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Жители Европейской части России смогут увидеть полет "Союза МС-21" к МКС - РИА Новости, 18.03.2022
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Жители Европейской части России смогут увидеть полет "Союза МС-21" к МКС
Жители Европейской части России смогут увидеть полет "Союза МС-21" к МКС - РИА Новости, 18.03.2022
Жители Европейской части России смогут увидеть полет "Союза МС-21" к МКС
Жители центра и юга Европейской России 18 марта смогут увидеть, как корабль "Союз МС-21" с тремя российскими космонавтами летит к Международной космической... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:42
2022-03-18T10:42
космос - риа наука
москва
мгту имени баумана
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жители центра и юга Европейской России 18 марта смогут увидеть, как корабль "Союз МС-21" с тремя российскими космонавтами летит к Международной космической станции, сообщил в пятницу "Роскосмос"."И еще момент для жителей Москвы: примерно с 20.24 до 20.28 мск вы сможете увидеть корабль своими глазами! Он будет лететь в том же направлении, что и МКС (с запада на восток). Этот парный пролет будет виден в центре и на юге Европейской части России", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" намечен на 18.55 мск 18 марта 2022 года, стыковка со станцией - в 22.06 мск. В экипаж вошли три российских космонавта - Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Все трое - выпускники МГТУ имени Баумана. В честь этого предстоящий полет назвали "Бауманским стартом", а сам корабль назвали в честь Сергея Королева, тоже выпускника этого вуза.
https://ria.ru/20220315/mks-1778180325.html
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космос - риа наука, москва, мгту имени баумана, международная космическая станция (мкс), роскосмос
10:42 18.03.2022
 
Жители Европейской части России смогут увидеть полет "Союза МС-21" к МКС

"Роскосмос": полет "Союза МС-21" к МКС будет виден из Европейской части России

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкТранспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Транспортировка ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-21 на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
Транспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" на стартовый комплекс космодрома Байконур
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жители центра и юга Европейской России 18 марта смогут увидеть, как корабль "Союз МС-21" с тремя российскими космонавтами летит к Международной космической станции, сообщил в пятницу "Роскосмос".
"И еще момент для жителей Москвы: примерно с 20.24 до 20.28 мск вы сможете увидеть корабль своими глазами! Он будет лететь в том же направлении, что и МКС (с запада на восток). Этот парный пролет будет виден в центре и на юге Европейской части России", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" намечен на 18.55 мск 18 марта 2022 года, стыковка со станцией - в 22.06 мск. В экипаж вошли три российских космонавта - Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Все трое - выпускники МГТУ имени Баумана. В честь этого предстоящий полет назвали "Бауманским стартом", а сам корабль назвали в честь Сергея Королева, тоже выпускника этого вуза.
МКС - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 03:17Наука
"Роскосмос" прорабатывает новые варианты эксплуатации МКС
 
Космос - РИА НаукаМоскваМГТУ имени БауманаМеждународная космическая станция (МКС)Роскосмос
 
 
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