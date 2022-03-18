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Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 18.03.2022
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Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина
Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 18.03.2022
Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина
Президент США Джо Байден начнет телефонный разговор с предедателем КНР Си Цзиньпином в 16.00 мск пятиницы, следующее мероприятие в графике американского лидера... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T05:25
2022-03-18T05:47
си цзиньпин
в мире
сша
джо байден
китай
энтони блинкен
россия
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден начнет телефонный разговор с предедателем КНР Си Цзиньпином в 16.00 мск пятиницы, следующее мероприятие в графике американского лидера запланировано на 18.00 мск, следует из расписания, распространенного пресс-службой Белого дома.В сообщении говорится, что в 11.00 местного времени (18.00 мск) Байден проведет регулярный брифинг с командой нацбезопасности.Как ранее сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, Байден в ходе разговора заявит руководству КНР, что Вашингтон не дрогнет и предпримет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.
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си цзиньпин, в мире, сша, джо байден, китай, энтони блинкен, россия, вашингтон
05:25 18.03.2022 (обновлено: 05:47 18.03.2022)
 
Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом: разговор Байдена и Си Цзиньпина запланирован на 16:00 по московскому времени

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден начнет телефонный разговор с предедателем КНР Си Цзиньпином в 16.00 мск пятиницы, следующее мероприятие в графике американского лидера запланировано на 18.00 мск, следует из расписания, распространенного пресс-службой Белого дома.
В сообщении говорится, что в 11.00 местного времени (18.00 мск) Байден проведет регулярный брифинг с командой нацбезопасности.
Как ранее сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, Байден в ходе разговора заявит руководству КНР, что Вашингтон не дрогнет и предпримет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.
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