https://ria.ru/20220318/mks-1778951543.html

Корабль "Союз МС-21" пристыковался к МКС в ручном режиме

Корабль "Союз МС-21" пристыковался к МКС в ручном режиме - РИА Новости, 18.03.2022

Корабль "Союз МС-21" пристыковался к МКС в ручном режиме

Экипаж корабля "Союз МС-21" штатно пристыковался к Международной космической станции, сообщил корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T22:19

2022-03-18T22:19

2022-03-18T22:46

наука

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

мгту имени баумана

байконур (город)

роскосмос

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 18 мар — РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-21" штатно пристыковался к Международной космической станции, сообщил корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).Стыковка проходила в ручном режиме на семь минут позже запланированного. Причины этого пока устанавливаются."На дальности 180 метров пока по невыясненной причине что-то с хозяйством "Курса" (система сближения и стыковки. — Прим. ред.), нам пришлось перейти на ручной режим", — руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.Он отметил, что экипаж стыковку реализовал "достаточно успешно", хоть это и было непросто, поскольку это была первая стыковка к модулю "Причал"."Тем не менее желаемого результата мы достигли", — добавил Соловьев.Ракета с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 18:55 мск и через несколько минут вывела его на орбиту. Ожидается, что после выравнивания давления и проведения подготовительных операций экипаж откроет люки и перейдет на станцию в промежутке между 0:20 мск и 0:40 мск 19 марта.Все трое космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев прибыл на МКС уже третий раз, остальные оказались в космосе впервые.Корабль, доставивший экипаж на станцию, назвали "Сергей Королев" в честь 115-летия со дня рождения великого советского конструктора, тоже выпускника Бауманки.На станции вновь прибывших космонавтов встретят россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".

https://ria.ru/20220311/mks-1777773627.html

https://ria.ru/20220318/polet-1778793763.html

байконур (город)

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), мгту имени баумана, байконур (город), роскосмос