https://ria.ru/20220318/polk-1778809191.html
В Петербурге задержали отправившего фото Бандеры на "Бессмертный полк"
В Петербурге задержали отправившего фото Бандеры на "Бессмертный полк" - РИА Новости, 18.03.2022
В Петербурге задержали отправившего фото Бандеры на "Бессмертный полк"
Житель Новгородской области задержан в Петербурге по подозрению в отправке фотографии украинского националиста Степана Бандеры на сайт "Бессмертного полка" в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:50
2022-03-18T11:50
2022-03-18T14:54
россия
новгородская область
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Житель Новгородской области задержан в Петербурге по подозрению в отправке фотографии украинского националиста Степана Бандеры на сайт "Бессмертного полка" в 2020 году, возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Подозреваемый в реабилитации нацизма житель Новгородской области задержан в Петербурге", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 2020 году мужчина отправил заявку с именем Бандеры и его фото на сайт "Бессмертного полка". Возбуждено дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, при обыске в квартире, которую снимал подозреваемый, полицейские изъяли два аэрозольных пистолета и коробку с двумя патронами.Ранее СК возбудил множество дел о реабилитации нацизма, связанных с акцией "Бессмертный полк", в основном фигуранты отправляли на сайт сведения и фотографии руководителей Третьего рейха и изменника Родины Андрея Власова. Реальных сроков суды не назначали, в большинстве случаев приговаривая к штрафам или обязательным работам.
https://ria.ru/20211219/polk-1764434212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новгородская область, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
11:50 18.03.2022 (обновлено: 14:54 18.03.2022)
В Петербурге задержали отправившего фото Бандеры на "Бессмертный полк"
В Петербурге мужчину задержали за отправку фото Бандеры на сайт "Бессмертного полка"