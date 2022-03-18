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Корабль "Союз МС-21" пристыковался к МКС в ручном режиме - РИА Новости, 18.03.2022
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Наука
https://ria.ru/20220318/mks-1778951543.html
Корабль "Союз МС-21" пристыковался к МКС в ручном режиме
Корабль "Союз МС-21" пристыковался к МКС в ручном режиме - РИА Новости, 18.03.2022
Корабль "Союз МС-21" пристыковался к МКС в ручном режиме
Экипаж корабля "Союз МС-21" штатно пристыковался к Международной космической станции, сообщил корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T22:19
2022-03-18T22:46
наука
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
мгту имени баумана
байконур (город)
роскосмос
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 18 мар — РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-21" штатно пристыковался к Международной космической станции, сообщил корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).Стыковка проходила в ручном режиме на семь минут позже запланированного. Причины этого пока устанавливаются."На дальности 180 метров пока по невыясненной причине что-то с хозяйством "Курса" (система сближения и стыковки. — Прим. ред.), нам пришлось перейти на ручной режим", — руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.Он отметил, что экипаж стыковку реализовал "достаточно успешно", хоть это и было непросто, поскольку это была первая стыковка к модулю "Причал"."Тем не менее желаемого результата мы достигли", — добавил Соловьев.Ракета с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 18:55 мск и через несколько минут вывела его на орбиту. Ожидается, что после выравнивания давления и проведения подготовительных операций экипаж откроет люки и перейдет на станцию в промежутке между 0:20 мск и 0:40 мск 19 марта.Все трое космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев прибыл на МКС уже третий раз, остальные оказались в космосе впервые.Корабль, доставивший экипаж на станцию, назвали "Сергей Королев" в честь 115-летия со дня рождения великого советского конструктора, тоже выпускника Бауманки.На станции вновь прибывших космонавтов встретят россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".
https://ria.ru/20220311/mks-1777773627.html
https://ria.ru/20220318/polet-1778793763.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), мгту имени баумана, байконур (город), роскосмос
22:19 18.03.2022 (обновлено: 22:46 18.03.2022)
 
Корабль "Союз МС-21" пристыковался к МКС в ручном режиме

Корабль "Союз МС-21" с тремя россиянами пристыковался к МКС в ручном режиме

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 18 мар — РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-21" штатно пристыковался к Международной космической станции, сообщил корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).
Стыковка проходила в ручном режиме на семь минут позже запланированного. Причины этого пока устанавливаются.
"На дальности 180 метров пока по невыясненной причине что-то с хозяйством "Курса" (система сближения и стыковки. — Прим. ред.), нам пришлось перейти на ручной режим", — руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Он отметил, что экипаж стыковку реализовал "достаточно успешно", хоть это и было непросто, поскольку это была первая стыковка к модулю "Причал".

"Тем не менее желаемого результата мы достигли", — добавил Соловьев.
МКС - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 23:15
Орбиту МКС скорректировали перед прилетом российского экипажа
Ракета с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 18:55 мск и через несколько минут вывела его на орбиту. Ожидается, что после выравнивания давления и проведения подготовительных операций экипаж откроет люки и перейдет на станцию в промежутке между 0:20 мск и 0:40 мск 19 марта.
Все трое космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев прибыл на МКС уже третий раз, остальные оказались в космосе впервые.
Корабль, доставивший экипаж на станцию, назвали "Сергей Королев" в честь 115-летия со дня рождения великого советского конструктора, тоже выпускника Бауманки.
На станции вновь прибывших космонавтов встретят россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".
Транспортировка ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-21 на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 10:42
Жители Европейской части России смогут увидеть полет "Союза МС-21" к МКС
 
НаукаКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)МГТУ имени БауманаБайконур (город)Роскосмос
 
 
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