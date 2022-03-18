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В Латвию начали прибывать военные из Канады - РИА Новости, 18.03.2022
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В Латвию начали прибывать военные из Канады
В Латвию начали прибывать военные из Канады - РИА Новости, 18.03.2022
В Латвию начали прибывать военные из Канады
Военные из артиллерийских подразделений вооруженных сил Канады начали прибывать в Латвию в рамках усиления восточного фланга НАТО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:35
2022-03-18T11:45
в мире
артис пабрикс
чехия
варшава
йенс столтенберг
джастин трюдо
италия
ввс сша
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военные из артиллерийских подразделений вооруженных сил Канады начали прибывать в Латвию в рамках усиления восточного фланга НАТО, сообщает пресс-служба латвийского минобороны."На этой неделе в Латвию начали прибывать военные из артиллерийских подразделений ВС Канады, которые присоединились к канадским военным, которые в ротационном порядке уже несут службу в составе боевой группы расширенного присутствия НАТО", - говорится в сообщении.В течение ближайших недель в Латвию дополнительно прибудут около 130 военных ВС Канады, и канадский контингент увеличится примерно до 660 человек. Канада также направит в Латвию дополнительную военную технику, которая будет размещена на базе в Адажи. Всего для участия в операции Reassurance Канада дополнительно отправит до 460 военных, а также фрегат HMCS Halifax и патрульный самолет CP-140 Aurora для усиления восточного фланга НАТО."Отправляя в Латвию дополнительных военных и военную технику, Канада укрепит обороноспособность многонациональной боевой группы НАТО и Латвии и позаботится о безопасности нашего государства и населения", - приводит пресс-службы слова министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Латвию, Североатлантический альянс усилил свое присутствие на восточном фланге. В конце февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о решении Канады направить в Латвию артиллерийское подразделение.Увеличилась численность батальона НАТО и в Литве: страны западного военного блока направляют дополнительные силы в батальон передовых сил НАТО в Рукле, в Пабраде дислоцируется батальон тяжелой техники США на ротационной основе, в Шяуляе находится воздушная миссия стран НАТО, а также силы ВВС США и Великобритании, сообщает Sputnik Литва.Sputnik Латвия отмечает, что на прошлой неделе 150 военнослужащих вооруженных сил Дании прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы войти в состав дислоцированного в Эстонии батальона НАТО. Также в эстонский порт Палдиски были доставлены боевые машины пехоты Piranha V и другое снаряжение.На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. C 2017 года на базе в Адажи дислоцируется многонациональная боевая группа НАТО под руководством Канады. Она объединяет более 1500 военнослужащих из десяти стран — Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии.
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в мире, артис пабрикс, чехия, варшава, йенс столтенберг, джастин трюдо, италия, ввс сша, нато, признание днр и лнр в россии
11:35 18.03.2022 (обновлено: 11:45 18.03.2022)
 
В Латвию начали прибывать военные из Канады

В Латвию начали прибывать военные из Канады, контингент увеличат до 660 человек

© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo OlgiatiВоеннослужащие НАТО
Военнослужащие НАТО - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo Olgiati
Военнослужащие НАТО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военные из артиллерийских подразделений вооруженных сил Канады начали прибывать в Латвию в рамках усиления восточного фланга НАТО, сообщает пресс-служба латвийского минобороны.
"На этой неделе в Латвию начали прибывать военные из артиллерийских подразделений ВС Канады, которые присоединились к канадским военным, которые в ротационном порядке уже несут службу в составе боевой группы расширенного присутствия НАТО", - говорится в сообщении.
В течение ближайших недель в Латвию дополнительно прибудут около 130 военных ВС Канады, и канадский контингент увеличится примерно до 660 человек. Канада также направит в Латвию дополнительную военную технику, которая будет размещена на базе в Адажи. Всего для участия в операции Reassurance Канада дополнительно отправит до 460 военных, а также фрегат HMCS Halifax и патрульный самолет CP-140 Aurora для усиления восточного фланга НАТО.
"Отправляя в Латвию дополнительных военных и военную технику, Канада укрепит обороноспособность многонациональной боевой группы НАТО и Латвии и позаботится о безопасности нашего государства и населения", - приводит пресс-службы слова министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.
Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Латвию, Североатлантический альянс усилил свое присутствие на восточном фланге. В конце февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о решении Канады направить в Латвию артиллерийское подразделение.
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Увеличилась численность батальона НАТО и в Литве: страны западного военного блока направляют дополнительные силы в батальон передовых сил НАТО в Рукле, в Пабраде дислоцируется батальон тяжелой техники США на ротационной основе, в Шяуляе находится воздушная миссия стран НАТО, а также силы ВВС США и Великобритании, сообщает Sputnik Литва.
Sputnik Латвия отмечает, что на прошлой неделе 150 военнослужащих вооруженных сил Дании прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы войти в состав дислоцированного в Эстонии батальона НАТО. Также в эстонский порт Палдиски были доставлены боевые машины пехоты Piranha V и другое снаряжение.
На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. C 2017 года на базе в Адажи дислоцируется многонациональная боевая группа НАТО под руководством Канады. Она объединяет более 1500 военнослужащих из десяти стран — Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии.
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