https://ria.ru/20220318/piknik-1778814413.html
Фестиваль "Пикник "Афиши" не состоится в 2022 году
Фестиваль "Пикник "Афиши" не состоится в 2022 году - РИА Новости, 18.03.2022
Фестиваль "Пикник "Афиши" не состоится в 2022 году
Фестиваль "Пикник "Афиши" в 2022-м не состоится, сообщается на странице мероприятия в социальной сети "Вконтакте". РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:22
2022-03-18T12:22
2022-03-18T12:22
культура
новости культуры
музыка
пикник "афиши"
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Фестиваль "Пикник "Афиши" в 2022-м не состоится, сообщается на странице мероприятия в социальной сети "Вконтакте".Организаторы смотра также рассказали, что у них были огромные планы на "Пикник" в двух городах — Москве и Петербурге. "Команда "Афиши" будет работать над тем, чтобы провести как всегда лучшие концерты и фестивали в Москве (и не только) в будущем", — заявили на странице фестиваля."Пикник "Афиши" — музыкальный фестиваль на открытом воздухе. Он проводится с 2004 года. Кроме выступлений отечественных и зарубежных звезд, на смотре представлены гастрономическая программа, маркет, перформансы, современное искусство.
https://ria.ru/20220315/rock-1778275660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, пикник "афиши", москва, санкт-петербург
Фестиваль "Пикник "Афиши" не состоится в 2022 году
Фестиваль "Пикник "Афиши" не состоится в 2022 году из-за ситуации в мире
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Фестиваль "Пикник "Афиши" в 2022-м не состоится, сообщается
на странице мероприятия в социальной сети "Вконтакте".
"В нынешнем нестабильном мире проведение фестиваля практически невозможно", — говорится в публикации.
Организаторы смотра также рассказали, что у них были огромные планы на "Пикник" в двух городах — Москве и Петербурге.
"Команда "Афиши" будет работать над тем, чтобы провести как всегда лучшие концерты и фестивали в Москве (и не только) в будущем", — заявили на странице фестиваля.
"Пикник "Афиши" — музыкальный фестиваль на открытом воздухе. Он проводится с 2004 года. Кроме выступлений отечественных и зарубежных звезд, на смотре представлены гастрономическая программа, маркет, перформансы, современное искусство.