https://ria.ru/20220318/polet-1778793763.html

Жители Европейской части России смогут увидеть полет "Союза МС-21" к МКС

Жители Европейской части России смогут увидеть полет "Союза МС-21" к МКС - РИА Новости, 18.03.2022

Жители Европейской части России смогут увидеть полет "Союза МС-21" к МКС

Жители центра и юга Европейской России 18 марта смогут увидеть, как корабль "Союз МС-21" с тремя российскими космонавтами летит к Международной космической... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:42

2022-03-18T10:42

2022-03-18T10:42

космос - риа наука

москва

мгту имени баумана

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жители центра и юга Европейской России 18 марта смогут увидеть, как корабль "Союз МС-21" с тремя российскими космонавтами летит к Международной космической станции, сообщил в пятницу "Роскосмос"."И еще момент для жителей Москвы: примерно с 20.24 до 20.28 мск вы сможете увидеть корабль своими глазами! Он будет лететь в том же направлении, что и МКС (с запада на восток). Этот парный пролет будет виден в центре и на юге Европейской части России", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" намечен на 18.55 мск 18 марта 2022 года, стыковка со станцией - в 22.06 мск. В экипаж вошли три российских космонавта - Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Все трое - выпускники МГТУ имени Баумана. В честь этого предстоящий полет назвали "Бауманским стартом", а сам корабль назвали в честь Сергея Королева, тоже выпускника этого вуза.

https://ria.ru/20220315/mks-1778180325.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

космос - риа наука, москва, мгту имени баумана, международная космическая станция (мкс), роскосмос