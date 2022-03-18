https://ria.ru/20220318/krizis-1778899599.html
Си Цзиньпин: кризис на Украине — это не то, что Китай хотел бы видеть
Си Цзиньпин: кризис на Украине — это не то, что Китай хотел бы видеть - РИА Новости, 18.03.2022
Си Цзиньпин: кризис на Украине — это не то, что Китай хотел бы видеть
Кризис на Украине – это не то, что Китай хотел бы видеть, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:17
2022-03-18T17:17
2022-03-18T17:49
в мире
китай
си цзиньпин
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украина
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ПЕКИН, 18 мар - РИА Новости. Кризис на Украине – это не то, что Китай хотел бы видеть, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом."Кризис на Украине – это не то, что мы хотели бы видеть", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.По его словам, соответствующие события вновь демонстрируют, что отношения стран не должны доходить до военного противостояния.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, си цзиньпин, джо байден, сша, украина
17:17 18.03.2022 (обновлено: 17:49 18.03.2022)
Си Цзиньпин: кризис на Украине — это не то, что Китай хотел бы видеть
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не хотел бы видеть кризис на Украине