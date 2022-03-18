https://ria.ru/20220318/krizis-1778899599.html

Си Цзиньпин: кризис на Украине — это не то, что Китай хотел бы видеть

Си Цзиньпин: кризис на Украине — это не то, что Китай хотел бы видеть - РИА Новости, 18.03.2022

Си Цзиньпин: кризис на Украине — это не то, что Китай хотел бы видеть

Кризис на Украине – это не то, что Китай хотел бы видеть, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:17

2022-03-18T17:17

2022-03-18T17:49

в мире

китай

си цзиньпин

джо байден

сша

украина

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ПЕКИН, 18 мар - РИА Новости. Кризис на Украине – это не то, что Китай хотел бы видеть, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом."Кризис на Украине – это не то, что мы хотели бы видеть", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.По его словам, соответствующие события вновь демонстрируют, что отношения стран не должны доходить до военного противостояния.

https://ria.ru/20220225/tszinpin-1775105693.html

китай

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, си цзиньпин, джо байден, сша, украина