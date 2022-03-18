https://ria.ru/20220318/proizvodstvo-1778840279.html

В Ленобласти в четыре раза увеличится объем производства сыров

В Ленобласти в четыре раза увеличится объем производства сыров - РИА Новости, 18.03.2022

В Ленобласти в четыре раза увеличится объем производства сыров

В Ленинградской области в четыре раза увеличится объем производства сыров и сырной продукции со вводом в строй нового производства компании "Молочная культура", РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:51

2022-03-18T13:51

2022-03-18T13:51

ленинградская область

ленинградская область

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565351174_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_ca7f2e335b242705373d4fef56848e3c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. В Ленинградской области в четыре раза увеличится объем производства сыров и сырной продукции со вводом в строй нового производства компании "Молочная культура", сообщил губернатор Александр Дрозденко на пуске участка по производству творожных сыров, йогуртов и десертов в поселке Сельцо Волосовского района.По словам губернатора, новое производство — это не только импортозамещение на рынке сыров, но и стимул для развития отечественных предприятий по производству молока и упаковки.Глава Ленобласти отметил, что сейчас в регионе рассматривается возможность по той же схеме, что и строился завод "Молочной культуры" — с участием государства, реализовать ещё три проекта по производству сыров. Сегодня область компенсирует до 150 миллионов рублей расходов на строительство сыродельных заводов.Мощность нового производства "Молочной культуры" ― 15 тонн продукции в сутки или 4,8 тысячи тонн в год. Объем инвестиций ― 1 миллиард рублей, на предприятии создано более 20 рабочих мест.По итогам 2021 года объёмы производства сыра и сырной продукции в Ленинградской области выросли на треть - до 1,2 тысячи тонн (133,4% к 2020 году), производство творога творожных продуктов составило 2,6 тысячи тонн (108,3%), общий объем переработки молока в регионе вырос на 2,1% и составил 238,8 тысячи тонн, добавили в администрации региона.

https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778600365.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, россия, экономика