https://ria.ru/20220318/polk-1778809191.html

В Петербурге задержали отправившего фото Бандеры на "Бессмертный полк"

В Петербурге задержали отправившего фото Бандеры на "Бессмертный полк" - РИА Новости, 18.03.2022

В Петербурге задержали отправившего фото Бандеры на "Бессмертный полк"

Житель Новгородской области задержан в Петербурге по подозрению в отправке фотографии украинского националиста Степана Бандеры на сайт "Бессмертного полка" в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:50

2022-03-18T11:50

2022-03-18T14:54

россия

новгородская область

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Житель Новгородской области задержан в Петербурге по подозрению в отправке фотографии украинского националиста Степана Бандеры на сайт "Бессмертного полка" в 2020 году, возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Подозреваемый в реабилитации нацизма житель Новгородской области задержан в Петербурге", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 2020 году мужчина отправил заявку с именем Бандеры и его фото на сайт "Бессмертного полка". Возбуждено дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, при обыске в квартире, которую снимал подозреваемый, полицейские изъяли два аэрозольных пистолета и коробку с двумя патронами.Ранее СК возбудил множество дел о реабилитации нацизма, связанных с акцией "Бессмертный полк", в основном фигуранты отправляли на сайт сведения и фотографии руководителей Третьего рейха и изменника Родины Андрея Власова. Реальных сроков суды не назначали, в большинстве случаев приговаривая к штрафам или обязательным работам.

https://ria.ru/20211219/polk-1764434212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, новгородская область, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), происшествия