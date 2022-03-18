https://ria.ru/20220318/lenoblast-1778902879.html

Власти Ленобласти обеспечивают стабильную работу экономики региона

Власти Ленобласти обеспечивают стабильную работу экономики региона - РИА Новости, 18.03.2022

Власти Ленобласти обеспечивают стабильную работу экономики региона

Власти Ленинградской области обеспечивают стабильную работу экономики региона, благодаря чему, ни одно из предприятий пока не заявило о своем закрытии, сообщил... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:27

2022-03-18T17:27

2022-03-18T17:27

ленинградская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371736_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_24b9e70b97e994422f7d8c29870e383a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области обеспечивают стабильную работу экономики региона, благодаря чему, ни одно из предприятий пока не заявило о своем закрытии, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании оперштаба по вопросу устойчивого развития экономики региона.По его словам, мониторинг ситуации показывает, что экономика области работает стабильно."Ни одно из предприятий и с иностранным, и с отечественным капиталом, пока не заявило о своем закрытии. У нас один из самых низких в регионе уровней безработицы и самый большой банк вакансий. Мы выполняем показатели первого квартала по поступлению доходов бюджета региона. Сегодня наша задача максимально сохранить все действующие предприятия, рассмотреть возможность организации их бесперебойной работы, сделать всё для того, чтобы строительные объекты 2022 года были завершены в заданный строк", — подчеркнул глава Ленобласти.Участники штаба обсудили меры поддержки строительной отрасли, АПК, лесопромышленного и транспортно–логистического комплексов. Определено, что регион будет обеспечивать максимально благоприятные условия работы бизнеса. Среди прочего предлагается автоматическое продление на год лицензий и разрешений, расширение перечня системообразующих предприятий для получения федеральной поддержки и льготного кредитования, организация ярмарок выходного дня.Среди одобренных штабом мер поддержки экономики - расширение перечня отраслей для получения инвестиционного вычета, остановка начисления процентов на штрафы, выставленные бизнесу, субсидирование 50% арендной платы для тех, кто занимается импортозамещением, увеличение в два раза предельных показателей по количеству занятых и предельной годовой выручки для отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства.Для сокращения временных потерь глава региона поручил комитету финансов подготовить нормативную базу, предусматривающую возможность перераспределения 10% бюджетных средств через принятие постановлений губернатора. Строительному блоку Дрозденко поручил проработать упрощенный порядок согласования и принятия правил землепользования и застройки (ПЗЗ), других градостроительных документов.

https://ria.ru/20220318/proizvodstvo-1778840279.html

https://ria.ru/20220314/selo-1778153533.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика