок", — говорится в релизе.
В компании напомнили, что при посадке в аэропортах городов, где обязательное ношение средств защиты не отменено, необходимо соблюдать действующие правила.
"Другие профилактические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции остаются без изменений", — отмечает перевозчик.
По состоянию на 18 марта масочный режим отменен в следующих городах маршрутной сети "России": Москва, Грозный, Красноярск.