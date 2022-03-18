https://ria.ru/20220318/omikron-1778784026.html

Росздравнадзор зарегистрировал систему для выявления вариантов "омикрона"

Росздравнадзор зарегистрировал систему для выявления вариантов "омикрона" - РИА Новости, 18.03.2022

Росздравнадзор зарегистрировал систему для выявления вариантов "омикрона"

Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему, разработанную специалистами ФМБА, которая способна выявлять варианты "омикрона", сообщается на сайте Федерального... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:43

2022-03-18T09:43

2022-03-18T09:48

общество

омикрон-штамм коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

коронавирус covid-19

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему, разработанную специалистами ФМБА, которая способна выявлять варианты "омикрона", сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства."ФМБА России получил регистрационное удостоверение на тест-систему, способную выявить генетические варианты "омикрона" (с дифференциацией линии ВА.2 – так называемой "стелс") и "дельты". Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16679 выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и действительно до 1 января 2025 года", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/omikron-1778413720.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, омикрон-штамм коронавируса, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, коронавирус covid-19, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)