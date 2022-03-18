https://ria.ru/20220318/razgovor-1778768368.html

Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 18.03.2022

Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден начнет телефонный разговор с предедателем КНР Си Цзиньпином в 16.00 мск пятиницы, следующее мероприятие в графике американского лидера... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T05:25

2022-03-18T05:25

2022-03-18T05:47

си цзиньпин

в мире

сша

джо байден

китай

энтони блинкен

россия

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден начнет телефонный разговор с предедателем КНР Си Цзиньпином в 16.00 мск пятиницы, следующее мероприятие в графике американского лидера запланировано на 18.00 мск, следует из расписания, распространенного пресс-службой Белого дома.В сообщении говорится, что в 11.00 местного времени (18.00 мск) Байден проведет регулярный брифинг с командой нацбезопасности.Как ранее сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, Байден в ходе разговора заявит руководству КНР, что Вашингтон не дрогнет и предпримет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778751301.html

сша

китай

россия

вашингтон

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Никита Стома

си цзиньпин, в мире, сша, джо байден, китай, энтони блинкен, россия, вашингтон