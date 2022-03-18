https://ria.ru/20220318/razgovor-1778768368.html
Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина
Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 18.03.2022
Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина
Президент США Джо Байден начнет телефонный разговор с предедателем КНР Си Цзиньпином в 16.00 мск пятиницы, следующее мероприятие в графике американского лидера... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T05:25
2022-03-18T05:25
2022-03-18T05:47
си цзиньпин
в мире
сша
джо байден
китай
энтони блинкен
россия
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден начнет телефонный разговор с предедателем КНР Си Цзиньпином в 16.00 мск пятиницы, следующее мероприятие в графике американского лидера запланировано на 18.00 мск, следует из расписания, распространенного пресс-службой Белого дома.В сообщении говорится, что в 11.00 местного времени (18.00 мск) Байден проведет регулярный брифинг с командой нацбезопасности.Как ранее сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, Байден в ходе разговора заявит руководству КНР, что Вашингтон не дрогнет и предпримет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.
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сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, в мире, сша, джо байден, китай, энтони блинкен, россия, вашингтон
05:25 18.03.2022 (обновлено: 05:47 18.03.2022)
Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина
Белый дом: разговор Байдена и Си Цзиньпина запланирован на 16:00 по московскому времени