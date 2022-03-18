https://ria.ru/20220318/lnr-1778776150.html

Советник главы ЛНР сообщил о боях за Попасную и Северодонецк

Советник главы ЛНР сообщил о боях за Попасную и Северодонецк - РИА Новости, 18.03.2022

Советник главы ЛНР сообщил о боях за Попасную и Северодонецк

После взятия города Рубежное Народная милиция ЛНР ведет бои с украинскими войсками в городах Попасная и Северодонецк, сообщил дипломатический советник главы ЛНР РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:49

2022-03-18T08:49

2022-03-18T08:49

в мире

владимир путин

россия

киев

луганская народная республика

вооруженные силы рф

telegram (приложение)

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776954107_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8d280a4ee59aa27e807a1d86adbf8f3.jpg

ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. После взятия города Рубежное Народная милиция ЛНР ведет бои с украинскими войсками в городах Попасная и Северодонецк, сообщил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник."Над Рубежным уже поднят флаг ЛНР. Основные бои идут в Попасной и Северодонецке, на очереди Лисичанск. Это все крупные промышленные центры с большой промзоной и многоэтажной жилой застройкой. Туда стянуты украинские формирования со всей округи. Техника и батареи прикрываются жилыми застройками, оборудован укрепрайон", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.В 2014 годах города Попасная, Северодонецк и Лисичанск оказались в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Тогда по результатам боевых действий они остались под контролем Киева. С конца февраля 2022 года силы ЛНР возвращают контроль над провозглашенной в 2014 году территорией республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

россия

киев

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии