22:19 18.03.2022 (обновлено: 22:46 18.03.2022)
Корабль "Союз МС-21" пристыковался к МКС в ручном режиме
Корабль "Союз МС-21" с тремя россиянами пристыковался к МКС в ручном режиме
Международная космическая станция
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 18 мар — РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-21" штатно пристыковался к Международной космической станции, сообщил корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).
Стыковка проходила в ручном режиме на семь минут позже запланированного. Причины этого пока устанавливаются.
"На дальности 180 метров пока по невыясненной причине что-то с хозяйством "Курса" (система сближения и стыковки. — Прим. ред.), нам пришлось перейти на ручной режим", — руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
Он отметил, что экипаж стыковку реализовал "достаточно успешно", хоть это и было непросто, поскольку это была первая стыковка к модулю "Причал".
"Тем не менее желаемого результата мы достигли", — добавил Соловьев.
Он отметил, что экипаж стыковку реализовал "достаточно успешно", хоть это и было непросто, поскольку это была первая стыковка к модулю "Причал".
"Тем не менее желаемого результата мы достигли", — добавил Соловьев.
Ракета с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 18:55 мск и через несколько минут вывела его на орбиту. Ожидается, что после выравнивания давления и проведения подготовительных операций экипаж откроет люки и перейдет на станцию в промежутке между 0:20 мск и 0:40 мск 19 марта.
Все трое космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев прибыл на МКС уже третий раз, остальные оказались в космосе впервые.
Корабль, доставивший экипаж на станцию, назвали "Сергей Королев" в честь 115-летия со дня рождения великого советского конструктора, тоже выпускника Бауманки.
На станции вновь прибывших космонавтов встретят россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".