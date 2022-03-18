Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти в четыре раза увеличится объем производства сыров - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220318/proizvodstvo-1778840279.html
В Ленобласти в четыре раза увеличится объем производства сыров
В Ленобласти в четыре раза увеличится объем производства сыров - РИА Новости, 18.03.2022
В Ленобласти в четыре раза увеличится объем производства сыров
В Ленинградской области в четыре раза увеличится объем производства сыров и сырной продукции со вводом в строй нового производства компании "Молочная культура", РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:51
2022-03-18T13:51
ленинградская область
ленинградская область
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565351174_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_ca7f2e335b242705373d4fef56848e3c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. В Ленинградской области в четыре раза увеличится объем производства сыров и сырной продукции со вводом в строй нового производства компании "Молочная культура", сообщил губернатор Александр Дрозденко на пуске участка по производству творожных сыров, йогуртов и десертов в поселке Сельцо Волосовского района.По словам губернатора, новое производство — это не только импортозамещение на рынке сыров, но и стимул для развития отечественных предприятий по производству молока и упаковки.Глава Ленобласти отметил, что сейчас в регионе рассматривается возможность по той же схеме, что и строился завод "Молочной культуры" — с участием государства, реализовать ещё три проекта по производству сыров. Сегодня область компенсирует до 150 миллионов рублей расходов на строительство сыродельных заводов.Мощность нового производства "Молочной культуры" ― 15 тонн продукции в сутки или 4,8 тысячи тонн в год. Объем инвестиций ― 1 миллиард рублей, на предприятии создано более 20 рабочих мест.По итогам 2021 года объёмы производства сыра и сырной продукции в Ленинградской области выросли на треть - до 1,2 тысячи тонн (133,4% к 2020 году), производство творога творожных продуктов составило 2,6 тысячи тонн (108,3%), общий объем переработки молока в регионе вырос на 2,1% и составил 238,8 тысячи тонн, добавили в администрации региона.
https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778600365.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565351174_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_74f42e9cf17549120290158cae499628.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, россия, экономика
13:51 18.03.2022
 

В Ленобласти в четыре раза увеличится объем производства сыров

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкСыр
Сыр - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Сыр
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. В Ленинградской области в четыре раза увеличится объем производства сыров и сырной продукции со вводом в строй нового производства компании "Молочная культура", сообщил губернатор Александр Дрозденко на пуске участка по производству творожных сыров, йогуртов и десертов в поселке Сельцо Волосовского района.
По словам губернатора, новое производство — это не только импортозамещение на рынке сыров, но и стимул для развития отечественных предприятий по производству молока и упаковки.
"При уходе иностранных переработчиков мы заместим и молочный рынок, и обеспечим работой смежные предприятия. Область станет крупнейшим отечественным производителем творожных сыров. Нашего объема хватит не только для поставок в Россию, но и на экспорт. Сроки хранения при высоком качестве позволяют нашей продукции найти признание на азиатском рынке", — сказал Дрозденко.
Глава Ленобласти отметил, что сейчас в регионе рассматривается возможность по той же схеме, что и строился завод "Молочной культуры" — с участием государства, реализовать ещё три проекта по производству сыров. Сегодня область компенсирует до 150 миллионов рублей расходов на строительство сыродельных заводов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 10:22Ленинградская область
Глава Ленобласти назвал меры по поддержке экономики региона
Мощность нового производства "Молочной культуры" ― 15 тонн продукции в сутки или 4,8 тысячи тонн в год. Объем инвестиций ― 1 миллиард рублей, на предприятии создано более 20 рабочих мест.
По итогам 2021 года объёмы производства сыра и сырной продукции в Ленинградской области выросли на треть - до 1,2 тысячи тонн (133,4% к 2020 году), производство творога творожных продуктов составило 2,6 тысячи тонн (108,3%), общий объем переработки молока в регионе вырос на 2,1% и составил 238,8 тысячи тонн, добавили в администрации региона.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала