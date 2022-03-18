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Си Цзиньпин: кризис на Украине — это не то, что Китай хотел бы видеть - РИА Новости, 18.03.2022
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Си Цзиньпин: кризис на Украине — это не то, что Китай хотел бы видеть
Си Цзиньпин: кризис на Украине — это не то, что Китай хотел бы видеть - РИА Новости, 18.03.2022
Си Цзиньпин: кризис на Украине — это не то, что Китай хотел бы видеть
Кризис на Украине – это не то, что Китай хотел бы видеть, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:17
2022-03-18T17:49
в мире
китай
си цзиньпин
джо байден
сша
украина
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ПЕКИН, 18 мар - РИА Новости. Кризис на Украине – это не то, что Китай хотел бы видеть, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом."Кризис на Украине – это не то, что мы хотели бы видеть", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.По его словам, соответствующие события вновь демонстрируют, что отношения стран не должны доходить до военного противостояния.
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в мире, китай, си цзиньпин, джо байден, сша, украина
17:17 18.03.2022 (обновлено: 17:49 18.03.2022)
 
Си Цзиньпин: кризис на Украине — это не то, что Китай хотел бы видеть

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не хотел бы видеть кризис на Украине

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
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ПЕКИН, 18 мар - РИА Новости. Кризис на Украине – это не то, что Китай хотел бы видеть, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.
"Кризис на Украине – это не то, что мы хотели бы видеть", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
По его словам, соответствующие события вновь демонстрируют, что отношения стран не должны доходить до военного противостояния.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 16:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Си Цзиньпин заявил, что с уважением относится к действиям властей России
 
В миреКитайСи ЦзиньпинДжо БайденСШАУкраина
 
 
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