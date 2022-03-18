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В Петербурге задержали отправившего фото Бандеры на "Бессмертный полк" - РИА Новости, 18.03.2022
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В Петербурге задержали отправившего фото Бандеры на "Бессмертный полк"
В Петербурге задержали отправившего фото Бандеры на "Бессмертный полк" - РИА Новости, 18.03.2022
В Петербурге задержали отправившего фото Бандеры на "Бессмертный полк"
Житель Новгородской области задержан в Петербурге по подозрению в отправке фотографии украинского националиста Степана Бандеры на сайт "Бессмертного полка" в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:50
2022-03-18T14:54
россия
новгородская область
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Житель Новгородской области задержан в Петербурге по подозрению в отправке фотографии украинского националиста Степана Бандеры на сайт "Бессмертного полка" в 2020 году, возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Подозреваемый в реабилитации нацизма житель Новгородской области задержан в Петербурге", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 2020 году мужчина отправил заявку с именем Бандеры и его фото на сайт "Бессмертного полка". Возбуждено дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, при обыске в квартире, которую снимал подозреваемый, полицейские изъяли два аэрозольных пистолета и коробку с двумя патронами.Ранее СК возбудил множество дел о реабилитации нацизма, связанных с акцией "Бессмертный полк", в основном фигуранты отправляли на сайт сведения и фотографии руководителей Третьего рейха и изменника Родины Андрея Власова. Реальных сроков суды не назначали, в большинстве случаев приговаривая к штрафам или обязательным работам.
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россия
новгородская область
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россия, новгородская область, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
11:50 18.03.2022 (обновлено: 14:54 18.03.2022)
 
В Петербурге задержали отправившего фото Бандеры на "Бессмертный полк"

В Петербурге мужчину задержали за отправку фото Бандеры на сайт "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Житель Новгородской области задержан в Петербурге по подозрению в отправке фотографии украинского националиста Степана Бандеры на сайт "Бессмертного полка" в 2020 году, возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Подозреваемый в реабилитации нацизма житель Новгородской области задержан в Петербурге", - сказал собеседник агентства.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря 2021, 13:56
В Томске осудили поместившего фото Геббельса на сайт "Бессмертного полка"
По его словам, в 2020 году мужчина отправил заявку с именем Бандеры и его фото на сайт "Бессмертного полка". Возбуждено дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, при обыске в квартире, которую снимал подозреваемый, полицейские изъяли два аэрозольных пистолета и коробку с двумя патронами.
Ранее СК возбудил множество дел о реабилитации нацизма, связанных с акцией "Бессмертный полк", в основном фигуранты отправляли на сайт сведения и фотографии руководителей Третьего рейха и изменника Родины Андрея Власова. Реальных сроков суды не назначали, в большинстве случаев приговаривая к штрафам или обязательным работам.
 
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