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Жительница Мелитополя рассказала об очередях за гумпомощью из России
Жительница Мелитополя рассказала об очередях за гумпомощью из России - РИА Новости, 18.03.2022
Жительница Мелитополя рассказала об очередях за гумпомощью из России
Мародеры разграбили и разбили мгазины в Мелитополе, поэтому в городе сейчас стоят огромные очереди за российской гуманитарной помощью, рассказала проживавшая... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T00:51
2022-03-18T00:51
2022-03-18T02:11
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мелитополь
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мародеры разграбили и разбили мгазины в Мелитополе, поэтому в городе сейчас стоят огромные очереди за российской гуманитарной помощью, рассказала проживавшая там женщина, представившаяся Любовью Николаевной.По ее словам, мародерство в Мелитополе началось уже на второй день после начала российской специальной военной операции."К сожалению, уже магазины разграблены, разбиты. А сейчас жители просто сами вышли и стали патрулировать (улицы). Поэтому уже потише стало. <...> И огромные очереди стоят за помощью из России, гуманитарной", — сказала женщина.Сама она выехала из Мелитополя в Москву."На удивление, мы так быстро добрались. На постах даже не говорят выйти из машины, доброжелательно машут тебе рукой, все приветствуют... Жалею, что не сделала это пораньше", — добавила Любовь Николаевна.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, в мире, украина, мелитополь, россия
00:51 18.03.2022 (обновлено: 02:11 18.03.2022)
Жительница Мелитополя рассказала об очередях за гумпомощью из России
Жительница Мелитополя рассказала об огромных очередях в городе за гумпомощью из России
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мародеры разграбили и разбили мгазины в Мелитополе, поэтому в городе сейчас стоят огромные очереди за российской гуманитарной помощью, рассказала проживавшая там женщина, представившаяся Любовью Николаевной.
По ее словам, мародерство в Мелитополе
началось уже на второй день после начала российской специальной военной операции.
"К сожалению, уже магазины разграблены, разбиты. А сейчас жители просто сами вышли и стали патрулировать (улицы). Поэтому уже потише стало. <...> И огромные очереди стоят за помощью из России, гуманитарной", — сказала женщина.
Сама она выехала из Мелитополя в Москву
.
"На удивление, мы так быстро добрались. На постах даже не говорят выйти из машины, доброжелательно машут тебе рукой, все приветствуют... Жалею, что не сделала это пораньше", — добавила Любовь Николаевна.