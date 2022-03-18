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Ленобласть упростит порядок выдачи градостроительных планов - РИА Новости, 18.03.2022
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Ленинградская область
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Ленобласть упростит порядок выдачи градостроительных планов
Ленобласть упростит порядок выдачи градостроительных планов - РИА Новости, 18.03.2022
Ленобласть упростит порядок выдачи градостроительных планов
Строительный блок администрации Ленинградской области разрабатывает упрощенный порядок выдачи градостроительных планов и проведения закупочных процедур, сообщил РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:39
2022-03-18T17:39
ленинградская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жилье
строительство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Строительный блок администрации Ленинградской области разрабатывает упрощенный порядок выдачи градостроительных планов и проведения закупочных процедур, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании оперштаба по вопросу устойчивого развития экономики региона.По его словам, в сложившейся экономической ситуации необходимо максимально сократить все бюрократические процедуры, которые мешают развитию бизнеса."Давайте учиться у президента России: от принятия решения до появления нормативного документа проходит три дня", ― сказал Дрозденко.В свою очередь заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что строительный блок направил в Минстрой РФ пакет из 48 антикризисных мер для укрепления строительного комплекса региона."Меры коснутся не только снижения административных барьеров, но и сдерживания роста цен на стройматериалы, пересмотра обязательств застройщиков по закону о долевом строительстве, содержания и реализации государственных программ, упрощения механизмов привлечения и использования иностранной рабочей силы и многого другого. Среди ключевых предложений ― продление льготной ипотеки до конца 2023 года и повышение максимальной суммы ипотечного кредита с господдержкой с трех до восьми миллионов рублей", ― указал Барановский.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, ряд нормативно-правовых актов готовятся утвердить и на региональном уровне. В частности, комитет градостроительной политики Ленинградской области разрабатывает проект постановления, которое упростит процедуры по согласованию и выдаче градостроительных планов. Кроме того, планируется утвердить ускоренный порядок выбора подрядных организаций для строительства объектов социального назначения.
https://ria.ru/20220317/stroyka-1778600881.html
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, строительство
17:39 18.03.2022
 

Ленобласть упростит порядок выдачи градостроительных планов

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Строительный блок администрации Ленинградской области разрабатывает упрощенный порядок выдачи градостроительных планов и проведения закупочных процедур, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании оперштаба по вопросу устойчивого развития экономики региона.
По его словам, в сложившейся экономической ситуации необходимо максимально сократить все бюрократические процедуры, которые мешают развитию бизнеса.
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"Давайте учиться у президента России: от принятия решения до появления нормативного документа проходит три дня", ― сказал Дрозденко.
В свою очередь заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что строительный блок направил в Минстрой РФ пакет из 48 антикризисных мер для укрепления строительного комплекса региона.
"Меры коснутся не только снижения административных барьеров, но и сдерживания роста цен на стройматериалы, пересмотра обязательств застройщиков по закону о долевом строительстве, содержания и реализации государственных программ, упрощения механизмов привлечения и использования иностранной рабочей силы и многого другого. Среди ключевых предложений ― продление льготной ипотеки до конца 2023 года и повышение максимальной суммы ипотечного кредита с господдержкой с трех до восьми миллионов рублей", ― указал Барановский.
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Как уточнили в пресс-службе областной администрации, ряд нормативно-правовых актов готовятся утвердить и на региональном уровне. В частности, комитет градостроительной политики Ленинградской области разрабатывает проект постановления, которое упростит процедуры по согласованию и выдаче градостроительных планов. Кроме того, планируется утвердить ускоренный порядок выбора подрядных организаций для строительства объектов социального назначения.
"Это позволит оперативнее заключать контракты и избегать искусственного затягивания конкурсных процедур. Соответствующие нормы недавно были утверждены на федеральном уровне", — подчеркнули в администрации области.-
 
Ленинградская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ЖильеСтроительство
 
 
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