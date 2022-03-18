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Росздравнадзор зарегистрировал систему для выявления вариантов "омикрона" - РИА Новости, 18.03.2022
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Росздравнадзор зарегистрировал систему для выявления вариантов "омикрона"
Росздравнадзор зарегистрировал систему для выявления вариантов "омикрона" - РИА Новости, 18.03.2022
Росздравнадзор зарегистрировал систему для выявления вариантов "омикрона"
Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему, разработанную специалистами ФМБА, которая способна выявлять варианты "омикрона", сообщается на сайте Федерального... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T09:43
2022-03-18T09:48
общество
омикрон-штамм коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
коронавирус covid-19
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему, разработанную специалистами ФМБА, которая способна выявлять варианты "омикрона", сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства."ФМБА России получил регистрационное удостоверение на тест-систему, способную выявить генетические варианты "омикрона" (с дифференциацией линии ВА.2 – так называемой "стелс") и "дельты". Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16679 выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и действительно до 1 января 2025 года", - говорится в сообщении.
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общество, омикрон-штамм коронавируса, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, коронавирус covid-19, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
09:43 18.03.2022 (обновлено: 09:48 18.03.2022)
 
Росздравнадзор зарегистрировал систему для выявления вариантов "омикрона"

Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему ФМБА для выявления вариантов "омикрона"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбразцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19 - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему, разработанную специалистами ФМБА, которая способна выявлять варианты "омикрона", сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.
"ФМБА России получил регистрационное удостоверение на тест-систему, способную выявить генетические варианты "омикрона" (с дифференциацией линии ВА.2 – так называемой "стелс") и "дельты". Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16679 выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и действительно до 1 января 2025 года", - говорится в сообщении.
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ОбществоОмикрон-штамм коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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