10:16 18.03.2022 (обновлено: 11:48 18.03.2022)
Войска ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя
Минобороны России сообщило, что войска ДНР ведут бои с националистами в центре Мариуполя
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бои против украинских националистов идут уже в центре Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских Вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города", — уточнил он.
Всего в Мариуполе сейчас могут находиться до 15 тысяч солдат ВСУ, бойцов националистических батальонов и других подразделений, сообщил в интервью РИА Новости бывший полковник украинской армии Василий Прозоров. По его словам, в этот город отступили также украинские части, разгромленные в Волновахе.
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Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы признал суверенитет республик Донбасса. Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.