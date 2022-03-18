https://ria.ru/20220318/mariupol-1778788876.html

Войска ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя

Войска ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя - РИА Новости, 18.03.2022

Войска ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя

Бои против украинских националистов идут уже в центре Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:16

2022-03-18T10:16

2022-03-18T11:48

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бои против украинских националистов идут уже в центре Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Всего в Мариуполе сейчас могут находиться до 15 тысяч солдат ВСУ, бойцов националистических батальонов и других подразделений, сообщил в интервью РИА Новости бывший полковник украинской армии Василий Прозоров. По его словам, в этот город отступили также украинские части, разгромленные в Волновахе.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы признал суверенитет республик Донбасса. Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220318/mariupol-1778775510.html

донецкая народная республика

россия

украина

мариуполь

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр