https://ria.ru/20220318/mariupol-1778871851.html

Мариупольский аэропорт полностью перешел под контроль ДНР

Мариупольский аэропорт полностью перешел под контроль ДНР - РИА Новости, 18.03.2022

Мариупольский аэропорт полностью перешел под контроль ДНР

Мариупольский аэропорт полностью перешел под контроль сил Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:40

2022-03-18T15:40

2022-03-18T16:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

мариуполь

ситуация в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Мариупольский аэропорт полностью перешел под контроль сил Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости. До этого аэропорт был печально известен тюрьмой и пыточными камерами украинских националистов и СБУ.В центральной части города бои продолжаются, слышны звуки выстрелов, взрывов и артиллерийских залпов. Главные дороги, ведущие в центр, перекрыты баррикадами.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Но в июне того же года украинские силовики захватили его, а восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Сейчас в Мариуполе остается крупная группировка украинских частей, в том числе националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело. По информации Минобороны, подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских военных постепенно сжимают кольцо окружения.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220318/dokazatelstva-1778761433.html

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр