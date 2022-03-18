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Власти Ленобласти обеспечивают стабильную работу экономики региона - РИА Новости, 18.03.2022
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Ленинградская область
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Власти Ленобласти обеспечивают стабильную работу экономики региона
Власти Ленобласти обеспечивают стабильную работу экономики региона - РИА Новости, 18.03.2022
Власти Ленобласти обеспечивают стабильную работу экономики региона
Власти Ленинградской области обеспечивают стабильную работу экономики региона, благодаря чему, ни одно из предприятий пока не заявило о своем закрытии, сообщил... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:27
2022-03-18T17:27
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области обеспечивают стабильную работу экономики региона, благодаря чему, ни одно из предприятий пока не заявило о своем закрытии, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании оперштаба по вопросу устойчивого развития экономики региона.По его словам, мониторинг ситуации показывает, что экономика области работает стабильно."Ни одно из предприятий и с иностранным, и с отечественным капиталом, пока не заявило о своем закрытии. У нас один из самых низких в регионе уровней безработицы и самый большой банк вакансий. Мы выполняем показатели первого квартала по поступлению доходов бюджета региона. Сегодня наша задача максимально сохранить все действующие предприятия, рассмотреть возможность организации их бесперебойной работы, сделать всё для того, чтобы строительные объекты 2022 года были завершены в заданный строк", — подчеркнул глава Ленобласти.Участники штаба обсудили меры поддержки строительной отрасли, АПК, лесопромышленного и транспортно–логистического комплексов. Определено, что регион будет обеспечивать максимально благоприятные условия работы бизнеса. Среди прочего предлагается автоматическое продление на год лицензий и разрешений, расширение перечня системообразующих предприятий для получения федеральной поддержки и льготного кредитования, организация ярмарок выходного дня.Среди одобренных штабом мер поддержки экономики - расширение перечня отраслей для получения инвестиционного вычета, остановка начисления процентов на штрафы, выставленные бизнесу, субсидирование 50% арендной платы для тех, кто занимается импортозамещением, увеличение в два раза предельных показателей по количеству занятых и предельной годовой выручки для отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства.Для сокращения временных потерь глава региона поручил комитету финансов подготовить нормативную базу, предусматривающую возможность перераспределения 10% бюджетных средств через принятие постановлений губернатора. Строительному блоку Дрозденко поручил проработать упрощенный порядок согласования и принятия правил землепользования и застройки (ПЗЗ), других градостроительных документов.
https://ria.ru/20220318/proizvodstvo-1778840279.html
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экономика
17:27 18.03.2022
 

Власти Ленобласти обеспечивают стабильную работу экономики региона

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области обеспечивают стабильную работу экономики региона, благодаря чему, ни одно из предприятий пока не заявило о своем закрытии, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании оперштаба по вопросу устойчивого развития экономики региона.
По его словам, мониторинг ситуации показывает, что экономика области работает стабильно.
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"Ни одно из предприятий и с иностранным, и с отечественным капиталом, пока не заявило о своем закрытии. У нас один из самых низких в регионе уровней безработицы и самый большой банк вакансий. Мы выполняем показатели первого квартала по поступлению доходов бюджета региона. Сегодня наша задача максимально сохранить все действующие предприятия, рассмотреть возможность организации их бесперебойной работы, сделать всё для того, чтобы строительные объекты 2022 года были завершены в заданный строк", — подчеркнул глава Ленобласти.
Участники штаба обсудили меры поддержки строительной отрасли, АПК, лесопромышленного и транспортно–логистического комплексов. Определено, что регион будет обеспечивать максимально благоприятные условия работы бизнеса. Среди прочего предлагается автоматическое продление на год лицензий и разрешений, расширение перечня системообразующих предприятий для получения федеральной поддержки и льготного кредитования, организация ярмарок выходного дня.
Среди одобренных штабом мер поддержки экономики - расширение перечня отраслей для получения инвестиционного вычета, остановка начисления процентов на штрафы, выставленные бизнесу, субсидирование 50% арендной платы для тех, кто занимается импортозамещением, увеличение в два раза предельных показателей по количеству занятых и предельной годовой выручки для отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства.
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Для сокращения временных потерь глава региона поручил комитету финансов подготовить нормативную базу, предусматривающую возможность перераспределения 10% бюджетных средств через принятие постановлений губернатора. Строительному блоку Дрозденко поручил проработать упрощенный порядок согласования и принятия правил землепользования и застройки (ПЗЗ), других градостроительных документов.
"В целом все бюрократические процедуры, которые мешают развитию бизнеса, должны быть пересмотрены. Как отметил губернатор, срок по выпуску документов по решениям оперативного штаба не должен превышать три дня со всеми согласованиями", - подытожили в пресс-службе областной администрации.
 
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