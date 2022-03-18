Жители Европейской части России смогут увидеть полет "Союза МС-21" к МКС
"Роскосмос": полет "Союза МС-21" к МКС будет виден из Европейской части России
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкТранспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Транспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" на стартовый комплекс космодрома Байконур
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жители центра и юга Европейской России 18 марта смогут увидеть, как корабль "Союз МС-21" с тремя российскими космонавтами летит к Международной космической станции, сообщил в пятницу "Роскосмос".
"И еще момент для жителей Москвы: примерно с 20.24 до 20.28 мск вы сможете увидеть корабль своими глазами! Он будет лететь в том же направлении, что и МКС (с запада на восток). Этот парный пролет будет виден в центре и на юге Европейской части России", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" намечен на 18.55 мск 18 марта 2022 года, стыковка со станцией - в 22.06 мск. В экипаж вошли три российских космонавта - Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Все трое - выпускники МГТУ имени Баумана. В честь этого предстоящий полет назвали "Бауманским стартом", а сам корабль назвали в честь Сергея Королева, тоже выпускника этого вуза.