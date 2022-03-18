Рейтинг@Mail.ru
Власти Ленобласти поддержат птицепром региона - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220318/ptitseprom-1778932883.html
Власти Ленобласти поддержат птицепром региона
Власти Ленобласти поддержат птицепром региона - РИА Новости, 18.03.2022
Власти Ленобласти поддержат птицепром региона
Власти Ленинградской области компенсирует до 10% затрат на реализацию инвестиционного проекта — строительства племенного репродуктора по производству... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:43
2022-03-18T19:43
ленинградская область
ленинградская область
кировский район
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598346970_0:254:3020:1953_1920x0_80_0_0_cf436ee9fa31fba272501c64aa644fda.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области компенсирует до 10% затрат на реализацию инвестиционного проекта — строительства племенного репродуктора по производству инкубационного яйца, сообщил председатель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко по итогам заседания оперативного штаба по вопросу устойчивого развития экономики региона.По его словам, Ленинградская область поддержит птицефабрику АО "Птицефабрики "Северная", которое выращивает цыплят-бройлеров в Кировском районе. В 2021 году компания там построила комплекс из 16 птичников, что увеличило производство куриного мяса в регионе почти на 20 тысяч тонн. Объем инвестиций составил 2 миллиарда рублей, в рамках проекта были созданы 80 новых рабочих мест.В настоящее время на своей второй площадке птицефабрика строит племенной репродуктор по производству инкубационного яйца. Таким образом на территории области будет производиться до 44,4 миллиона штук инкубационного яйца в год. Общая стоимость проекта — порядка 2,6 миллиарда рублей, предусмотрено создание 125 новых рабочих мест."Собственное производство снимет определенную зависимость от ввоза посадочного материала из-за границы и обеспечит региону стабильность в производстве мяса птицы", — сказал Малащенко.
https://ria.ru/20220314/ptitseprom-1778120169.html
ленинградская область
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598346970_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_0e95cdc356c14c679f2769075c7f5b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, кировский район, экономика
19:43 18.03.2022
 

Власти Ленобласти поддержат птицепром региона

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкМолодые курицы в корпусе для выращивания молодняка
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в фотобанк
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области компенсирует до 10% затрат на реализацию инвестиционного проекта — строительства племенного репродуктора по производству инкубационного яйца, сообщил председатель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко по итогам заседания оперативного штаба по вопросу устойчивого развития экономики региона.
По его словам, Ленинградская область поддержит птицефабрику АО "Птицефабрики "Северная", которое выращивает цыплят-бройлеров в Кировском районе. В 2021 году компания там построила комплекс из 16 птичников, что увеличило производство куриного мяса в регионе почти на 20 тысяч тонн. Объем инвестиций составил 2 миллиарда рублей, в рамках проекта были созданы 80 новых рабочих мест.
В настоящее время на своей второй площадке птицефабрика строит племенной репродуктор по производству инкубационного яйца. Таким образом на территории области будет производиться до 44,4 миллиона штук инкубационного яйца в год. Общая стоимость проекта — порядка 2,6 миллиарда рублей, предусмотрено создание 125 новых рабочих мест.
"Собственное производство снимет определенную зависимость от ввоза посадочного материала из-за границы и обеспечит региону стабильность в производстве мяса птицы", — сказал Малащенко.
Петух - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 17:30Ленинградская область
Птицепром Ленобласти не потерял ни одного инопартнера
 
Ленинградская областьЛенинградская областьКировский районЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала