https://ria.ru/20220318/lenoblast-1778906533.html

Ленобласть упростит порядок выдачи градостроительных планов

Ленобласть упростит порядок выдачи градостроительных планов - РИА Новости, 18.03.2022

Ленобласть упростит порядок выдачи градостроительных планов

Строительный блок администрации Ленинградской области разрабатывает упрощенный порядок выдачи градостроительных планов и проведения закупочных процедур, сообщил РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:39

2022-03-18T17:39

2022-03-18T17:39

ленинградская область

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жилье

строительство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Строительный блок администрации Ленинградской области разрабатывает упрощенный порядок выдачи градостроительных планов и проведения закупочных процедур, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании оперштаба по вопросу устойчивого развития экономики региона.По его словам, в сложившейся экономической ситуации необходимо максимально сократить все бюрократические процедуры, которые мешают развитию бизнеса."Давайте учиться у президента России: от принятия решения до появления нормативного документа проходит три дня", ― сказал Дрозденко.В свою очередь заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что строительный блок направил в Минстрой РФ пакет из 48 антикризисных мер для укрепления строительного комплекса региона."Меры коснутся не только снижения административных барьеров, но и сдерживания роста цен на стройматериалы, пересмотра обязательств застройщиков по закону о долевом строительстве, содержания и реализации государственных программ, упрощения механизмов привлечения и использования иностранной рабочей силы и многого другого. Среди ключевых предложений ― продление льготной ипотеки до конца 2023 года и повышение максимальной суммы ипотечного кредита с господдержкой с трех до восьми миллионов рублей", ― указал Барановский.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, ряд нормативно-правовых актов готовятся утвердить и на региональном уровне. В частности, комитет градостроительной политики Ленинградской области разрабатывает проект постановления, которое упростит процедуры по согласованию и выдаче градостроительных планов. Кроме того, планируется утвердить ускоренный порядок выбора подрядных организаций для строительства объектов социального назначения.

https://ria.ru/20220317/stroyka-1778600881.html

https://ria.ru/20220304/zhile-1776569933.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, строительство