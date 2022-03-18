https://ria.ru/20220318/ptitseprom-1778932883.html

Власти Ленобласти поддержат птицепром региона

Власти Ленобласти поддержат птицепром региона - РИА Новости, 18.03.2022

Власти Ленобласти поддержат птицепром региона

Власти Ленинградской области компенсирует до 10% затрат на реализацию инвестиционного проекта — строительства племенного репродуктора по производству... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T19:43

2022-03-18T19:43

2022-03-18T19:43

ленинградская область

ленинградская область

кировский район

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598346970_0:254:3020:1953_1920x0_80_0_0_cf436ee9fa31fba272501c64aa644fda.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области компенсирует до 10% затрат на реализацию инвестиционного проекта — строительства племенного репродуктора по производству инкубационного яйца, сообщил председатель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко по итогам заседания оперативного штаба по вопросу устойчивого развития экономики региона.По его словам, Ленинградская область поддержит птицефабрику АО "Птицефабрики "Северная", которое выращивает цыплят-бройлеров в Кировском районе. В 2021 году компания там построила комплекс из 16 птичников, что увеличило производство куриного мяса в регионе почти на 20 тысяч тонн. Объем инвестиций составил 2 миллиарда рублей, в рамках проекта были созданы 80 новых рабочих мест.В настоящее время на своей второй площадке птицефабрика строит племенной репродуктор по производству инкубационного яйца. Таким образом на территории области будет производиться до 44,4 миллиона штук инкубационного яйца в год. Общая стоимость проекта — порядка 2,6 миллиарда рублей, предусмотрено создание 125 новых рабочих мест."Собственное производство снимет определенную зависимость от ввоза посадочного материала из-за границы и обеспечит региону стабильность в производстве мяса птицы", — сказал Малащенко.

https://ria.ru/20220314/ptitseprom-1778120169.html

ленинградская область

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, кировский район, экономика