https://ria.ru/20220318/piknik-1778814413.html

Фестиваль "Пикник "Афиши" не состоится в 2022 году

Фестиваль "Пикник "Афиши" не состоится в 2022 году - РИА Новости, 18.03.2022

Фестиваль "Пикник "Афиши" не состоится в 2022 году

Фестиваль "Пикник "Афиши" в 2022-м не состоится, сообщается на странице мероприятия в социальной сети "Вконтакте". РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:22

2022-03-18T12:22

2022-03-18T12:22

культура

новости культуры

музыка

пикник "афиши"

москва

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778809990_0:0:3394:1910_1920x0_80_0_0_c6412a8d3c144ba6f40a37c77c72e6e0.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Фестиваль "Пикник "Афиши" в 2022-м не состоится, сообщается на странице мероприятия в социальной сети "Вконтакте".Организаторы смотра также рассказали, что у них были огромные планы на "Пикник" в двух городах — Москве и Петербурге. "Команда "Афиши" будет работать над тем, чтобы провести как всегда лучшие концерты и фестивали в Москве (и не только) в будущем", — заявили на странице фестиваля."Пикник "Афиши" — музыкальный фестиваль на открытом воздухе. Он проводится с 2004 года. Кроме выступлений отечественных и зарубежных звезд, на смотре представлены гастрономическая программа, маркет, перформансы, современное искусство.

https://ria.ru/20220315/rock-1778275660.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, пикник "афиши", москва, санкт-петербург