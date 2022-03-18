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Жительница Мелитополя рассказала об очередях за гумпомощью из России

Жительница Мелитополя рассказала об очередях за гумпомощью из России - РИА Новости, 18.03.2022

Жительница Мелитополя рассказала об очередях за гумпомощью из России

Мародеры разграбили и разбили мгазины в Мелитополе, поэтому в городе сейчас стоят огромные очереди за российской гуманитарной помощью, рассказала проживавшая... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T00:51

2022-03-18T00:51

2022-03-18T02:11

москва

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украина

мелитополь

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мародеры разграбили и разбили мгазины в Мелитополе, поэтому в городе сейчас стоят огромные очереди за российской гуманитарной помощью, рассказала проживавшая там женщина, представившаяся Любовью Николаевной.По ее словам, мародерство в Мелитополе началось уже на второй день после начала российской специальной военной операции."К сожалению, уже магазины разграблены, разбиты. А сейчас жители просто сами вышли и стали патрулировать (улицы). Поэтому уже потише стало. <...> И огромные очереди стоят за помощью из России, гуманитарной", — сказала женщина.Сама она выехала из Мелитополя в Москву."На удивление, мы так быстро добрались. На постах даже не говорят выйти из машины, доброжелательно машут тебе рукой, все приветствуют... Жалею, что не сделала это пораньше", — добавила Любовь Николаевна.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

москва, в мире, украина, мелитополь, россия