Матвиенко: решение крымчан о воссоединении с Россией было порывом души
Матвиенко: решение жителей Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией было порывом души
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБазилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму
Базилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму
СУРГУТ (ХМАО), 18 мар - РИА Новости. Решение жителей Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией в 2014 году было "порывом души", заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня, спустя восемь лет, мы понимаем, насколько это решение было правильное. Оно было эмоциональное, это был порыв души людей. Но в то же время, если бы было по-другому, понятно, что бы произошло в Крыму и Севастополе", - сказала она.
Матвиенко также отметила, что за восемь лет Крым "зажил новой жизнью". "Меняется инфраструктура, развиваются курортные объекты, дороги. Я говорю про этот уникальный с инженерной, технологической точки зрения мост, который связал полуостров с Россией. И настроение другое", - указала сенатор.
Спикер Совфеда подчеркнула, что жителей Крыма и Севастополя можно только поблагодарить за то, что они не испугались и пошли наперекор препятствиям, которые были в украинские годы. Тем самым крымчане спасли часть русского мира и свои жизни, добавила она. "Мы видим, что произошло в Луганске, в Донбассе. Сколько мирных жизней унесла эта гражданская война. Эта бойня устроена киевским режимом. Думаю, что в Крыму это все было бы гораздо страшнее. И я думаю, что и мы, россияне, должны поблагодарить крымчан за их смелость и за их волеизъявление", - заключила Матвиенко.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".