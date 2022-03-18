https://ria.ru/20220318/leopard-1778813791.html

На границе с КНДР зафиксировали четыре особи дальневосточного леопарда

На границе с КНДР зафиксировали четыре особи дальневосточного леопарда - РИА Новости, 18.03.2022

На границе с КНДР зафиксировали четыре особи дальневосточного леопарда

Четыре особи редчайшего дальневосточного леопарда зафиксированы в Приморье на границе с КНДР, это "российские" животные, рассказал журналистам директор ФГБУ... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:10

2022-03-18T12:10

2022-03-18T12:10

россия

приморский край

кндр (северная корея)

экология

фгбу "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Четыре особи редчайшего дальневосточного леопарда зафиксированы в Приморье на границе с КНДР, это "российские" животные, рассказал журналистам директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк."На границе с Северной Кореей 4 особи фиксируются... Это российские особи. Они ходят туда и обратно. Что касается того, сколько леопардов обитает в КНДР, – мы не знаем точно. Запрос мы направляли, предложение северокорейской стороне об организации совместной экспедиции, но пока ответа не получили. Надеюсь, что это дело не отдаленного будущего", - сказал Бардюк.Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. В XIX веке его ареал занимал обширную территорию, включающую Корею, восточные провинции Китая и около половины Приморского края России, но к середине XX столетия существенно сократился. В начале 2000-х годов в России начали принимать меры для сохранения вида, тогда численность этих животных не превышала 30 особей. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живут 110 взрослых дальневосточных леопардов, ядро популяции - в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье.

https://ria.ru/20220214/leopardy-1772625207.html

россия

приморский край

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, приморский край, кндр (северная корея), экология, фгбу "земля леопарда"